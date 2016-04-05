Додано: П'ят 01 вер, 2023 00:11

Суддя Шевченківського суду Володимир Бугіль залишив під вартою розвідника Червінського. Чим «знаменитий» цей суддя?



Відомий тим, що відмовився заарештувати та випустив під заставу спортсмена із Білої Церкви Вадима Тітушко, який 18 травня 2014 року скоїв напад на журналістів Ольгу Сніцарчук та Влада Соделя.



У грудні 2011 року вів кримінальну справу щодо активістів Податкового Майдану, яких обвинувачували у пошкодженні бруківки на Майдані Незалежності восени 2010 року. Справу було закрито вже після втечі Януковича



У грудні 2013-го Бугіль на два місяці арештував учасника Революції Гідності через те, що той, за версією міліції, міг незаконно заволодіти транспортним засобом. Також Бугіль дозволив провести обшуки в помешканнях активістів Євромайдану.



Мав бути люстрованим, але Вища рада правосуддя у 2015 році вирішила залишити його на посаді.



Прокурор Кобець, який вимагав залишити Червінського під вартою, поки не має такого послужного списку. Але є цікава деталь: родина Кобця мешкає і займається бізнесом на окупованій частині Херсонщини.



Такий от судовий набір від влади Зеленського проти розвідника, який мав сміливість звинуватити Єрмака у зриві спецоперації проти вагнерівців у 2020 році.



Валерій Прозапас:

До речі, полковнику Червінському не призначають заставу, бо її одразу внесе Порошенко, як за генералів Марченка і Павловського.



А кажуть влада не робить висновків;

як бачите робить, перестрахувалась від виходу Червінського, який одразу почне вагнерівців полювати і кротів викривати, кому це треба.



Це Паші-Мерседесу можна заставу, плати і гуляй з богом, і всі довольні - і поп-агент на волі, і з МП "боремось".