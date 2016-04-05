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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 08:23
flyman написав: ЛАД написав:
Уже 2 дня обсуждается убийство в Днепре.
Тут "рожеві поні":
- "зло має бути покарано, добро має бути з кулаками" (Фільм "Плюмбум або небезпечна гра");
- "на його місці мене не може бути, бо я білий і пухнастий", а в силових структурах "з "Холодною головою, гарячим серцем і чистими руками";
- "z banlista" надо імєть пожостчє!
Флай, бутылка водки творит чудеса. Из обычного нарушителя ПДД ты последовательно становишься нападающим на сотрудников полиции при исполнении (совершенное группой лиц, привет 22 летней помощнице), а потом нарушителем тянущимся к табельному оружию и это уже расценивается как сопротивление при задержании с возможным использованием оружия. И при таких расскладах предупреждать не надо при стрельбе, надо обезвреживать
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 08:27
ЛАД написав:
Уже 2 дня обсуждается убийство в Днепре.
ищем границу между гуманностью и справедливостью.
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 08:37
ЛАД написав:
Уже 2 дня обсуждается убийство в Днепре.
Не берусь судить. Для этого надо внимательно просмотреть все
записи видео и, возможно, даже этого будет недостаточно.
То, что убитый нарушил ПДД, очевидно. То, что он б быковал и вёл себя нагло, тоже. Был пьян. Но за всё это не присуждают к смерти (даже не говоря о том, что у нас вообще нет смертной казни).
Полицейский в конечной ситуации, возможно
, вёл себя правильно. Но нельзя было доводить до такой ситуации. Обычно легче предотвратить плохое развитие событий, чем потом выходить из экстремального положения.
Ситуация в целом
, в общем-то, думаю, не такая редкая - быкующий нарушитель, не выполняющий требования полиции. У полиции должны быть протоколы, что ли, разрешения таких ситуаций. Не знаю, какие они, но, думаю, они точно не заключаются в попытках силой вытащить женщину-водителя из автомобиля.
Убитый, возможно, был не самым хорошим человеком (а, может, и неплохим, не знаю). Но он, вроде как, не убийца, не бандит-рецидивист, не представлял смертельной угрозы.
Удручает, что большинство здесь поддерживает убийство.
Напомню, что убийство Джорджа Флойда привело к массовым протестам в Америке. При том, что оно было непредумышленным и Джордж Флойд был преступником-рецидивистом и как минимум пять раз отбывал тюремные сроки различной продолжительности (в т.ч. за вооружённое ограбление). Ещё и наркоман. И полицейского приговорили к 22,5 годам лишения свободы. Понятно, что это объясняется массовыми протестами и прочими обстоятельствами, не имеющими прямого отношения к смерти Флойда, но тем не менее.
зрозуміло, треба ж було домовлятися будь-якою ціною
десь ми вже це чули.
більшість підтримує не вбивство, а те, що поліцейський мав повне право використати зброю, а те, що це закінчилося на жаль смертю порушника - так буває при використанні зброї.
а в США поліцейський отримав вирок за те, що 10 хвилин простояв коліном на горлянці цього Флойда, від чого той потім й помер - ось в цьому необхідності точно не було
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Вів 05 кві, 2016 11:03
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