ЛАД написав:

все

возможно

в целом

Уже 2 дня обсуждается убийство в Днепре.Не берусь судить. Для этого надо внимательно просмотретьзаписи видео и, возможно, даже этого будет недостаточно.То, что убитый нарушил ПДД, очевидно. То, что он б быковал и вёл себя нагло, тоже. Был пьян. Но за всё это не присуждают к смерти (даже не говоря о том, что у нас вообще нет смертной казни).Полицейский в конечной ситуации,, вёл себя правильно. Но нельзя было доводить до такой ситуации. Обычно легче предотвратить плохое развитие событий, чем потом выходить из экстремального положения.Ситуация, в общем-то, думаю, не такая редкая - быкующий нарушитель, не выполняющий требования полиции. У полиции должны быть протоколы, что ли, разрешения таких ситуаций. Не знаю, какие они, но, думаю, они точно не заключаются в попытках силой вытащить женщину-водителя из автомобиля.Убитый, возможно, был не самым хорошим человеком (а, может, и неплохим, не знаю). Но он, вроде как, не убийца, не бандит-рецидивист, не представлял смертельной угрозы.Удручает, что большинство здесь поддерживает убийство.Напомню, что убийство Джорджа Флойда привело к массовым протестам в Америке. При том, что оно было непредумышленным и Джордж Флойд был преступником-рецидивистом и как минимум пять раз отбывал тюремные сроки различной продолжительности (в т.ч. за вооружённое ограбление). Ещё и наркоман. И полицейского приговорили к 22,5 годам лишения свободы. Понятно, что это объясняется массовыми протестами и прочими обстоятельствами, не имеющими прямого отношения к смерти Флойда, но тем не менее.