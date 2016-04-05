ЛАД написав:Уже 2 дня обсуждается убийство в Днепре.
ищем границу между гуманностью и справедливостью.
ЛАД написав:Но за всё это не присуждают к смерти (даже не говоря о том, что у нас вообще нет смертной казни).
это не казнь. Лад если какой-то пьяный бык или наркоман под дурью будет угрожать вашей жизни или жизни вашей дочки (не на словах а предпринимая вполне реальные шаги) что вы выберите убить его или допустить убийство близкого вам человека? Это область морали.
Добавьте сюда право, полицейские не пришли к нему в гости, не требовали ничего сверх закона, делали свою работу. Если бы потерпевший просто сидел молча в машине ("молчаливый протест") трагедии бы не было. К трагедии привело именно его поведение.
Более гуманно было бы дать им возможность пару метров отъехать и прострелить колеса. Но думаю всё закончилось бы ровно тем же.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 01 вер, 2023 08:45, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД написав:Уже 2 дня обсуждается убийство в Днепре. Не берусь судить. Для этого надо внимательно просмотреть все записи видео и, возможно, даже этого будет недостаточно. То, что убитый нарушил ПДД, очевидно. То, что он б быковал и вёл себя нагло, тоже. Был пьян. Но за всё это не присуждают к смерти (даже не говоря о том, что у нас вообще нет смертной казни). Полицейский в конечной ситуации, возможно, вёл себя правильно. Но нельзя было доводить до такой ситуации. Обычно легче предотвратить плохое развитие событий, чем потом выходить из экстремального положения. Ситуация в целом, в общем-то, думаю, не такая редкая - быкующий нарушитель, не выполняющий требования полиции. У полиции должны быть протоколы, что ли, разрешения таких ситуаций. Не знаю, какие они, но, думаю, они точно не заключаются в попытках силой вытащить женщину-водителя из автомобиля. Убитый, возможно, был не самым хорошим человеком (а, может, и неплохим, не знаю). Но он, вроде как, не убийца, не бандит-рецидивист, не представлял смертельной угрозы. Удручает, что большинство здесь поддерживает убийство. Напомню, что убийство Джорджа Флойда привело к массовым протестам в Америке. При том, что оно было непредумышленным и Джордж Флойд был преступником-рецидивистом и как минимум пять раз отбывал тюремные сроки различной продолжительности (в т.ч. за вооружённое ограбление). Ещё и наркоман. И полицейского приговорили к 22,5 годам лишения свободы. Понятно, что это объясняется массовыми протестами и прочими обстоятельствами, не имеющими прямого отношения к смерти Флойда, но тем не менее.
зрозуміло, треба ж було домовлятися будь-якою ціною десь ми вже це чули.
більшість підтримує не вбивство, а те, що поліцейський мав повне право використати зброю, а те, що це закінчилося на жаль смертю порушника - так буває при використанні зброї.
а в США поліцейський отримав вирок за те, що 10 хвилин простояв коліном на горлянці цього Флойда, від чого той потім й помер - ось в цьому необхідності точно не було
vitaliiangel написав:ищем границу между гуманностью и справедливостью.
Що тут шукати? Напад на поліцейських під час служби в умовах воєнного стану, один нападник заспокоєний ( йти на фронт і нападати на ворога йому в його порожню макітру така думка не прийшла, а от бити жінку для цього "героя" норма), більше ні на кого нападати не буде, другу теж потрібно заспокоїти надовго. P.S. Якщо шо, то я за гуманно прострелені сідниці або ногі, але це би його не перевиховало і рано чи пізно цей неадекват нарвався би на такий самий результат з іншими поліцейськми, або у звичайній п'яній бійці з "пацанами"
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 01 вер, 2023 09:01, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:ищем границу между гуманностью и справедливостью.
Що тут шукати? Напад на поліцейських під час служби в умовах воєнного стану, один нападник заспокоєний ( йти на фронт і нападати на ворога йому в його порожню макітру така думка не прийшла, а от бити жінку для цього "героя" норма), більше ні на кого нападати не буде, другу теж потрібно заспокоїти надовго.
как видите здесь присутствуют и другие точки зрения. Ещё неизвестно какую точку позицию примет судья. С позицией лада полицейскому светит от 7 до 15 лет грустной жизни. Затем, в похожей ситуации, другой полицейский подумает накуй оно ему надо? и отпустит быка с миром.
Shaman написав:зрозуміло, треба ж було домовлятися будь-якою ціною
до 2014 милиция просто поставила бы его на счётчик и отпустила. 20 лет она только этим и занималась.
Один знакомый ездил по своей провинции на ворованном премиум джипе. Об этом знали абсолютно все (город маленький про вип персон известно всё) платил сколько то там местным ментам и его не трогали. Мог нарушать правила парковать где угодно, ездить под шафэ. Пока не наехала киевская кобра.
Всё было более гуманно, зачем убивать курицу несущую золотые яйца? Для непродажных полицейских такое поведение неприемлемо и результат на табло. Курицу с которой можно было драть мзду убили. Справедливость менее гуманна, чем коррупция. Это надо просто принять.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 01 вер, 2023 09:27, всього редагувалось 9 разів.
Я был свидетелем задержания (с балкона, курил) чела на парапете магазина. По всей вероятности три экипажа (6 чел) не могли справиться с задерживаемым. Один достал черемуху и распылил. Не учел направление ветра. После достал табельное оружие и выпустил в него весь магазин. Прострелил ногу. Тот еще орал 30 мин на каталажке скорой помощи. Чел был, скорее всего, под наркотой.
По фото інциденту з 2-ма мі8: (вище питання до мене) Йшли на попутно-пересічних курсах (можливо не бачили один одного в саме цей момент, бо всі дивились вперед і не бачили що збоку поряд). Коли стикнулись, залишились траєкторії їх останніх метрів. Вчора упав мі8 раунди, який також працював на ООН. Є загиблі. Це було і буде, бо людям властиво помилятись.
Upd: в руандійському нема загиблих. Політ після мейнтененсу.
Ще 2 слова. Щоб не було спекуляцій, чи можна пілотам літати під час війни так , щоб не виходити за обмеження . Можна, і потрібно, якщо далеко від ЛБЗ і нема явної загрози. А також потрібно літати на межі та переходити її поблизу ЛБЗ , бо це питання виживання.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 01 вер, 2023 10:06, всього редагувалось 1 раз.
Кто тут доказывал что зеля гений от полити и нам помогают потому что у нас такой крутой президент? всегда говорил и останусь и дальше при своем мнении что зеля это просто табло для обложек. как политик он ноль без палочки. и помогают нам потому что в этом есть их интерес а сам по себе зеля просто истеричка. выбрали блин преза в воюющей стране. самое главное что он никому ниче не должен и не лох.
..."Зеленський же натомість “переповнив свої тези довгим списком вимог”. Головна з них: “Йому потрібно вступити в НАТО”"
..."Після благання про вступ до НАТО він почав читати лекції про те, що ця організація, по суті, є історичним пережитком, значення якого зменшується. Він сказав Байдену, що Франція і Німеччина збираються вийти з НАТО. Це був абсурдний аналіз і кричущу розбіжність"
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 01 вер, 2023 10:00, всього редагувалось 1 раз.