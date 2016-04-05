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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4975497649774978
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:00

  freeze написав:
vitaliiangel написав:домашний арест до 30.10
героя зовут Євген Звонков
надеюсь этот случай сломит верховенство хамства над Законом.


Немножко удивлен домашним арестом для хлопца, который выполнил свой долг, защитил девушку-напарницу. Он явно не собирается никуда бежать.
С удовольствием взяли бы этого парня в нашу бригаду, не продаст в сложную минуту, прикроет.
Тут главное ещё проследить, чтобы истеричную любовницу, напавшую на полицейскую посадили надолго в надзидании другому быдлу, возомнившему себя хозяином жизни.


https://www.unian.ua/incidents/roliki-z-trunami-ta-chorniy-gumor-chim-vidoma-kohanka-zastrelenogo-u-dnipri-silogavi-novini-dnipra-12378363.html
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:03

  Goodman написав:fox767676 уже нашли кума , которий сообщил то он бил спортсменом , качался и поднялся с минусов.

имел бизнес "ритуальные услуги"
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:10

30.08 я писал такое
  vitaliiangel написав:запускали с РФ куда завезли контрабасом . имхо.
по МСК тоже самое.

сегодня читаю вот это
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що удар по аеродрому "Крести" в Пскові, в результаті якого були знищено та пошкоджено кілька літаків Іл-76, було завдано з території Росії. Про це він сказав виданню The War Zone.
https://www.thedrive.com/the-war-zone/m ... ared-image


мне изначально было очевидно, что долететь беспилотнику до пскова пока что из области фантастики. по моцкве тоже стреляли с рф со временем имхо и это когда-то всплывёт.
vitaliiangel
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