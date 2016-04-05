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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4976497749784979>
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:00

  freeze написав:
vitaliiangel написав:домашний арест до 30.10
героя зовут Євген Звонков
надеюсь этот случай сломит верховенство хамства над Законом.


Немножко удивлен домашним арестом для хлопца, который выполнил свой долг, защитил девушку-напарницу. Он явно не собирается никуда бежать.
С удовольствием взяли бы этого парня в нашу бригаду, не продаст в сложную минуту, прикроет.
Тут главное ещё проследить, чтобы истеричную любовницу, напавшую на полицейскую посадили надолго в надзидании другому быдлу, возомнившему себя хозяином жизни.


https://www.unian.ua/incidents/roliki-z-trunami-ta-chorniy-gumor-chim-vidoma-kohanka-zastrelenogo-u-dnipri-silogavi-novini-dnipra-12378363.html
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:03

  Goodman написав:fox767676 уже нашли кума , которий сообщил то он бил спортсменом , качался и поднялся с минусов.

имел бизнес "ритуальные услуги"
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:10

30.08 я писал такое
  vitaliiangel написав:запускали с РФ куда завезли контрабасом . имхо.
по МСК тоже самое.

сегодня читаю вот это
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що удар по аеродрому "Крести" в Пскові, в результаті якого були знищено та пошкоджено кілька літаків Іл-76, було завдано з території Росії. Про це він сказав виданню The War Zone.
https://www.thedrive.com/the-war-zone/m ... ared-image


мне изначально было очевидно, что долететь беспилотнику до пскова пока что из области фантастики. по моцкве тоже стреляли с рф со временем имхо и это когда-то всплывёт. Если Запад формально не разрешает стрелять своим оружием по рф, какая проблема стрелять им с территории рф? тут путен уже ничего не предъявит, его же сразу спросят, а зачем вы пустили на свою территорию диверсантов.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 01 вер, 2023 10:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:22

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 01 вер, 2023 11:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:26

  vitaliiangel написав:30.08 я писал такое
  vitaliiangel написав:запускали с РФ куда завезли контрабасом . имхо.
по МСК тоже самое.

сегодня читаю вот это
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що удар по аеродрому "Крести" в Пскові, в результаті якого були знищено та пошкоджено кілька літаків Іл-76, було завдано з території Росії. Про це він сказав виданню The War Zone.
https://www.thedrive.com/the-war-zone/m ... ared-image


мне изначально было очевидно, что долететь беспилотнику до пскова пока что из области фантастики. по моцкве тоже стреляли с рф со временем имхо и это когда-то всплывёт.


на сьогодні існують БПЛА українського виробника , які здатні подолати відстань 800+км


але для того щоб сягнути Псков БПЛА має летіти територією біломосковії(з Чернігівській області до Пскову десь 800км), якщо оминати Беларусь, то вийде 950-980км
не відкидаю варіанту що БПЛА були з території рф (Смоленьска область), а до позиції старту БПЛА привезли на автівках бійці РДК
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Я в шоке, что здесь этого не понимают.
Со мной тоже часто так говорят, нагло по хамски, последние несколько раз останавливают без оснований. Я уже молчу. Делайте что хотите.


я в цій ситуації все ж більш на стороні поліцейського.
Шкода що поліцейські бувають різні, велика доля людей які там не повинні бути
В загальному, після отримання броні та воєнних доплат, та "співробітництва" з ТЦК частина поліції вважає себе ледь не Богами. Особливо в провінції, коли зупиняють десь в селі на ланосі, говорять з людиною як з шматком лайна
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:08

  Letusrock написав:
  beee написав:Я в шоке, что здесь этого не понимают.
Со мной тоже часто так говорят, нагло по хамски, последние несколько раз останавливают без оснований. Я уже молчу. Делайте что хотите.


я в цій ситуації все ж більш на стороні поліцейського.
Шкода що поліцейські бувають різні, велика доля людей які там не повинні бути
В загальному, після отримання броні та воєнних доплат, та "співробітництва" з ТЦК частина поліції вважає себе ледь не Богами. Особливо в провінції, коли зупиняють десь в селі на ланосі, говорять з людиною як з шматком лайна

Їде поліцейська машина (хз чого, їх багато тиняється містом), не хоче щоб їй заважали, включає мигалку і жме газ: "пастаранісь". Хто не пастаранілся "парушнік" і "бик" (потім ще виявиться, що наркоман, алкаш а пасажири "прастітуткі" і "малолітні майбутні злочинці яких требуло абортнути в зародиші").
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:11

  flyman написав:Їде поліцейська машина (хз чого, їх багато тиняється містом), не хоче щоб їй заважали, включає мигалку і жме газ: "пастаранісь". Хто не пастаранілся "парушнік" і "алкаш".
все тебя обижают :(
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:19

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Їде поліцейська машина (хз чого, їх багато тиняється містом), не хоче щоб їй заважали, включає мигалку і жме газ: "пастаранісь". Хто не пастаранілся "парушнік" і "алкаш".
все тебя обижают :(

Це спостереження. Для чого приплітати, те, чого нема (користуюсь ГТ) і видумувати (напр., майбутній жмур полізе в бардачок дістати зброю застрелити поліцейського, або буде добивати напарницю ... надо упрєдіть)?
А також переходити на особистості.
Хоча чи не кожен оцінює інших зі своєї дзвіниці.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 01 вер, 2023 11:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:22

  thenewepic написав:
  V2 написав:У грудні 2011 року вів кримінальну справу щодо активістів Податкового Майдану, яких обвинувачували у пошкодженні бруківки на Майдані Незалежності восени 2010 року. Справу було закрито вже після втечі Януковича

У грудні 2013-го Бугіль на два місяці арештував учасника Революції Гідності через те, що той, за версією міліції, міг незаконно заволодіти транспортним засобом. Також Бугіль дозволив провести обшуки в помешканнях активістів Євромайдану.

Мав бути люстрованим, але Вища рада правосуддя у 2015 році вирішила залишити його на посаді.

я не вірю, це все наклепи! Адже ми всі знаємо, що за президентства Порошенка відбулась судова реформа і всі недоброчесні судді мали бути усунуті. Хіба що... реформа не відбулась? Але ні, я не можу повірити в це, тут точно наклеп, напевно, цього суддю повернув на посаду особисто Єрмак. Так!


Чомусь багатьом таки потрібен цар в країні. Але у нас парламентсько-президентська форма правління і з тим парламентом дуже складно щось робити корисне пороху при всьому власному бажанні. Зараз президент має більшість в парламенті, але ничого не робить, мабуть немає ні бажання, ні розуму.
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