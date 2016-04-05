vitaliiangel написав:домашний арест до 30.10 героя зовут Євген Звонков надеюсь этот случай сломит верховенство хамства над Законом.
Немножко удивлен домашним арестом для хлопца, который выполнил свой долг, защитил девушку-напарницу. Он явно не собирается никуда бежать. С удовольствием взяли бы этого парня в нашу бригаду, не продаст в сложную минуту, прикроет. Тут главное ещё проследить, чтобы истеричную любовницу, напавшую на полицейскую посадили надолго в надзидании другому быдлу, возомнившему себя хозяином жизни.
vitaliiangel написав:запускали с РФ куда завезли контрабасом . имхо. по МСК тоже самое.
сегодня читаю вот это
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що удар по аеродрому "Крести" в Пскові, в результаті якого були знищено та пошкоджено кілька літаків Іл-76, було завдано з території Росії. Про це він сказав виданню The War Zone. https://www.thedrive.com/the-war-zone/m ... ared-image
мне изначально было очевидно, что долететь беспилотнику до пскова пока что из области фантастики. по моцкве тоже стреляли с рф со временем имхо и это когда-то всплывёт. Если Запад формально не разрешает стрелять своим оружием по рф, какая проблема стрелять им с территории рф? тут путен уже ничего не предъявит, его же сразу спросят, а зачем вы пустили на свою территорию диверсантов.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 01 вер, 2023 10:34, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel написав:запускали с РФ куда завезли контрабасом . имхо. по МСК тоже самое.
сегодня читаю вот это
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що удар по аеродрому "Крести" в Пскові, в результаті якого були знищено та пошкоджено кілька літаків Іл-76, було завдано з території Росії. Про це він сказав виданню The War Zone. https://www.thedrive.com/the-war-zone/m ... ared-image
мне изначально было очевидно, что долететь беспилотнику до пскова пока что из области фантастики. по моцкве тоже стреляли с рф со временем имхо и это когда-то всплывёт.
на сьогодні існують БПЛА українського виробника , які здатні подолати відстань 800+км
але для того щоб сягнути Псков БПЛА має летіти територією біломосковії(з Чернігівській області до Пскову десь 800км), якщо оминати Беларусь, то вийде 950-980км не відкидаю варіанту що БПЛА були з території рф (Смоленьска область), а до позиції старту БПЛА привезли на автівках бійці РДК
beee написав:Я в шоке, что здесь этого не понимают. Со мной тоже часто так говорят, нагло по хамски, последние несколько раз останавливают без оснований. Я уже молчу. Делайте что хотите.
я в цій ситуації все ж більш на стороні поліцейського. Шкода що поліцейські бувають різні, велика доля людей які там не повинні бути В загальному, після отримання броні та воєнних доплат, та "співробітництва" з ТЦК частина поліції вважає себе ледь не Богами. Особливо в провінції, коли зупиняють десь в селі на ланосі, говорять з людиною як з шматком лайна
beee написав:Я в шоке, что здесь этого не понимают. Со мной тоже часто так говорят, нагло по хамски, последние несколько раз останавливают без оснований. Я уже молчу. Делайте что хотите.
я в цій ситуації все ж більш на стороні поліцейського. Шкода що поліцейські бувають різні, велика доля людей які там не повинні бути В загальному, після отримання броні та воєнних доплат, та "співробітництва" з ТЦК частина поліції вважає себе ледь не Богами. Особливо в провінції, коли зупиняють десь в селі на ланосі, говорять з людиною як з шматком лайна
Їде поліцейська машина (хз чого, їх багато тиняється містом), не хоче щоб їй заважали, включає мигалку і жме газ: "пастаранісь". Хто не пастаранілся "парушнік" і "бик" (потім ще виявиться, що наркоман, алкаш а пасажири "прастітуткі" і "малолітні майбутні злочинці яких требуло абортнути в зародиші").
flyman написав:Їде поліцейська машина (хз чого, їх багато тиняється містом), не хоче щоб їй заважали, включає мигалку і жме газ: "пастаранісь". Хто не пастаранілся "парушнік" і "алкаш".
все тебя обижают
Це спостереження. Для чого приплітати, те, чого нема (користуюсь ГТ) і видумувати (напр., майбутній жмур полізе в бардачок дістати зброю застрелити поліцейського, або буде добивати напарницю ... надо упрєдіть)? А також переходити на особистості. Хоча чи не кожен оцінює інших зі своєї дзвіниці.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 01 вер, 2023 11:30, всього редагувалось 2 разів.
V2 написав:У грудні 2011 року вів кримінальну справу щодо активістів Податкового Майдану, яких обвинувачували у пошкодженні бруківки на Майдані Незалежності восени 2010 року. Справу було закрито вже після втечі Януковича
У грудні 2013-го Бугіль на два місяці арештував учасника Революції Гідності через те, що той, за версією міліції, міг незаконно заволодіти транспортним засобом. Також Бугіль дозволив провести обшуки в помешканнях активістів Євромайдану.
Мав бути люстрованим, але Вища рада правосуддя у 2015 році вирішила залишити його на посаді.
я не вірю, це все наклепи! Адже ми всі знаємо, що за президентства Порошенка відбулась судова реформа і всі недоброчесні судді мали бути усунуті. Хіба що... реформа не відбулась? Але ні, я не можу повірити в це, тут точно наклеп, напевно, цього суддю повернув на посаду особисто Єрмак. Так!
Чомусь багатьом таки потрібен цар в країні. Але у нас парламентсько-президентська форма правління і з тим парламентом дуже складно щось робити корисне пороху при всьому власному бажанні. Зараз президент має більшість в парламенті, але ничого не робить, мабуть немає ні бажання, ні розуму.