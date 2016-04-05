vitaliiangel написав:домашний арест до 30.10 героя зовут Євген Звонков надеюсь этот случай сломит верховенство хамства над Законом.
Немножко удивлен домашним арестом для хлопца, который выполнил свой долг, защитил девушку-напарницу. Он явно не собирается никуда бежать. С удовольствием взяли бы этого парня в нашу бригаду, не продаст в сложную минуту, прикроет. Тут главное ещё проследить, чтобы истеричную любовницу, напавшую на полицейскую посадили надолго в надзидании другому быдлу, возомнившему себя хозяином жизни.
vitaliiangel написав:запускали с РФ куда завезли контрабасом . имхо. по МСК тоже самое.
сегодня читаю вот это
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що удар по аеродрому "Крести" в Пскові, в результаті якого були знищено та пошкоджено кілька літаків Іл-76, було завдано з території Росії. Про це він сказав виданню The War Zone. https://www.thedrive.com/the-war-zone/m ... ared-image
мне изначально было очевидно, что долететь беспилотнику до пскова пока что из области фантастики. по моцкве тоже стреляли с рф со временем имхо и это когда-то всплывёт. Если Запад формально не разрешает стрелять своим оружием по рф, какая проблема стрелять им с территории рф? тут путен уже ничего не предъявит, его же сразу спросят, а зачем вы пустили на свою территорию диверсантов.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 01 вер, 2023 10:34, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel написав:запускали с РФ куда завезли контрабасом . имхо. по МСК тоже самое.
сегодня читаю вот это
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що удар по аеродрому "Крести" в Пскові, в результаті якого були знищено та пошкоджено кілька літаків Іл-76, було завдано з території Росії. Про це він сказав виданню The War Zone. https://www.thedrive.com/the-war-zone/m ... ared-image
мне изначально было очевидно, что долететь беспилотнику до пскова пока что из области фантастики. по моцкве тоже стреляли с рф со временем имхо и это когда-то всплывёт.
на сьогодні існують БПЛА українського виробника , які здатні подолати відстань 800+км
але для того щоб сягнути Псков БПЛА має летіти територією біломосковії(з Чернігівській області до Пскову десь 800км), якщо оминати Беларусь, то вийде 950-980км не відкидаю варіанту що БПЛА були з території рф (Смоленьска область), а до позиції старту БПЛА привезли на автівках бійці РДК
beee написав:Я в шоке, что здесь этого не понимают. Со мной тоже часто так говорят, нагло по хамски, последние несколько раз останавливают без оснований. Я уже молчу. Делайте что хотите.
я в цій ситуації все ж більш на стороні поліцейського. Шкода що поліцейські бувають різні, велика доля людей які там не повинні бути В загальному, після отримання броні та воєнних доплат, та "співробітництва" з ТЦК частина поліції вважає себе ледь не Богами. Особливо в провінції, коли зупиняють десь в селі на ланосі, говорять з людиною як з шматком лайна
V2 написав:У грудні 2011 року вів кримінальну справу щодо активістів Податкового Майдану, яких обвинувачували у пошкодженні бруківки на Майдані Незалежності восени 2010 року. Справу було закрито вже після втечі Януковича
У грудні 2013-го Бугіль на два місяці арештував учасника Революції Гідності через те, що той, за версією міліції, міг незаконно заволодіти транспортним засобом. Також Бугіль дозволив провести обшуки в помешканнях активістів Євромайдану.
Мав бути люстрованим, але Вища рада правосуддя у 2015 році вирішила залишити його на посаді.
я не вірю, це все наклепи! Адже ми всі знаємо, що за президентства Порошенка відбулась судова реформа і всі недоброчесні судді мали бути усунуті. Хіба що... реформа не відбулась? Але ні, я не можу повірити в це, тут точно наклеп, напевно, цього суддю повернув на посаду особисто Єрмак. Так!
Чомусь багатьом таки потрібен цар в країні. Але у нас парламентсько-президентська форма правління і з тим парламентом дуже складно щось робити корисне пороху при всьому власному бажанні. Зараз президент має більшість в парламенті, але ничого не робить, мабуть немає ні бажання, ні розуму.
Slon_Nosov написав:Чомусь багатьом таки потрібен цар в країні. Але у нас парламентсько-президентська форма правління і з тим парламентом дуже складно щось робити корисне пороху при всьому власному бажанні.
тобто переконати парламент змінити закон, щоб Луценко міг стати генпрокурором, це було можливо, а з реформами судів - тут вже не вийшло? І це при тому, що партія Порошенка була в правлячій коаліції. Для порівняння раджу згадати часи Ющенка, коли дві найбільші партії в парламенті були до нього в опозиції. Це аргумент. А у випадку Порошенка пояснювати провал реформ «поганим парламентом» - це відверто сцяти в очі.
ЛАД написав:Уже 2 дня обсуждается убийство в Днепре.
ищем границу между гуманностью и справедливостью.
Я не о гуманности и справедливости, а о законности и поведении полиции.
ЛАД написав:Но за всё это не присуждают к смерти (даже не говоря о том, что у нас вообще нет смертной казни).
это не казнь.
Да, это не казнь. Но и убитый не преступник. В начале инцидента он всего лишь нарушитель ПДД.
Лад если какой-то пьяный бык или наркоман под дурью будет угрожать вашей жизни или жизни вашей дочки (не на словах а предпринимая вполне реальные шаги) что вы выберите убить его или допустить убийство близкого вам человека? Это область морали.
При необходимости и возможности убью, не задумываясь. Но сначала постараюсь избежать такой ситуации. Это даже не мораль, а естественное поведение любого животного, на уровне инстинктов.
Добавьте сюда право, полицейские не пришли к нему в гости, не требовали ничего сверх закона, делали свою работу. Если бы потерпевший просто сидел молча в машине ("молчаливый протест") трагедии бы не было. К трагедии привело именно его поведение.
Более гуманно было бы дать им возможность пару метров отъехать и прострелить колеса. Но думаю всё закончилось бы ровно тем же.
Ещё раз. Я не обсуждаю данную ситуацию. Пусть разбирается суд. То, что убитый виноват в таком развитии событий, сомнению не подлежит и речь не об этом. Я не знаю протоколов работы полиции, но они должны предусматривать возможность такого развития ситуации и поведение полиции, позволяющее его избежать. Я говорил о реакции форумчан. Понимаю, что на фоне тысяч смертей в результате войны ценность человеческой жизни в глазах людей падает. Вполне допускаю, что после войны многие сегодняшние солдаты придут в полицию. На фронте они видели много смертей и порог восприятия у них явно будет снижен да и нервы не железные. + то, о чём говорится в посте viewtopic.php?p=5616833#p5616833. Поэтому ещё раз - должны быть чёткие протоколы действий полиции, которые должны предотвращать такое развитие ситуации, а не поощрять применение оружия.