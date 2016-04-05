Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:10

vitaliiangel написав: запускали с РФ куда завезли контрабасом . имхо.

по МСК тоже самое. запускали с РФ куда завезли контрабасом . имхо.по МСК тоже самое.



https://www.thedrive.com/the-war-zone/m ... ared-image Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що удар по аеродрому "Крести" в Пскові, в результаті якого були знищено та пошкоджено кілька літаків Іл-76, було завдано з території Росії. Про це він сказав виданню The War Zone.

30.08 я писал такоесегодня читаю вот этомне изначально было очевидно, что долететь беспилотнику до пскова пока что из области фантастики. по моцкве тоже стреляли с рф со временем имхо и это когда-то всплывёт. Если Западне разрешает стрелять своим оружием по рф, какая проблема стрелять им с территории рф? тут путен уже ничего не предъявит, его же сразу спросят, а зачем вы пустили на свою территорию диверсантов.