Slon_Nosov написав:Чомусь багатьом таки потрібен цар в країні. Але у нас парламентсько-президентська форма правління і з тим парламентом дуже складно щось робити корисне пороху при всьому власному бажанні.
тобто переконати парламент змінити закон, щоб Луценко міг стати генпрокурором, це було можливо, а з реформами судів - тут вже не вийшло? І це при тому, що партія Порошенка була в правлячій коаліції. Для порівняння раджу згадати часи Ющенка, коли дві найбільші партії в парламенті були до нього в опозиції. Це аргумент. А у випадку Порошенка пояснювати провал реформ «поганим парламентом» - це відверто сцяти в очі.
ЛАД написав:Уже 2 дня обсуждается убийство в Днепре.
ищем границу между гуманностью и справедливостью.
Я не о гуманности и справедливости, а о законности и поведении полиции.
ЛАД написав:Но за всё это не присуждают к смерти (даже не говоря о том, что у нас вообще нет смертной казни).
это не казнь.
Да, это не казнь. Но и убитый не преступник. В начале инцидента он всего лишь нарушитель ПДД.
Лад если какой-то пьяный бык или наркоман под дурью будет угрожать вашей жизни или жизни вашей дочки (не на словах а предпринимая вполне реальные шаги) что вы выберите убить его или допустить убийство близкого вам человека? Это область морали.
При необходимости и возможности убью, не задумываясь. Но сначала постараюсь избежать такой ситуации. Это даже не мораль, а естественное поведение любого животного, на уровне инстинктов.
Добавьте сюда право, полицейские не пришли к нему в гости, не требовали ничего сверх закона, делали свою работу. Если бы потерпевший просто сидел молча в машине ("молчаливый протест") трагедии бы не было. К трагедии привело именно его поведение.
Более гуманно было бы дать им возможность пару метров отъехать и прострелить колеса. Но думаю всё закончилось бы ровно тем же.
Ещё раз. Я не обсуждаю данную ситуацию. Пусть разбирается суд. То, что убитый виноват в таком развитии событий, сомнению не подлежит и речь не об этом. Допускаю, что полицейский молодец и его надо награждать. Но также допускаю, что он дал волю нервам и желанию отомстить и ответить ударом (оружием!) на удар. Я не знаю протоколов работы полиции, но они должны предусматривать возможность такого развития ситуации и поведение полиции, позволяющее его избежать. Я говорил о реакции форумчан. Понимаю, что на фоне тысяч смертей в результате войны ценность человеческой жизни в глазах людей падает. Вполне допускаю, что после войны многие сегодняшние солдаты придут в полицию. На фронте они видели много смертей и порог восприятия у них явно будет снижен да и нервы не железные. + то, о чём говорится в посте viewtopic.php?p=5616833#p5616833. Поэтому ещё раз - должны быть чёткие протоколы действий полиции, которые должны предотвращать такое развитие ситуации, а не поощрять применение оружия. И очень опасно отношение общества, оправдывающее и поощряющее жестокость и всевластие полиции.
ЛАД написав:Да, это не казнь. Но и убитый не преступник. В начале инцидента он всего лишь нарушитель ПДД.
Вообще то в этом инциденте две составляющие - административная и уголовная. Уголовная началась после совершения тяжелого преступления нанесением побоев работникам органов правопорядка при исполнении по класификации КК. Приплетать к уголовщине оправдание несогласие с админ нарушением, вообще не прокатит. Совершение тяжелого преступления было не законченным действием, преступник не лег на землю лицом вниз, и не поднял руки - его нейтрализация - вполне законное основание. Когда террорист допустим берет в заложники людей, его убивают. И никто не задает вопросов, что нельзя так делать, убивать - террорист то мог никого еще не убить и даже не покалечить, но он уже совершает тяжкое преступление. А если террорист отпускает заложников и подымает руки, его никто не убивает, а арестовывают. Бычок этот в Днепре на землю не лег, и руки не поднял. Никаким образом не подал сигнала, что он завершил преступление.
Выходит, что террористов тоже когда убивают - поступают неправильно, не гуманно, не входят в ситуацию, может человек хороший был, оступился, а него убили, наказать спецназ, арестовать негодяев, посадить, убили человека оступившегося.
ЛАД написав:Но и убитый не преступник. В начале инцидента он всего лишь нарушитель ПДД.
вы наверное невнимательно смотрели ссылки на видео которые я здесь разместил. Выстрелы были в момент, когда подруга держала женщину полицейскую сзади, а этот бык наносил ей удары по лицу (есть медицинское заключение о сломанном носе и костях черепа). тут видно как держат https://watch.wave.video/R0miEDQBlgbldOMa