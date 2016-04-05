Slon_Nosov написав:Чомусь багатьом таки потрібен цар в країні. Але у нас парламентсько-президентська форма правління і з тим парламентом дуже складно щось робити корисне пороху при всьому власному бажанні.
тобто переконати парламент змінити закон, щоб Луценко міг стати генпрокурором, це було можливо, а з реформами судів - тут вже не вийшло? І це при тому, що партія Порошенка була в правлячій коаліції. Для порівняння раджу згадати часи Ющенка, коли дві найбільші партії в парламенті були до нього в опозиції. Це аргумент. А у випадку Порошенка пояснювати провал реформ «поганим парламентом» - це відверто сцяти в очі.
ЛАД написав:Уже 2 дня обсуждается убийство в Днепре.
ищем границу между гуманностью и справедливостью.
Я не о гуманности и справедливости, а о законности и поведении полиции.
ЛАД написав:Но за всё это не присуждают к смерти (даже не говоря о том, что у нас вообще нет смертной казни).
это не казнь.
Да, это не казнь. Но и убитый не преступник. В начале инцидента он всего лишь нарушитель ПДД.
Лад если какой-то пьяный бык или наркоман под дурью будет угрожать вашей жизни или жизни вашей дочки (не на словах а предпринимая вполне реальные шаги) что вы выберите убить его или допустить убийство близкого вам человека? Это область морали.
При необходимости и возможности убью, не задумываясь. Но сначала постараюсь избежать такой ситуации. Это даже не мораль, а естественное поведение любого животного, на уровне инстинктов.
Добавьте сюда право, полицейские не пришли к нему в гости, не требовали ничего сверх закона, делали свою работу. Если бы потерпевший просто сидел молча в машине ("молчаливый протест") трагедии бы не было. К трагедии привело именно его поведение.
Более гуманно было бы дать им возможность пару метров отъехать и прострелить колеса. Но думаю всё закончилось бы ровно тем же.
Ещё раз. Я не обсуждаю данную ситуацию. Пусть разбирается суд. То, что убитый виноват в таком развитии событий, сомнению не подлежит и речь не об этом. Допускаю, что полицейский молодец и его надо награждать. Но также допускаю, что он дал волю нервам и желанию отомстить и ответить ударом (оружием!) на удар. Я не знаю протоколов работы полиции, но они должны предусматривать возможность такого развития ситуации и поведение полиции, позволяющее его избежать. Я говорил о реакции форумчан. Понимаю, что на фоне тысяч смертей в результате войны ценность человеческой жизни в глазах людей падает. Вполне допускаю, что после войны многие сегодняшние солдаты придут в полицию. На фронте они видели много смертей и порог восприятия у них явно будет снижен да и нервы не железные. + то, о чём говорится в посте viewtopic.php?p=5616833#p5616833. Поэтому ещё раз - должны быть чёткие протоколы действий полиции, которые должны предотвращать такое развитие ситуации, а не поощрять применение оружия. И очень опасно отношение общества, оправдывающее и поощряющее жестокость и всевластие полиции.
ЛАД написав:Да, это не казнь. Но и убитый не преступник. В начале инцидента он всего лишь нарушитель ПДД.
Вообще то в этом инциденте две составляющие - административная и уголовная. Уголовная началась после совершения тяжелого преступления нанесением побоев работникам органов правопорядка при исполнении по класификации КК. Приплетать к уголовщине оправдание несогласие с админ нарушением, вообще не прокатит. Совершение тяжелого преступления было не законченным действием, преступник не лег на землю лицом вниз, и не поднял руки - его нейтрализация - вполне законное основание. Когда террорист допустим берет в заложники людей, его убивают. И никто не задает вопросов, что нельзя так делать, убивать - террорист то мог никого еще не убить и даже не покалечить, но он уже совершает тяжкое преступление. А если террорист отпускает заложников и подымает руки, его никто не убивает, а арестовывают. Бычок этот в Днепре на землю не лег, и руки не поднял. Никаким образом не подал сигнала, что он завершил преступление.
Выходит, что террористов тоже когда убивают - поступают неправильно, не гуманно, не входят в ситуацию, может человек хороший был, оступился, а него убили, наказать спецназ, арестовать негодяев, посадить, убили человека оступившегося.
ЛАД написав:Но и убитый не преступник. В начале инцидента он всего лишь нарушитель ПДД.
вы наверное невнимательно смотрели ссылки на видео которые я здесь разместил. Выстрелы были в момент, когда подруга держала женщину полицейскую сзади, а этот бык наносил ей удары по лицу (есть медицинское заключение о сломанном носе и костях черепа). тут видно как держат https://watch.wave.video/R0miEDQBlgbldOMa
и нанесёт девушке полицейской удар в лицо а через 4 секунды прозвучат выстрелы.
У поліцейської, на яку напав Сілогава, переламаний ніс та кістки обличчя
Лад после этого убитый всё равно не преступник? не знаю удивляться вам или нет.
ЛАД написав:Но также допускаю, что он дал волю нервам и желанию отомстить и ответить ударом (оружием!) на удар.
что значит отомстить? полицейский пробрался ночью к нему в дом? убитого четко попросили не мешать работе полиции, требование он не выполнил. В момент когда он наносил удары девушке полицейской, была угроза её жизни. Какая месть в нейтрализации этой угрозы?
ЛАД написав:Понимаю, что на фоне тысяч смертей в результате войны ценность человеческой жизни в глазах людей падает
здесь на одной чаше весов ценность жизни преступника (который сам её не ценит) а на другой чаше - ценность жизни полицейских, которые вступили в данный конфликт, ради безопасности общества. Конфликт можно было завершить, просто его отпустив, все живы всем хорошо, кроме тех кого этот пьяный бык заденет ПОЗЖЕ, например вас.
Ценность жизни одного преступника перевешивает ценность безопасности всего общества, которому он потенциально угрожает, наплевательством к Закону и применением силы к правоохранителям?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 01 вер, 2023 14:54, всього редагувалось 10 разів.
Индия объявила о планах существенно сократить закупки нефти в России
Крупнейший покупатель российской нефти, забиравший каждый второй баррель, что танкеры вывозили из портов РФ, намерен резко сократить закупки.
Зависимость Индии «от нефти из России будет существенно уменьшена», заявил в пятницу глава Минэнерго страны Хардеп Пури. По его словам, индийские НПЗ, которые после начала войны более чем в 40 раз увеличили закупки в РФ и обеспечивали ими половину всего нефтяного импорта, будут переходить на баррели с Ближнего Востока.
Цены на нефть из стран Персидского Залива «стали значительно более привлекательными», подчеркнул Пури. Российская же нефть для Индии дорожает после того, как ограничить скидки на нее потребовал президент Владимир Путин. Средняя цена реализации сорта Urals, по данным Минфина РФ, составила $64,37 за баррель и превысила «ценовой потолок» стран G7, хотя еще в начале года стоила около $50, а в конце прошлого — лишь чуть больше $40.
Власти Индии проинструктировали нефтеперерабатывающие заводы о необходимости строго соблюдать санкции Запада в отношении России, подчеркнул Пури. «Мы на рынке сегодня, и мы будем покупать у кого угодно», — добавил он.
По мере того как российская нефть дорожает, спрос на нее в Индии уже падает. По данным Kpler, объемы поставок снижаются три месяца подряд и в июне упали до минимума за 7 месяцев — 1,6 млн баррелей в день. По сравнению с рекордами, показанными в мае (2,2 млн баррелей в сутки), импорт из РФ обвалился более чем на четверть.
Российские баррели Индия заменяет саудовскими: поставки из королевства, крупнейшего нефтедобытчика в ОПЕК, выросли на 63%, до 863 тысячи баррелей в день.
Для российских нефтяников индийский рынок оказался «капканом», из которого трудно выбраться: поставки оплачивались в индийских рупиях, которые «зависли» в местных банках без возможности вывода или конвертации в другие валюты. Объем этих «застрявших» платежей достиг $39 млрд, рассказывал Reuters источник в банковских кругах.
ЛАД написав:Но и убитый не преступник. В начале инцидента он всего лишь нарушитель ПДД.
вы наверное невнимательно смотрели ссылки на видео которые я здесь разместил. Выстрелы были в момент, когда подруга держала женщину полицейскую сзади, а этот бык наносил ей удары по лицу (есть медицинское заключение о сломанном носе и костях черепа). тут видно как держат https://watch.wave.video/R0miEDQBlgbldOMa
и нанесёт девушке полицейской удар в лицо а через 4 секунды прозвучат выстрелы.
У поліцейської, на яку напав Сілогава, переламаний ніс та кістки обличчя
Лад после этого убитый всё равно не преступник? не знаю удивляться вам или нет.
Последний раз. Я не обсуждаю данный конкретный инцидент и вину или невиновность этого Силогавы. Этот вопрос пусть решает суд и для этого, как минимум, надо очень внимательно просмотреть все и полные записи видеокамер.
Я пишу о реакции людей, которая прозвучала ещё до того, как появились видео. И о действиях полиции.
В любом случае, убийство при задержании невооруженного даже преступника - свидетельство непрофессиональных действий полиции. При желании можно спровоцировать почти что угодно. Ещё раз - должны быть чёткие протоколы действий полиции. Вы пишете о сломанном носе. А если бы сломанного носа не было? Просто удар без явных последствий? Должно ли рассматриваться любое сопротивление полиции как повод для применения табельного оружия? Я этого не знаю.
Xenon последний абзац нивелирует позитив написанный выше. рф поставляли нефть в индию фактически бесплатно (за их фантики, отоварить которые в таком объеме оказалось нечем, я об этом писал ранее). Большие сомнения, что Индия сможет купить нефть у Саудитов за рупии. Какая разница сколько стоит нефть, если ты её покупаешь за напечатанные необеспеченные бумажки. Ну больше напечатайте, если подорожало, в чём проблема.
Без сломанного носа было бы значительно сложнее доказать угрозу жизни полицейским. И ситуация бы стала спорной.
ЛАД написав:Должно ли рассматриваться любое сопротивление полиции как повод для применения табельного оружия?
вы подменили понятия "любое сопротивление полиции" и "угроза жизни полицейскому". При любом сопротивлении используются перцовый балончик и наручники. При угрозе жизни - табельное оружие.
в суде ему предъявят такое
предупреждения полицейский не сделал и не показал нападающему пистолет в своих руках,
и скорее всего дадут 2-3 года условно без права работать в полиции. Если бы он крикнул, что намерен стрелять и сделал выстрел вверх его с вероятностью 99% бы оправдали. Это мое мнение. Как оно будет посмотрим.
ЛАД написав:Я говорил о реакции форумчан
форум обмен мнений, закономерно что реакции разные.