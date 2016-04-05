vitaliiangel написав:........ здесь на одной чаше весов ценность жизни преступника (который сам её не ценит) а на другой чаше - ценность жизни полицейских, которые вступили в данный конфликт, ради безопасности общества.
Жизни полицейских, насколько понимаю, угрозы не было. Удар в лицо это не угроза жизни.
Конфликт можно было завершить, просто его отпустив, все живы всем хорошо, кроме тех кого этот пьяный бык заденет ПОЗЖЕ, например вас.
Предусмотрено, например, составление протокола о нарушении без подписи нарушителя. С последующим наказанием.
Ценность жизни одного преступника перевешивает ценность безопасности всего общества, которому он потенциально угрожает, наплевательством к Закону и применением силы к правоохранителям?
Такое взвешивание опасно для самого общества. "безопасностью всего общества, которому он потенциально угрожает" оправдывались и сталинские репрессии и много чего ещё. Применение силы к правоохранителям недопустимо. Но это не значит, что правоохранители могут вести себя как угодно и доводить ситуацию до необходимости насилия. Хотя иногда это неизбежно. Но этого следует максимально избегать.
форум обмен мнений, закономерно что реакции разные.
Закономерно. Но плохо, что слишком много реакций чисто эмоциональных - "быдло", "так ему и надо" и т.п., не основанных на законе. И это наша беда - всеобщее несколько пренебрежительное отношение к закону.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 01 вер, 2023 15:33, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Жизни полицейских, насколько понимаю, угрозы не было. Удар в лицо это не угроза жизни.
вы серьёзно?
Мужчина, выгуливая собак, переходил дорогу и увидел автомобиль, который проезжал позади него. Затем между мужчиной, водителем и пассажирами автомобиля возник словесный конфликт по поводу того, что их автомобиль, едва не сбил его собаку.
"В ходе конфликта, мужчина нанес удар одному из пассажиров автомобиля в область правой части лица — головы, чем причинил ему телесные повреждения в виде внутричерепной травмы. От полученной травмы потерпевший умер на месте. Злоумышленник с места происшествия скрылся.
боксера Очеретяного приговорено к семи годам лишения свободы
ЛАД написав:Но это не значит, что правоохранители могут вести себя как угодно и доводить ситуацию до необходимости насилия.
вы считаете что 21летний Женя Звонков, на которого упало тысячи проблем, рад и счастлив, что убил того быка? Начнут тягать по судам, возможно турнут из полиции, в худшем случае еще посадят и заставят выплатить серьезную компенсацию детям.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 01 вер, 2023 15:35, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Жизни полицейских, насколько понимаю, угрозы не было. Удар в лицо это не угроза жизни.
клініка... спитай у клічка, а краще на собі в повну силу спробуй. я так розумію що саме твій фізичний стан не дозволяє нанести шкоди при ударі. вбити можна досить легко і потім не виправити нароблене...
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в П'ят 01 вер, 2023 15:37, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Да, это не казнь. Но и убитый не преступник. В начале инцидента он всего лишь нарушитель ПДД.
Якого ПДД? Правил дорожнього руху? Так за кермом, вроді, не він був. Отак, на рівному місці людину на очах у власних дітей нізащо застрелили. Усе вірно я зрозумів з ваших слів?
Не совсем. Не берусь судить за що или нізащо его застрелили. Он себя вёл не правильно и, возможно, спровоцировал полицейских. Но полицейские не должны поддаваться на провокации и давать волю эмоциям. Они должны строго выполнять закон и ничего больше. Довести в общем-то рядовую ситуацию до необходимости (?) применить оружие, это, по меньшей мере, непрофессионально. Что должны были делать полицейские, не знаю. Может быть, вызывать подкрепление, может, стрелять по колёсам, как писал vitaliiangel но сомневаюсь, что в их инструкциях предписано вытаскивать силой водителя из машины.
Hotab написав:vitaliiangel , коли бʼють ногами лежачу жінку - для мене це явні ознаки загрози життю. Бо один удар у голову ногою може вбити вмить. У ЛАДа інакше.
когда бьют кого угодно это угроза жизни, неудачный удар, открытый перелом, кровопотеря, смерть. Ну или головой об асфальт тоже может вызвать внутричерепное кровотечение, в 98% случаев это смерть, в остальных инвалидность.
ЛАД написав:Что должны были делать полицейские, не знаю. Может быть, вызывать подкрепление, может, стрелять по колёсам, как писал vitaliiangel но сомневаюсь, что в их инструкциях предписано вытаскивать силой водителя из машины.
слишком быстро развивались события, чтобы полицейские могли проанализировать все возможные исходы. Вытаскивать ту подругу из машины имхо было ошибкой. по хорошему их надо было заблокировать и дальше вести переговоры, уже как с вооруженными террористами, у которых двое заложников. Так бы (наверное) делал я.
ЛАД написав:Такое взвешивание опасно для самого общества. "безопасностью всего общества, которому он потенциально угрожает" оправдывались и сталинские репрессии и много чего ещё.
сталинскому режиму не нужно было оправданий. Подписью 3х чиновников незнакомых им людей отправляли на смерть миллионами. Вы уверены что полиция готова застрелить миллион Джумбери Силогавых? это невозможно технически.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 01 вер, 2023 15:52, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Жизни полицейских, насколько понимаю, угрозы не было. Удар в лицо это не угроза жизни.
вы серьёзно?
Мужчина, выгуливая собак, переходил дорогу и увидел автомобиль, который проезжал позади него. Затем между мужчиной, водителем и пассажирами автомобиля возник словесный конфликт по поводу того, что их автомобиль, едва не сбил его собаку.
"В ходе конфликта, мужчина нанес удар одному из пассажиров автомобиля в область правой части лица — головы, чем причинил ему телесные повреждения в виде внутричерепной травмы. От полученной травмы потерпевший умер на месте. Злоумышленник с места происшествия скрылся.
боксера Очеретяного приговорено к семи годам лишения свободы
Тогда любая драка - угроза убийства. У меня знакомого так убили много лет назад на отдыхе - ударили, он упал и ударился затылком о бордюр. Остались жена и маленький ребёнок.
ЛАД написав:Но это не значит, что правоохранители могут вести себя как угодно и доводить ситуацию до необходимости насилия.
вы считаете что 21летний Женя Звонков, на которого упало тысячи проблем, рад и счастлив, что убил того быка? Начнут тягать по судам, возможно турнут из полиции, в худшем случае еще посадят и заставят выплатить серьезную компенсацию детям.
Уверен, что не рад. Поэтому и пишу, что должны быть чёткие протоколы действий полиции. Это необходимо и для граждан, и для самих полицейских.
И посмотрите на реакцию форумчан. Уже прозвучало и "конченый тип". В мой адрес.
ЛАД написав:Тогда любая драка - угроза убийства. У меня знакомого так убили много лет назад на отдыхе - ударили, он упал и ударился затылком о бордюр. Остались жена и маленький ребёнок.
ЛАД написав:Жизни полицейских, насколько понимаю, угрозы не было. Удар в лицо это не угроза жизни
как быстро вы пришли к выводу что угроза жизни таки была.
ЛАД написав:Поэтому и пишу, что должны быть чёткие протоколы действий полиции.
вы знаете мою профессию. у нас тоже чёткие протоколы, но подогнать под них все ситуации невозможно. Или надо 100тысяч протоколов, но тогда наступит "кризис порядка", вместо работы вы будете подбирать нужный протокол. И то не факт что подберёте. А в полиции еще сложнее, на меня по крайней мере не нападают, хотя могут что то кинуть тяжелое в голову. В теории.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 01 вер, 2023 15:58, всього редагувалось 2 разів.