Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:24

vitaliiangel написав: ........

здесь на одной чаше весов ценность жизни преступника (который сам её не ценит) а на другой чаше - ценность жизни полицейских, которые вступили в данный конфликт, ради безопасности общества. ........здесь на одной чаше весов ценность жизни преступника (который сам её не ценит) а на другой чаше - ценность жизни полицейских, которые вступили в данный конфликт, ради безопасности общества.

Конфликт можно было завершить, просто его отпустив, все живы всем хорошо, кроме тех кого этот пьяный бык заденет ПОЗЖЕ, например вас.

Ценность жизни одного преступника перевешивает ценность безопасности всего общества, которому он потенциально угрожает, наплевательством к Закону и применением силы к правоохранителям?

форум обмен мнений, закономерно что реакции разные.

, насколько понимаю, угрозы не было. Удар в лицо это не угроза жизни.Предусмотрено, например, составление протокола о нарушении без подписи нарушителя.С последующим наказанием.взвешивание опасно для самого общества."безопасностью всего общества, которому он потенциально угрожает" оправдывались и сталинские репрессии и много чего ещё.Применение силы к правоохранителям недопустимо. Но это не значит, что правоохранители могут вести себя как угодно и доводить ситуацию до необходимости насилия. Хотя иногда это неизбежно. Но этого следует максимально избегать.Закономерно. Но плохо, что слишком много реакций чисто эмоциональных - "быдло", "так ему и надо" и т.п., не основанных на законе.И это наша беда - всеобщее несколько пренебрежительное отношение к закону.