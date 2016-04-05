RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4977497849794980
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:55

  vitaliiangel написав:[
......
сталинскому режиму не нужно было оправданий. Подписью 3х чиновников незнакомых им людей отправляли на смерть миллионами. Вы уверены что полиция готова застрелить миллион Джумбери Силогавых? это невозможно технически.

Для введения "троек" нужны были оправдания.
Да и для последующих действий тоже. Для пропаганды и убеждения общества в том, что это "для его блага".
Всё начинается с малого.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25610
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5102 раз.
Подякували: 4750 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Hotab написав:vitaliiangel , коли бʼють ногами лежачу жінку - для мене це явні ознаки загрози життю. Бо один удар у голову ногою може вбити вмить. У ЛАДа інакше.

Здесь били "ногами лежачу жінку"?
Факт що був напад.
А напад на поліцейського це ще цілком може розцінюватичся як спроба заволодіти вогнепальною зброєю. Вже тільки цього достатньо для відкриття вогню на ураження без попередження.
Можна скільки завгодно розводити теревені, як могли поліцейські інакше себе вести, щоб уникнути такого результату, але це все завжди легко добре постфактум.
Загалом маємо:
- спочатку поліція вела себе цілком коректно і ввічливо, порушники хамиди їм одразу
- була причина для зупинки, поліцейські її назвали неодноразово водійці, чоловік-пасажир і водійка показово ламали дурня і раз за разом ще раз просили повторити, тупо знущаючись.
- поліцейські викликали підмогу
- зрозумівши, що під'їде ще поліція, порушники спробували втекти, чутно як чоловік каже водійці рушати
- поліція спробувала затримати водійку, яка так і не показала документи, намагалася втекти, вирішили витягати її з авто. Може, треба одразу на неї навести зброю? А позаду діти.
- врешті решт, замість таки вийти з авто, порушники таки вирішили діяти ще більш неадекватно і напали на поліцейських. Обидва.
- поліцейський застосував зброю

Сподіваюся, суд виправдає поліцейського.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33690
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1397 раз.
Подякували: 7819 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:57

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Тогда любая драка - угроза убийства.
У меня знакомого так убили много лет назад на отдыхе - ударили, он упал и ударился затылком о бордюр. Остались жена и маленький ребёнок.
  ЛАД написав:Жизни полицейских, насколько понимаю, угрозы не было. Удар в лицо это не угроза жизни
как быстро вы пришли к выводу что угроза жизни таки была.

Не передёргивайте.
А суде никто не признает удар "угрозой жизни". Совершенно разные статьи УК.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25610
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5102 раз.
Подякували: 4750 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 16:03

  ЛАД написав:Не передёргивайте.
А суде никто не признает удар "угрозой жизни". Совершенно разные статьи УК
тогда вы имея факты, как человека убили одним ударом, сами себе противоречите, не считая любую драку угрозой жизни. Это не мой упрёк, а ваше право или стиль мышления. Что там решит суд - неизвестно, судья тоже человек и может ошибиться.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18931
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2186 раз.
Подякували: 3132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 16:09

  ЛАД написав:Для пропаганды и убеждения общества в том, что это "для его блага".
Всё начинается с малого.
сначала у людей отбирают права и свободы. Потом ими крутят как спинерами. При наличии работающего института права, любая пропаганда бессильна, вас будет интересовать решение суда или мнение какого-то идиото-соловьева из телевизора.

Кстати, есть для вас интересное видео. Готов его обсудить при наличии с вашей стороны такого желания.



хоть один его оппонент сказал что он пошёл на войну из идейных соображений (навязанных пропагандой)? отсюда вывод роль пропаганды сильно преувеличена. Мотивы у каждого из них были крайне примитивные.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 01 вер, 2023 16:12, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18931
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2186 раз.
Подякували: 3132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 16:09

Мабуть, ще тиждень Лад буде писати, що "не всё так однозначно". Може це й не людина, а бот, який заточнено на дискусії? :D
kyk
 
Повідомлень: 1024
З нами з: 24.01.12
Подякував: 171 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4977497849794980
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliiangel і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119253
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 496080
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6058
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.