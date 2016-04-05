Для введения "троек" нужны были оправдания.
Да и для последующих действий тоже. Для пропаганды и убеждения общества в том, что это "для его блага".
Всё начинается с малого.
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:55
Для введения "троек" нужны были оправдания.
Да и для последующих действий тоже. Для пропаганды и убеждения общества в том, что это "для его блага".
Всё начинается с малого.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Факт що був напад.
А напад на поліцейського це ще цілком може розцінюватичся як спроба заволодіти вогнепальною зброєю. Вже тільки цього достатньо для відкриття вогню на ураження без попередження.
Можна скільки завгодно розводити теревені, як могли поліцейські інакше себе вести, щоб уникнути такого результату, але це все завжди легко добре постфактум.
Загалом маємо:
- спочатку поліція вела себе цілком коректно і ввічливо, порушники хамиди їм одразу
- була причина для зупинки, поліцейські її назвали неодноразово водійці, чоловік-пасажир і водійка показово ламали дурня і раз за разом ще раз просили повторити, тупо знущаючись.
- поліцейські викликали підмогу
- зрозумівши, що під'їде ще поліція, порушники спробували втекти, чутно як чоловік каже водійці рушати
- поліція спробувала затримати водійку, яка так і не показала документи, намагалася втекти, вирішили витягати її з авто. Може, треба одразу на неї навести зброю? А позаду діти.
- врешті решт, замість таки вийти з авто, порушники таки вирішили діяти ще більш неадекватно і напали на поліцейських. Обидва.
- поліцейський застосував зброю
Сподіваюся, суд виправдає поліцейського.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:57
Не передёргивайте.
А суде никто не признает удар "угрозой жизни". Совершенно разные статьи УК.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 16:03
тогда вы имея факты, как человека убили одним ударом, сами себе противоречите, не считая любую драку угрозой жизни. Это не мой упрёк, а ваше право или стиль мышления. Что там решит суд - неизвестно, судья тоже человек и может ошибиться.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 16:09
сначала у людей отбирают права и свободы. Потом ими крутят как спинерами. При наличии работающего института права, любая пропаганда бессильна, вас будет интересовать решение суда или мнение какого-то идиото-соловьева из телевизора.
Кстати, есть для вас интересное видео. Готов его обсудить при наличии с вашей стороны такого желания.
хоть один его оппонент сказал что он пошёл на войну из идейных соображений (навязанных пропагандой)? отсюда вывод роль пропаганды сильно преувеличена. Мотивы у каждого из них были крайне примитивные.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 01 вер, 2023 16:12, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 16:09
Мабуть, ще тиждень Лад буде писати, що "не всё так однозначно". Може це й не людина, а бот, який заточнено на дискусії?
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