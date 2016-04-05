клініка... спитай у клічка, а краще на собі в повну силу спробуй.
я так розумію що саме твій фізичний стан не дозволяє нанести шкоди при ударі. вбити можна досить легко і потім не виправити нароблене...
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
клініка... спитай у клічка, а краще на собі в повну силу спробуй.
я так розумію що саме твій фізичний стан не дозволяє нанести шкоди при ударі. вбити можна досить легко і потім не виправити нароблене...
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в П'ят 01 вер, 2023 15:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:33
vitaliiangel , коли бʼють ногами лежачу жінку - для мене це явні ознаки загрози життю. Бо один удар у голову ногою може вбити вмить. У ЛАДа інакше.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:38
когда бьют кого угодно это угроза жизни, неудачный удар, открытый перелом, кровопотеря, смерть. Ну или головой об асфальт тоже может вызвать внутричерепное кровотечение, в 98% случаев это смерть, в остальных инвалидность.
слишком быстро развивались события, чтобы полицейские могли проанализировать все возможные исходы. Вытаскивать ту подругу из машины имхо было ошибкой. по хорошему их надо было заблокировать и дальше вести переговоры, уже как с вооруженными террористами, у которых двое заложников. Так бы (наверное) делал я.
сталинскому режиму не нужно было оправданий. Подписью 3х чиновников незнакомых им людей отправляли на смерть миллионами. Вы уверены что полиция готова застрелить миллион Джумбери Силогавых? это невозможно технически.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 01 вер, 2023 15:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ЛАД
Факт що був напад.
А напад на поліцейського це ще цілком може розцінюватичся як спроба заволодіти вогнепальною зброєю. Вже тільки цього достатньо для відкриття вогню на ураження без попередження.
Можна скільки завгодно розводити теревені, як могли поліцейські інакше себе вести, щоб уникнути такого результату, але це все завжди легко добре постфактум.
Загалом маємо:
- спочатку поліція вела себе цілком коректно і ввічливо, порушники хамиди їм одразу
- була причина для зупинки, поліцейські її назвали неодноразово водійці, чоловік-пасажир і водійка показово ламали дурня і раз за разом ще раз просили повторити, тупо знущаючись.
- поліцейські викликали підмогу
- зрозумівши, що під'їде ще поліція, порушники спробували втекти, чутно як чоловік каже водійці рушати
- поліція спробувала затримати водійку, яка так і не показала документи, намагалася втекти, вирішили витягати її з авто. Може, треба одразу на неї навести зброю? А позаду діти.
- врешті решт, замість таки вийти з авто, порушники таки вирішили діяти ще більш неадекватно і напали на поліцейських. Обидва.
- поліцейський застосував зброю
Сподіваюся, суд виправдає поліцейського.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 16:03
ЛАД
тогда вы имея факты, как человека убили одним ударом, сами себе противоречите, не считая любую драку угрозой жизни. Это не мой упрёк, а ваше право или стиль мышления. Что там решит суд - неизвестно, судья тоже человек и может ошибиться.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 16:09
ЛАД
сначала у людей отбирают права и свободы. Потом ими крутят как спинерами. При наличии работающего института права, любая пропаганда бессильна, вас будет интересовать решение суда или мнение какого-то идиото-соловьева из телевизора.
Кстати, есть для вас интересное видео. Готов его обсудить при наличии с вашей стороны такого желания.
хоть один его оппонент сказал что он пошёл на войну из идейных соображений (навязанных пропагандой)? отсюда вывод роль пропаганды сильно преувеличена. Мотивы у каждого из них были крайне примитивные - деньги.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 01 вер, 2023 16:34, всього редагувалось 4 разів.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вот здесь я вижу ещё одну проблему - очень сомневаюсь, что всё что нам сливают это правда.Скорее монтаж из выборок, преследующий цель оправдать.А как же иначе, ведь тогда будет потерян статус и разные возможности.А при победе наоборот, возможности расширятся и легализуются.Проблема полисменов в том, что они довели сит до критической, вместо упреждающих действий и рассчитывали, что они с пушкой крутые если чё.А это если чё взяло и случилось.Надо было по простому - предупреждать, потом стрелять по колёсам, по ногам, и вызывать подмогу для запаковки.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:31
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:38
Они довели?
начнём с того шо истеричка дебильная требует видео на прохання от полицейских предьявити документи
Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:44
Пострадавший подається в одному негативі: п"яний, вилактав 0.5л (а що міряв алкоголь хто? пишуть: чувак бахнув пузир - хтось пробував?), подруга коханка-істєрічка ... , тобто малють таких асоціальних елементів - класових ворогів (не бізнесмен, що дає роботу іншим і платить податки в бюджет, батько двох дітей).... Взагалі не зрозуміло, що порушили, чому зупинили (сказали в ЗМІ порушили, значить вірим), до чого придерлися (придертися можна до б-якого стовпа при бажанні), чому затримують? Нічого того всього з нарізки незрозуміло.
Написали: "напав на поліцію", вірим, напав, ССЗБ, неадекват.
Як каже Чаплига: "подія відбулася саме так, як її подано в ЗМІ, і ніяк інакше".
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