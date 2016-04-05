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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4976497749784979
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Жизни полицейских, насколько понимаю, угрозы не было. Удар в лицо это не угроза жизни.


клініка... спитай у клічка, а краще на собі в повну силу спробуй.
я так розумію що саме твій фізичний стан не дозволяє нанести шкоди при ударі. вбити можна досить легко і потім не виправити нароблене...
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в П'ят 01 вер, 2023 15:37, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:33

vitaliiangel , коли бʼють ногами лежачу жінку - для мене це явні ознаки загрози життю. Бо один удар у голову ногою може вбити вмить. У ЛАДа інакше.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:38

  Hotab написав:vitaliiangel , коли бʼють ногами лежачу жінку - для мене це явні ознаки загрози життю. Бо один удар у голову ногою може вбити вмить. У ЛАДа інакше.

когда бьют кого угодно это угроза жизни, неудачный удар, открытый перелом, кровопотеря, смерть. Ну или головой об асфальт тоже может вызвать внутричерепное кровотечение, в 98% случаев это смерть, в остальных инвалидность.
  ЛАД написав:Что должны были делать полицейские, не знаю. Может быть, вызывать подкрепление, может, стрелять по колёсам, как писал vitaliiangel но сомневаюсь, что в их инструкциях предписано вытаскивать силой водителя из машины.
слишком быстро развивались события, чтобы полицейские могли проанализировать все возможные исходы. Вытаскивать ту подругу из машины имхо было ошибкой. по хорошему их надо было заблокировать и дальше вести переговоры, уже как с вооруженными террористами, у которых двое заложников. Так бы (наверное) делал я.
  ЛАД написав:Такое взвешивание опасно для самого общества.
"безопасностью всего общества, которому он потенциально угрожает" оправдывались и сталинские репрессии и много чего ещё.
сталинскому режиму не нужно было оправданий. Подписью 3х чиновников незнакомых им людей отправляли на смерть миллионами. Вы уверены что полиция готова застрелить миллион Джумбери Силогавых? это невозможно технически.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 01 вер, 2023 15:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД
Факт що був напад.
А напад на поліцейського це ще цілком може розцінюватичся як спроба заволодіти вогнепальною зброєю. Вже тільки цього достатньо для відкриття вогню на ураження без попередження.
Можна скільки завгодно розводити теревені, як могли поліцейські інакше себе вести, щоб уникнути такого результату, але це все завжди легко добре постфактум.
Загалом маємо:
- спочатку поліція вела себе цілком коректно і ввічливо, порушники хамиди їм одразу
- була причина для зупинки, поліцейські її назвали неодноразово водійці, чоловік-пасажир і водійка показово ламали дурня і раз за разом ще раз просили повторити, тупо знущаючись.
- поліцейські викликали підмогу
- зрозумівши, що під'їде ще поліція, порушники спробували втекти, чутно як чоловік каже водійці рушати
- поліція спробувала затримати водійку, яка так і не показала документи, намагалася втекти, вирішили витягати її з авто. Може, треба одразу на неї навести зброю? А позаду діти.
- врешті решт, замість таки вийти з авто, порушники таки вирішили діяти ще більш неадекватно і напали на поліцейських. Обидва.
- поліцейський застосував зброю

Сподіваюся, суд виправдає поліцейського.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 16:03

ЛАД
тогда вы имея факты, как человека убили одним ударом, сами себе противоречите, не считая любую драку угрозой жизни. Это не мой упрёк, а ваше право или стиль мышления. Что там решит суд - неизвестно, судья тоже человек и может ошибиться.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 16:09

ЛАД
сначала у людей отбирают права и свободы. Потом ими крутят как спинерами. При наличии работающего института права, любая пропаганда бессильна, вас будет интересовать решение суда или мнение какого-то идиото-соловьева из телевизора.

Кстати, есть для вас интересное видео. Готов его обсудить при наличии с вашей стороны такого желания.



хоть один его оппонент сказал что он пошёл на войну из идейных соображений (навязанных пропагандой)? отсюда вывод роль пропаганды сильно преувеличена. Мотивы у каждого из них были крайне примитивные - деньги.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 01 вер, 2023 16:34, всього редагувалось 4 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Сподіваюся, суд виправдає поліцейського.


Вот здесь я вижу ещё одну проблему - очень сомневаюсь, что всё что нам сливают это правда.Скорее монтаж из выборок, преследующий цель оправдать.А как же иначе, ведь тогда будет потерян статус и разные возможности.А при победе наоборот, возможности расширятся и легализуются.Проблема полисменов в том, что они довели сит до критической, вместо упреждающих действий и рассчитывали, что они с пушкой крутые если чё.А это если чё взяло и случилось.Надо было по простому - предупреждать, потом стрелять по колёсам, по ногам, и вызывать подмогу для запаковки.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:31

  Zebra написав:
  ЛАД написав:Да, это не казнь. Но и убитый не преступник. В начале инцидента он всего лишь нарушитель ПДД.

Вообще то в этом инциденте две составляющие - административная и уголовная.
Уголовная началась после совершения тяжелого преступления нанесением побоев работникам органов правопорядка при исполнении по класификации КК. Приплетать к уголовщине оправдание несогласие с админ нарушением, вообще не прокатит.
Совершение тяжелого преступления было не законченным действием, преступник не лег на землю лицом вниз, и не поднял руки - его нейтрализация - вполне законное основание.
Когда террорист допустим берет в заложники людей, его убивают. И никто не задает вопросов, что нельзя так делать, убивать - террорист то мог никого еще не убить и даже не покалечить, но он уже совершает тяжкое преступление. А если террорист отпускает заложников и подымает руки, его никто не убивает, а арестовывают.
Бычок этот в Днепре на землю не лег, и руки не поднял. Никаким образом не подал сигнала, что он завершил преступление.

Выходит, что террористов тоже когда убивают - поступают неправильно, не гуманно, не входят в ситуацию, может человек хороший был, оступился, а него убили, наказать спецназ, арестовать негодяев, посадить, убили человека оступившегося.

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Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:38

  Кучинелли написав:
  Faceless написав:Сподіваюся, суд виправдає поліцейського.


Вот здесь я вижу ещё одну проблему - очень сомневаюсь, что всё что нам сливают это правда.Скорее монтаж из выборок, преследующий цель оправдать.А как же иначе, ведь тогда будет потерян статус и разные возможности.А при победе наоборот, возможности расширятся и легализуются.Проблема полисменов в том, что они довели сит до критической, вместо упреждающих действий и рассчитывали, что они с пушкой крутые если чё.А это если чё взяло и случилось.Надо было по простому - предупреждать, потом стрелять по колёсам, по ногам, и вызывать подмогу для запаковки.

Они довели?
начнём с того шо истеричка дебильная требует видео на прохання от полицейских предьявити документи
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:44

  Кучинелли написав:
  Faceless написав:Сподіваюся, суд виправдає поліцейського.


Вот здесь я вижу ещё одну проблему - очень сомневаюсь, что всё что нам сливают это правда.Скорее монтаж из выборок, преследующий цель оправдать.А как же иначе, ведь тогда будет потерян статус и разные возможности.А при победе наоборот, возможности расширятся и легализуются.Проблема полисменов в том, что они довели сит до критической, вместо упреждающих действий и рассчитывали, что они с пушкой крутые если чё.А это если чё взяло и случилось.Надо было по простому - предупреждать, потом стрелять по колёсам, по ногам, и вызывать подмогу для запаковки.

Пострадавший подається в одному негативі: п"яний, вилактав 0.5л (а що міряв алкоголь хто? пишуть: чувак бахнув пузир - хтось пробував?), подруга коханка-істєрічка ... , тобто малють таких асоціальних елементів - класових ворогів (не бізнесмен, що дає роботу іншим і платить податки в бюджет, батько двох дітей).... Взагалі не зрозуміло, що порушили, чому зупинили (сказали в ЗМІ порушили, значить вірим), до чого придерлися (придертися можна до б-якого стовпа при бажанні), чому затримують? Нічого того всього з нарізки незрозуміло.
Написали: "напав на поліцію", вірим, напав, ССЗБ, неадекват.
Як каже Чаплига: "подія відбулася саме так, як її подано в ЗМІ, і ніяк інакше".
flyman
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