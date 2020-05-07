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Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:21
Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
BLM - Булз Лайфз Мєтє
Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:24
Вообще то в этом инциденте две составляющие - административная и уголовная.
Уголовная началась после совершения тяжелого преступления нанесением побоев работникам органов правопорядка при исполнении по класификации КК. Приплетать к уголовщине оправдание несогласие с админ нарушением, вообще не прокатит.
Совершение тяжелого преступления было не законченным действием, преступник не лег на землю лицом вниз, и не поднял руки - его нейтрализация - вполне законное основание.
Когда террорист допустим берет в заложники людей, его убивают. И никто не задает вопросов, что нельзя так делать, убивать - террорист то мог никого еще не убить и даже не покалечить, но он уже совершает тяжкое преступление. А если террорист отпускает заложников и подымает руки, его никто не убивает, а арестовывают.
Бычок этот в Днепре на землю не лег, и руки не поднял. Никаким образом не подал сигнала, что он завершил преступление.
Выходит, что террористов тоже когда убивают - поступают неправильно, не гуманно, не входят в ситуацию, может человек хороший был, оступился, а него убили, наказать спецназ, арестовать негодяев, посадить, убили человека оступившегося.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 14:28
вы наверное невнимательно смотрели ссылки на видео которые я здесь разместил. Выстрелы были в момент, когда подруга держала женщину полицейскую сзади, а этот бык наносил ей удары по лицу (есть медицинское заключение о сломанном носе и костях черепа).
тут видно как держат
позже бык перекинет полицейского через бедро (момент есть на видео снятым его сыном
и нанесёт девушке полицейской удар в лицо а через 4 секунды прозвучат выстрелы.
Лад после этого убитый всё равно не преступник? не знаю удивляться вам или нет.
что значит отомстить? полицейский пробрался ночью к нему в дом? убитого четко попросили не мешать работе полиции, требование он не выполнил. В момент когда он наносил удары девушке полицейской, была угроза её жизни. Какая месть в нейтрализации этой угрозы?
здесь на одной чаше весов ценность жизни преступника (который сам её не ценит) а на другой чаше - ценность жизни полицейских, которые вступили в данный конфликт, ради безопасности общества. Конфликт можно было завершить, просто его отпустив, все живы всем хорошо, кроме тех кого этот пьяный бык заденет ПОЗЖЕ, например вас.
Ценность жизни одного преступника перевешивает ценность безопасности всего общества, которому он потенциально угрожает, наплевательством к Закону и применением силы к правоохранителям?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 01 вер, 2023 14:54, всього редагувалось 10 разів.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 14:38
Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:03
Последний раз.
Я не обсуждаю данный конкретный инцидент и вину или невиновность этого Силогавы. Этот вопрос пусть решает суд и для этого, как минимум, надо очень внимательно просмотреть все и полные записи видеокамер.
Я пишу о реакции людей, которая прозвучала ещё до того, как появились видео. И о действиях полиции.
В любом случае, убийство при задержании невооруженного даже преступника - свидетельство непрофессиональных действий полиции. При желании можно спровоцировать почти что угодно.
Ещё раз - должны быть чёткие протоколы действий полиции. Вы пишете о сломанном носе. А если бы сломанного носа не было? Просто удар без явных последствий?
Должно ли рассматриваться любое сопротивление полиции как повод для применения табельного оружия?
Я этого не знаю.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:16
Без сломанного носа было бы значительно сложнее доказать угрозу жизни полицейским. И ситуация бы стала спорной.
вы подменили понятия "любое сопротивление полиции" и "угроза жизни полицейскому". При любом сопротивлении используются перцовый балончик и наручники. При угрозе жизни - табельное оружие.
в суде ему предъявят такое
и скорее всего дадут 2-3 года условно без права работать в полиции. Если бы он крикнул, что намерен стрелять и сделал выстрел вверх его с вероятностью 99% бы оправдали. Это мое мнение. Как оно будет посмотрим.
форум обмен мнений, закономерно что реакции разные.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:24
vitaliiangel , не впевнений , чи є такий пункт у наказах для МВС, але в статуті караульної служби є випадки, коли зброю застосовують без попередження. І напад на часового саме той випадок.
Так і є:
7.2. Чатовим застосовується зброя без попередження у разі явного нападу на нього або на об’єкт, який він охороняє.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 01 вер, 2023 15:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:30
вы серьёзно?
вы считаете что 21летний Женя Звонков, на которого упало тысячи проблем, рад и счастлив, что убил того быка? Начнут тягать по судам, возможно турнут из полиции, в худшем случае еще посадят и заставят выплатить серьезную компенсацию детям.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 01 вер, 2023 15:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:38
Они довели?
начнём с того шо истеричка дебильная требует видео на прохання от полицейских предьявити документи
Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:51
Канечно, удар в лицо очень хорошо слышно и потом видно , удары по полицкйскому тоже есть на видео и как он падает
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