Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

Додано: П'ят 01 вер, 2023 14:28

ЛАД написав: Но и убитый не преступник. В начале инцидента он всего лишь нарушитель ПДД. Но и убитый не преступник. В начале инцидента он всего лишь нарушитель ПДД.

У поліцейської, на яку напав Сілогава, переламаний ніс та кістки обличчя

ЛАД написав: Но также допускаю, что он дал волю нервам и желанию отомстить и ответить ударом (оружием!) на удар. Но также допускаю, что он дал волю нервам и желанию отомстить и ответить ударом (оружием!) на удар.

ЛАД написав: Понимаю, что на фоне тысяч смертей в результате войны ценность человеческой жизни в глазах людей падает Понимаю, что на фоне тысяч смертей в результате войны ценность человеческой жизни в глазах людей падает

вы наверное невнимательно смотрели ссылки на видео которые я здесь разместил. Выстрелы были в момент, когда подруга держала женщину полицейскую сзади, а этот бык наносил ей удары по лицу (есть медицинское заключение о сломанном носе и костях черепа).тут видно как держатпозже бык перекинет полицейского через бедро (момент есть на видео снятым его сыноми нанесёт девушке полицейской удар в лицо а через 4 секунды прозвучат выстрелы.Лад после этого убитый всё равно не преступник? не знаю удивляться вам или нет.что значит отомстить? полицейский пробрался ночью к нему в дом? убитого четко попросили не мешать работе полиции, требование он не выполнил. В момент когда он наносил удары девушке полицейской, была угроза её жизни. Какая месть в нейтрализации этой угрозы?здесь на одной чаше весов ценность жизни преступника (который сам её не ценит) а на другой чаше - ценность жизни полицейских, которые вступили в данный конфликт, ради безопасности общества. Конфликт можно было завершить, просто его отпустив, все живы всем хорошо, кроме тех кого этот пьяный бык заденет ПОЗЖЕ, например вас.Ценность жизни одного преступника перевешивает ценность безопасности всего общества, которому он потенциально угрожает, наплевательством к Закону и применением силы к правоохранителям?