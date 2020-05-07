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Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:38
Hotab написав:vitaliiangel
, коли бʼють ногами лежачу жінку - для мене це явні ознаки загрози життю. Бо один удар у голову ногою може вбити вмить. У ЛАДа інакше.
когда бьют кого угодно
это угроза жизни, неудачный удар, открытый перелом, кровопотеря, смерть. Ну или головой об асфальт тоже может вызвать внутричерепное кровотечение, в 98% случаев это смерть, в остальных инвалидность.
ЛАД написав:
Что должны были делать полицейские, не знаю. Может быть, вызывать подкрепление, может, стрелять по колёсам, как писал vitaliiangel но сомневаюсь, что в их инструкциях предписано вытаскивать силой водителя из машины.
слишком быстро развивались события, чтобы полицейские могли проанализировать все возможные исходы. Вытаскивать ту подругу из машины имхо было ошибкой. по хорошему их надо было заблокировать и дальше вести переговоры, уже как с вооруженными террористами, у которых двое заложников. Так бы (наверное) делал я.
ЛАД написав:
Такое взвешивание опасно для самого общества.
"безопасностью всего общества, которому он потенциально угрожает" оправдывались и сталинские репрессии и много чего ещё.
сталинскому режиму не нужно было оправданий. Подписью 3х чиновников незнакомых им людей отправляли на смерть миллионами. Вы уверены что полиция готова застрелить миллион Джумбери Силогавых? это невозможно технически.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 01 вер, 2023 15:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:56
ЛАД
Факт що був напад.
А напад на поліцейського це ще цілком може розцінюватичся як спроба заволодіти вогнепальною зброєю. Вже тільки цього достатньо для відкриття вогню на ураження без попередження.
Можна скільки завгодно розводити теревені, як могли поліцейські інакше себе вести, щоб уникнути такого результату, але це все завжди легко добре постфактум.
Загалом маємо:
- спочатку поліція вела себе цілком коректно і ввічливо, порушники хамиди їм одразу
- була причина для зупинки, поліцейські її назвали неодноразово водійці, чоловік-пасажир і водійка показово ламали дурня і раз за разом ще раз просили повторити, тупо знущаючись.
- поліцейські викликали підмогу
- зрозумівши, що під'їде ще поліція, порушники спробували втекти, чутно як чоловік каже водійці рушати
- поліція спробувала затримати водійку, яка так і не показала документи, намагалася втекти, вирішили витягати її з авто. Може, треба одразу на неї навести зброю? А позаду діти.
- врешті решт, замість таки вийти з авто, порушники таки вирішили діяти ще більш неадекватно і напали на поліцейських. Обидва.
- поліцейський застосував зброю
Сподіваюся, суд виправдає поліцейського.
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 16:03
ЛАД
тогда вы имея факты, как человека убили одним ударом, сами себе противоречите, не считая любую драку угрозой жизни. Это не мой упрёк, а ваше право или стиль мышления. Что там решит суд - неизвестно, судья тоже человек и может ошибиться.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:17
Faceless написав:
Сподіваюся, суд виправдає поліцейського.
Вот здесь я вижу ещё одну проблему - очень сомневаюсь, что всё что нам сливают это правда.Скорее монтаж из выборок, преследующий цель оправдать.А как же иначе, ведь тогда будет потерян статус и разные возможности.А при победе наоборот, возможности расширятся и легализуются.Проблема полисменов в том, что они довели сит до критической, вместо упреждающих действий и рассчитывали, что они с пушкой крутые если чё.А это если чё взяло и случилось.Надо было по простому - предупреждать, потом стрелять по колёсам, по ногам, и вызывать подмогу для запаковки.
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Кучинелли
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:31
Zebra написав: ЛАД написав:
Да, это не казнь. Но и убитый не преступник. В начале инцидента он всего лишь нарушитель ПДД.
Вообще то в этом инциденте две составляющие - административная и уголовная.
Уголовная началась после совершения тяжелого преступления нанесением побоев работникам органов правопорядка при исполнении по класификации КК. Приплетать к уголовщине оправдание несогласие с админ нарушением, вообще не прокатит.
Совершение тяжелого преступления было не законченным действием, преступник не лег на землю лицом вниз, и не поднял руки - его нейтрализация - вполне законное основание.
Когда террорист допустим берет в заложники людей, его убивают. И никто не задает вопросов, что нельзя так делать, убивать - террорист то мог никого еще не убить и даже не покалечить, но он уже совершает тяжкое преступление. А если террорист отпускает заложников и подымает руки, его никто не убивает, а арестовывают.
Бычок этот в Днепре на землю не лег, и руки не поднял. Никаким образом не подал сигнала, что он завершил преступление.
Выходит, что террористов тоже когда убивают - поступают неправильно, не гуманно, не входят в ситуацию, может человек хороший был, оступился, а него убили, наказать спецназ, арестовать негодяев, посадить, убили человека оступившегося.
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:38
Кучинелли написав: Faceless написав:
Сподіваюся, суд виправдає поліцейського.
Вот здесь я вижу ещё одну проблему - очень сомневаюсь, что всё что нам сливают это правда.Скорее монтаж из выборок, преследующий цель оправдать.А как же иначе, ведь тогда будет потерян статус и разные возможности.А при победе наоборот, возможности расширятся и легализуются.Проблема полисменов в том, что они довели сит до критической, вместо упреждающих действий и рассчитывали, что они с пушкой крутые если чё.А это если чё взяло и случилось.Надо было по простому - предупреждать, потом стрелять по колёсам, по ногам, и вызывать подмогу для запаковки.
Они довели?
начнём с того шо истеричка дебильная требует видео на прохання от полицейских предьявити документи
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:51
Кучинелли написав: Faceless написав:
Сподіваюся, суд виправдає поліцейського.
Вот здесь я вижу ещё одну проблему - очень сомневаюсь, что всё что нам сливают это правда.Скорее монтаж из выборок, преследующий цель оправдать.А как же иначе, ведь тогда будет потерян статус и разные возможности.А при победе наоборот, возможности расширятся и легализуются.Проблема полисменов в том, что они довели сит до критической, вместо упреждающих действий и рассчитывали, что они с пушкой крутые если чё.А это если чё взяло и случилось.Надо было по простому - предупреждать, потом стрелять по колёсам, по ногам, и вызывать подмогу для запаковки.
Канечно, удар в лицо очень хорошо слышно и потом видно , удары по полицкйскому тоже есть на видео и как он падает
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:52
flyman написав:
Як каже Чаплига: "подія відбулася саме так, як її подано в ЗМІ, і ніяк інакше".
Массонская ложа вертит наш мир ))) и только подвал с закрутками поможет скрыться от всемирного заговора)))
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:54
flyman написав: Кучинелли написав: Faceless написав:
Сподіваюся, суд виправдає поліцейського.
Вот здесь я вижу ещё одну проблему - очень сомневаюсь, что всё что нам сливают это правда.Скорее монтаж из выборок, преследующий цель оправдать.А как же иначе, ведь тогда будет потерян статус и разные возможности.А при победе наоборот, возможности расширятся и легализуются.Проблема полисменов в том, что они довели сит до критической, вместо упреждающих действий и рассчитывали, что они с пушкой крутые если чё.А это если чё взяло и случилось.Надо было по простому - предупреждать, потом стрелять по колёсам, по ногам, и вызывать подмогу для запаковки.
Пострадавший подається в одному негативі: п"яний, вилактав 0.5л (а що міряв алкоголь хто? пишуть: чувак бахнув пузир - хтось пробував?), подруга коханка-істєрічка ... , тобто малють таких асоціальних елементів - класових ворогів (не бізнесмен, що дає роботу іншим і платить податки в бюджет, батько двох дітей).... Взагалі не зрозуміло, що порушили, чому зупинили (сказали в ЗМІ порушили, значить вірим), до чого придерлися (придертися можна до б-якого стовпа при бажанні), чому затримують? Нічого того всього з нарізки незрозуміло.
Написали: "напав на поліцію", вірим, напав, ССЗБ, неадекват.
Як каже Чаплига: "подія відбулася саме так, як її подано в ЗМІ, і ніяк інакше".
Ты ....? чі ні?
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:57
Кучинелли написав: Faceless написав:
Сподіваюся, суд виправдає поліцейського.
Вот здесь я вижу ещё одну проблему - очень сомневаюсь, что всё что нам сливают это правда.Скорее монтаж из выборок, преследующий цель оправдать.А как же иначе, ведь тогда будет потерян статус и разные возможности.А при победе наоборот, возможности расширятся и легализуются.Проблема полисменов в том, что они довели сит до критической, вместо упреждающих действий и рассчитывали, что они с пушкой крутые если чё.А это если чё взяло и случилось.Надо было по простому - предупреждать, потом стрелять по колёсам, по ногам, и вызывать подмогу для запаковки.
Та да. И не говорите.
То что на нас напал пуевый - это просто мы до этого довели ситуацию.
А потом мы по танкам стрелять начали из джавелинов, беспредел творили, короче.
Надо было предупредить, потом в воздух, и уж если бы это не помогло, то по гусеницам, чтобы обездвижить и вызвать подмогу из ООН. Превышение необходимой обороны на лицо. Понять и простить пуя, однозначно
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