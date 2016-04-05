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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4975497649774978
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 14:56


Индия объявила о планах существенно сократить закупки нефти в России


Крупнейший покупатель российской нефти, забиравший каждый второй баррель, что танкеры вывозили из портов РФ, намерен резко сократить закупки.

Зависимость Индии «от нефти из России будет существенно уменьшена», заявил в пятницу глава Минэнерго страны Хардеп Пури. По его словам, индийские НПЗ, которые после начала войны более чем в 40 раз увеличили закупки в РФ и обеспечивали ими половину всего нефтяного импорта, будут переходить на баррели с Ближнего Востока.

Цены на нефть из стран Персидского Залива «стали значительно более привлекательными», подчеркнул Пури. Российская же нефть для Индии дорожает после того, как ограничить скидки на нее потребовал президент Владимир Путин. Средняя цена реализации сорта Urals, по данным Минфина РФ, составила $64,37 за баррель и превысила «ценовой потолок» стран G7, хотя еще в начале года стоила около $50, а в конце прошлого — лишь чуть больше $40.

Власти Индии проинструктировали нефтеперерабатывающие заводы о необходимости строго соблюдать санкции Запада в отношении России, подчеркнул Пури. «Мы на рынке сегодня, и мы будем покупать у кого угодно», — добавил он.

По мере того как российская нефть дорожает, спрос на нее в Индии уже падает. По данным Kpler, объемы поставок снижаются три месяца подряд и в июне упали до минимума за 7 месяцев — 1,6 млн баррелей в день. По сравнению с рекордами, показанными в мае (2,2 млн баррелей в сутки), импорт из РФ обвалился более чем на четверть.

Российские баррели Индия заменяет саудовскими: поставки из королевства, крупнейшего нефтедобытчика в ОПЕК, выросли на 63%, до 863 тысячи баррелей в день.

Для российских нефтяников индийский рынок оказался «капканом», из которого трудно выбраться: поставки оплачивались в индийских рупиях, которые «зависли» в местных банках без возможности вывода или конвертации в другие валюты. Объем этих «застрявших» платежей достиг $39 млрд, рассказывал Reuters источник в банковских кругах.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:09

Xenon последний абзац нивелирует позитив написанный выше. рф поставляли нефть в индию фактически бесплатно (за их фантики, отоварить которые в таком объеме оказалось нечем, я об этом писал ранее). Большие сомнения, что Индия сможет купить нефть у Саудитов за рупии. Какая разница сколько стоит нефть, если ты её покупаешь за напечатанные необеспеченные бумажки. Ну больше напечатайте, если подорожало, в чём проблема.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 16:09

ЛАД
сначала у людей отбирают права и свободы. Потом ими крутят как спинерами. При наличии работающего института права, любая пропаганда бессильна, вас будет интересовать решение суда или мнение какого-то идиото-соловьева из телевизора.

Кстати, есть для вас интересное видео. Готов его обсудить при наличии с вашей стороны такого желания.



хоть один его оппонент сказал что он пошёл на войну из идейных соображений (навязанных пропагандой)? отсюда вывод роль пропаганды сильно преувеличена. Мотивы у каждого из них были крайне примитивные - деньги.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 01 вер, 2023 16:34, всього редагувалось 4 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ніхто не замітив, що перестали їздити лідери різних країн до України.
З чого б це?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:21

Євросоюз готує "суттєві пропозиції" з розширення

https://ua.korrespondent.net/world/4620183-yevrosouiz-hotuie-suttievi-propozytsii-z-rozshyrennia
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:23

  flyman написав:Ніхто не замітив, що перестали їздити лідери різних країн до України.
З чого б це?


з другого ешелону були недавно президенти Португалії, Угорщини та Литви. І кілька прем"єрів
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:26

  flyman написав:Ніхто не замітив, що перестали їздити лідери різних країн до України.
З чого б це?

наверное есть другие проблемы кроме Украины
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Немного оффтопа ...

1) Сили оборони досягли помітного прогресу на півдні протягом останніх 72 годин – Білий дім
Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що за останні три дні Сили оборони досягли значних успіхів у прориві російської оборони на півдні, і це не може заперечити жоден з об'єктивних спостерігачів. Його цитує The Guardian.

2) По літаках Іл-76 у Пскові вдарили українською зброєю – унікальне відео ураження
А хто розмістив відео ...

3) "Не сяду за один стіл з ними". Нобелівський вечір бойкотують через запрошення росіян
31 серпня Нобелівський фонд вирішив запросити дипломатів усіх держав, акредитованих у Швеції, на бенкет із нагоди вручення Нобелівських премій цього року у Стокгольмі. У список увійшли й посли Росії та Білорусі.

Наступного дня кілька лідерів опозиційних партій скасували свої запрошення, а представники уряду розглядають можливість відмовитися від участі у заході, оскільки вважають неправильним сидіти за одним столом з представниками країни, яка веде агресивну війну проти України.
pesikot
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