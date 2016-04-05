

Индия объявила о планах существенно сократить закупки нефти в России





Крупнейший покупатель российской нефти, забиравший каждый второй баррель, что танкеры вывозили из портов РФ, намерен резко сократить закупки.



Зависимость Индии «от нефти из России будет существенно уменьшена», заявил в пятницу глава Минэнерго страны Хардеп Пури. По его словам, индийские НПЗ, которые после начала войны более чем в 40 раз увеличили закупки в РФ и обеспечивали ими половину всего нефтяного импорта, будут переходить на баррели с Ближнего Востока.



Цены на нефть из стран Персидского Залива «стали значительно более привлекательными», подчеркнул Пури. Российская же нефть для Индии дорожает после того, как ограничить скидки на нее потребовал президент Владимир Путин. Средняя цена реализации сорта Urals, по данным Минфина РФ, составила $64,37 за баррель и превысила «ценовой потолок» стран G7, хотя еще в начале года стоила около $50, а в конце прошлого — лишь чуть больше $40.



Власти Индии проинструктировали нефтеперерабатывающие заводы о необходимости строго соблюдать санкции Запада в отношении России, подчеркнул Пури. «Мы на рынке сегодня, и мы будем покупать у кого угодно», — добавил он.



По мере того как российская нефть дорожает, спрос на нее в Индии уже падает. По данным Kpler, объемы поставок снижаются три месяца подряд и в июне упали до минимума за 7 месяцев — 1,6 млн баррелей в день. По сравнению с рекордами, показанными в мае (2,2 млн баррелей в сутки), импорт из РФ обвалился более чем на четверть.



Российские баррели Индия заменяет саудовскими: поставки из королевства, крупнейшего нефтедобытчика в ОПЕК, выросли на 63%, до 863 тысячи баррелей в день.



Для российских нефтяников индийский рынок оказался «капканом», из которого трудно выбраться: поставки оплачивались в индийских рупиях, которые «зависли» в местных банках без возможности вывода или конвертации в другие валюты. Объем этих «застрявших» платежей достиг $39 млрд, рассказывал Reuters источник в банковских кругах.

