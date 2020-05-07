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Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:45
Water написав: ЛАД написав:
Да, это не казнь. Но и убитый не преступник. В начале инцидента он всего лишь нарушитель ПДД.
Якого ПДД? Правил дорожнього руху? Так за кермом, вроді, не він був.
Отак, на рівному місці людину на очах у власних дітей нізащо застрелили.
Усе вірно я зрозумів з ваших слів?
По сути - да.
Он хоть и бык, но защищал свою жену, которую не понятно зачем тащили из машины
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beee
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:55
beee написав:
защищал свою жену, которую не понятно зачем тащили из машины
как зачем шоб лучше рассмотреть
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:55
flyman написав:
Взагалі не зрозуміло, що порушили, чому зупинили (сказали в ЗМІ порушили, значить вірим),
Вам интернет отключили?
30 авг. 2023 г.
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:02
Хз незрозуло в чому проблема ?
Потрібно було зупинитись на вимогу поліції заплати штраф і був би живий. А так поліцейському премію та підвищити. Бикувати до поліції пристрелять в будь якій і більш цивілізованій країні
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:02
Кучинелли написав:
Надо было по простому - предупреждать, потом стрелять по колёсам, по ногам, и вызывать подмогу для запаковки.
сьогодні говорив на цю тему з капітаном поліції, спитав чому не визвали допомогу відразу як почався зашквар (тобто як мажор почав биковати)-він сказав, що не завжди допомога поруч і щось таке інше, але визнав що ситуація неприглядна
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:04
yanyura написав: flyman написав:
Взагалі не зрозуміло, що порушили, чому зупинили (сказали в ЗМІ порушили, значить вірим),
Вам интернет отключили?
30 авг. 2023 г.
розворот з правого ряду, і?
до чого тоді витягувати жінку за ноги з машини?
в чому логіка?
це такий протокол в поліції?
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 01 вер, 2023 19:06, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:05
flyman написав:
Ніхто не замітив, що перестали їздити лідери різних країн до України.
З чого б це?
парламентські канікули у всьому світі до середини вересня
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:06
prodigy написав: flyman написав:
Ніхто не замітив, що перестали їздити лідери різних країн до України.
З чого б це?
парламентські канікули у всьому світі до середини вересня
в Китай літають, не дивлячись на канікули
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:07
flyman написав: yanyura написав: flyman написав:
Взагалі не зрозуміло, що порушили, чому зупинили (сказали в ЗМІ порушили, значить вірим),
Вам интернет отключили?
30 авг. 2023 г.
розворот з правого ряду, і?
до чого тоді витягувати жінку за ноги з машини?
в чому логіка?
жінка відмовилась надати посвідчення водія (якого вона не мала),
того ж вона теж була не твереза, тільки значно в меншій ступені
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:07
beee написав: Water написав: ЛАД написав:
Да, это не казнь. Но и убитый не преступник. В начале инцидента он всего лишь нарушитель ПДД.
Якого ПДД? Правил дорожнього руху? Так за кермом, вроді, не він був.
Отак, на рівному місці людину на очах у власних дітей нізащо застрелили.
Усе вірно я зрозумів з ваших слів?
По сути - да.
Он хоть и бык, но защищал свою жену, которую не понятно зачем тащили из машины
Которая .... совсем не жена
И защищать можно по-разному
PS. Форумчане, если кто-то слепой, то перечитайте название ветки. Который день на ветке о войне обсуждают охреневшего быка
Господа админы, большая просьба, вынесите это обсуждение в отдельную ветку
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