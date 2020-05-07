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Патрульний поліціейський
застрелив порушника - обговорення

Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:51

  Кучинелли написав:
  Faceless написав:Сподіваюся, суд виправдає поліцейського.


Вот здесь я вижу ещё одну проблему - очень сомневаюсь, что всё что нам сливают это правда.Скорее монтаж из выборок, преследующий цель оправдать.А как же иначе, ведь тогда будет потерян статус и разные возможности.А при победе наоборот, возможности расширятся и легализуются.Проблема полисменов в том, что они довели сит до критической, вместо упреждающих действий и рассчитывали, что они с пушкой крутые если чё.А это если чё взяло и случилось.Надо было по простому - предупреждать, потом стрелять по колёсам, по ногам, и вызывать подмогу для запаковки.

Канечно, удар в лицо очень хорошо слышно и потом видно , удары по полицкйскому тоже есть на видео и как он падает
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:52

  flyman написав:Як каже Чаплига: "подія відбулася саме так, як її подано в ЗМІ, і ніяк інакше".

Массонская ложа вертит наш мир ))) и только подвал с закрутками поможет скрыться от всемирного заговора)))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:54

  flyman написав:
  Кучинелли написав:
  Faceless написав:Сподіваюся, суд виправдає поліцейського.


Вот здесь я вижу ещё одну проблему - очень сомневаюсь, что всё что нам сливают это правда.Скорее монтаж из выборок, преследующий цель оправдать.А как же иначе, ведь тогда будет потерян статус и разные возможности.А при победе наоборот, возможности расширятся и легализуются.Проблема полисменов в том, что они довели сит до критической, вместо упреждающих действий и рассчитывали, что они с пушкой крутые если чё.А это если чё взяло и случилось.Надо было по простому - предупреждать, потом стрелять по колёсам, по ногам, и вызывать подмогу для запаковки.

Пострадавший подається в одному негативі: п"яний, вилактав 0.5л (а що міряв алкоголь хто? пишуть: чувак бахнув пузир - хтось пробував?), подруга коханка-істєрічка ... , тобто малють таких асоціальних елементів - класових ворогів (не бізнесмен, що дає роботу іншим і платить податки в бюджет, батько двох дітей).... Взагалі не зрозуміло, що порушили, чому зупинили (сказали в ЗМІ порушили, значить вірим), до чого придерлися (придертися можна до б-якого стовпа при бажанні), чому затримують? Нічого того всього з нарізки незрозуміло.
Написали: "напав на поліцію", вірим, напав, ССЗБ, неадекват.
Як каже Чаплига: "подія відбулася саме так, як її подано в ЗМІ, і ніяк інакше".

Ты ....? чі ні?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:57

  Кучинелли написав:
  Faceless написав:Сподіваюся, суд виправдає поліцейського.


Вот здесь я вижу ещё одну проблему - очень сомневаюсь, что всё что нам сливают это правда.Скорее монтаж из выборок, преследующий цель оправдать.А как же иначе, ведь тогда будет потерян статус и разные возможности.А при победе наоборот, возможности расширятся и легализуются.Проблема полисменов в том, что они довели сит до критической, вместо упреждающих действий и рассчитывали, что они с пушкой крутые если чё.А это если чё взяло и случилось.Надо было по простому - предупреждать, потом стрелять по колёсам, по ногам, и вызывать подмогу для запаковки.

Та да. И не говорите.
То что на нас напал пуевый - это просто мы до этого довели ситуацию.
А потом мы по танкам стрелять начали из джавелинов, беспредел творили, короче.
Надо было предупредить, потом в воздух, и уж если бы это не помогло, то по гусеницам, чтобы обездвижить и вызвать подмогу из ООН. Превышение необходимой обороны на лицо. Понять и простить пуя, однозначно :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Water написав:
  ЛАД написав:Да, это не казнь. Но и убитый не преступник. В начале инцидента он всего лишь нарушитель ПДД.

Якого ПДД? Правил дорожнього руху? Так за кермом, вроді, не він був.
Отак, на рівному місці людину на очах у власних дітей нізащо застрелили.
Усе вірно я зрозумів з ваших слів?
По сути - да.
Он хоть и бык, но защищал свою жену, которую не понятно зачем тащили из машины
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:55

  beee написав:защищал свою жену, которую не понятно зачем тащили из машины
как зачем шоб лучше рассмотреть
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Взагалі не зрозуміло, що порушили, чому зупинили (сказали в ЗМІ порушили, значить вірим),

Вам интернет отключили?

30 авг. 2023 г.

yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:02

Хз незрозуло в чому проблема ?
Потрібно було зупинитись на вимогу поліції заплати штраф і був би живий. А так поліцейському премію та підвищити. Бикувати до поліції пристрелять в будь якій і більш цивілізованій країні
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Кучинелли написав:Надо было по простому - предупреждать, потом стрелять по колёсам, по ногам, и вызывать подмогу для запаковки.


сьогодні говорив на цю тему з капітаном поліції, спитав чому не визвали допомогу відразу як почався зашквар (тобто як мажор почав биковати)-він сказав, що не завжди допомога поруч і щось таке інше, але визнав що ситуація неприглядна
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:04

  yanyura написав:
  flyman написав:Взагалі не зрозуміло, що порушили, чому зупинили (сказали в ЗМІ порушили, значить вірим),

Вам интернет отключили?

30 авг. 2023 г.


розворот з правого ряду, і?
до чого тоді витягувати жінку за ноги з машини?
в чому логіка?
це такий протокол в поліції?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 01 вер, 2023 19:06, всього редагувалось 2 разів.
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