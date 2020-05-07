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Патрульний поліціейський
застрелив порушника - обговорення

Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:05

  flyman написав:Ніхто не замітив, що перестали їздити лідери різних країн до України.
З чого б це?


парламентські канікули у всьому світі до середини вересня
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:06

  prodigy написав:
  flyman написав:Ніхто не замітив, що перестали їздити лідери різних країн до України.
З чого б це?


парламентські канікули у всьому світі до середини вересня

в Китай літають, не дивлячись на канікули
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:07

  flyman написав:
  yanyura написав:
  flyman написав:Взагалі не зрозуміло, що порушили, чому зупинили (сказали в ЗМІ порушили, значить вірим),

Вам интернет отключили?

30 авг. 2023 г.


розворот з правого ряду, і?
до чого тоді витягувати жінку за ноги з машини?
в чому логіка?


жінка відмовилась надати посвідчення водія (якого вона не мала),
того ж вона теж була не твереза, тільки значно в меншій ступені
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:07

  beee написав:
Water написав:
  ЛАД написав:Да, это не казнь. Но и убитый не преступник. В начале инцидента он всего лишь нарушитель ПДД.

Якого ПДД? Правил дорожнього руху? Так за кермом, вроді, не він був.
Отак, на рівному місці людину на очах у власних дітей нізащо застрелили.
Усе вірно я зрозумів з ваших слів?
По сути - да.
Он хоть и бык, но защищал свою жену, которую не понятно зачем тащили из машины

Которая .... совсем не жена
И защищать можно по-разному

PS. Форумчане, если кто-то слепой, то перечитайте название ветки. Который день на ветке о войне обсуждают охреневшего быка
Господа админы, большая просьба, вынесите это обсуждение в отдельную ветку
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:08

  Ukrainian написав:Хз незрозуло в чому проблема ?
Потрібно було зупинитись на вимогу поліції заплати штраф і був би живий. А так поліцейському премію та підвищити. Бикувати до поліції пристрелять в будь якій і більш цивілізованій країні

370 грн Осломбек зажав :D
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:розворот з правого ряду, і?

Отвечу анекдотом из Инета:

Сам не понимаю, почему меня арестовали. Ну ехал бухой в ж***, ну по встречной полосе, ну в салоне стволы незарегистрированные и мешок с дурью, ну в багажнике два жмурика. И что, вот за это надо закрывать в крынку?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:12

  beee написав:
Water написав:
  ЛАД написав:Да, это не казнь. Но и убитый не преступник. В начале инцидента он всего лишь нарушитель ПДД.

Якого ПДД? Правил дорожнього руху? Так за кермом, вроді, не він був.
Отак, на рівному місці людину на очах у власних дітей нізащо застрелили.
Усе вірно я зрозумів з ваших слів?
По сути - да.
Он хоть и бык, но защищал свою жену, которую не понятно зачем тащили из машины

Це і не дружина його, і поки її витягали він більше хвилини сидів на пасажирському, а вийшов тільки після того як викликали підмогу
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:14

  flyman написав:
  yanyura написав:
  flyman написав:Взагалі не зрозуміло, що порушили, чому зупинили (сказали в ЗМІ порушили, значить вірим),

Вам интернет отключили?

30 авг. 2023 г.


розворот з правого ряду, і?
до чого тоді витягувати жінку за ноги з машини?
в чому логіка?
це такий протокол в поліції?


В момент разворота тут вообще на дороге отсутствует (по крайней мере не видна) разметка, и где тогда нарушение?
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