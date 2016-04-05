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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4960496149624963
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:30

  flyman написав:Ніхто не замітив, що перестали їздити лідери різних країн до України.
З чого б це?

Флай, а какова глубина вашего подвала? Вы сегодня не заметили более важной вещи.
Будивельник надеюсь готов, потренировался )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:36

  stm написав:
  flyman написав:Ніхто не замітив, що перестали їздити лідери різних країн до України.
З чого б це?

Флай, а какова глубина вашего подвала? Вы сегодня не заметили более важной вещи.
Будивельник надеюсь готов, потренировался )))

а що сталося?
Арахамія? Данілов?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:48

  flyman написав:а що сталося?
Арахамія? Данілов?

Там рояль в кустах разворачивает ебобо один. Я уже давно заметила что слова "мы воюем с НАТО" с которых мы смеемся это лейтмотив последних лет жизни. Посмотрим Эрдоган как поговорит...
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:53

  stm написав:
  flyman написав:а що сталося?
Арахамія? Данілов?

Там рояль в кустах разворачивает ебобо один. Я уже давно заметила что слова "мы воюем с НАТО" с которых мы смеемся это лейтмотив последних лет жизни. Посмотрим Эрдоган как поговорит...

Рояль розвертають в Африці проти Франції, а другий на півночі на Трибалтику ("дрони на 700 км." звідки вилетіли?).
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Где это я уже видел?Зображення
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:13

  beee написав:Где это я уже видел?Зображення

И шо тебя удивляет ?
Я об этом давно писал. Ещё, примерно, в 2020 году, что Зеленский просто так уже не уйдёт
У тебя позднее зажигание ?
pesikot
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