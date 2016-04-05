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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:30
flyman написав:
Ніхто не замітив, що перестали їздити лідери різних країн до України.
З чого б це?
Флай, а какова глубина вашего подвала? Вы сегодня не заметили более важной вещи.
Будивельник надеюсь готов, потренировался )))
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:36
stm написав: flyman написав:
Ніхто не замітив, що перестали їздити лідери різних країн до України.
З чого б це?
Флай, а какова глубина вашего подвала? Вы сегодня не заметили более важной вещи.
Будивельник надеюсь готов, потренировался )))
а що сталося?
Арахамія? Данілов?
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:48
flyman написав:
а що сталося?
Арахамія? Данілов?
Там рояль в кустах разворачивает ебобо один. Я уже давно заметила что слова "мы воюем с НАТО" с которых мы смеемся это лейтмотив последних лет жизни. Посмотрим Эрдоган как поговорит...
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:53
stm написав: flyman написав:
а що сталося?
Арахамія? Данілов?
Там рояль в кустах разворачивает ебобо один. Я уже давно заметила что слова "мы воюем с НАТО" с которых мы смеемся это лейтмотив последних лет жизни. Посмотрим Эрдоган как поговорит...
Рояль розвертають в Африці проти Франції, а другий на півночі на Трибалтику ("дрони на 700 км." звідки вилетіли?).
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:13
beee написав:
Где это я уже видел?
И шо тебя удивляет ?
Я об этом давно писал. Ещё, примерно, в 2020 году, что Зеленский просто так уже не уйдёт
У тебя позднее зажигание ?
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