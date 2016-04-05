Флай, а какова глубина вашего подвала? Вы сегодня не заметили более важной вещи.
Будивельник надеюсь готов, потренировался )))
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:30
Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:36
Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:48
Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:53
Рояль розвертають в Африці проти Франції, а другий на півночі на Трибалтику ("дрони на 700 км." звідки вилетіли?).
Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Где это я уже видел?
Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:13
Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Повернемось до нинішніх подій.
Поясніть "у випадку Зеленського", чому не готувався?!
Валерій Прозапас:
Крім очевидної для всіх (за виключенням позітівних громадян) констатації незрозумілої ситуації з непідірваними переходами Чонгара, генерал Буданов озвучив ще одну важливу деталь - українська розвідка "за 4 місяці знала про напад і маршрути, якими він буде відбуватись" (с)
Якщо порівняти цю інформацію з тим, що говорилось і робилось відповідними посадовцями протягом цих місяців - то питання Чонгара стає лише невеличким елементом в картині дивного ігнору смертельної небезпеки, і як наслідок повного провалу підготовки до неї.
На що були витрачені золоті тижні та місяці?
На інженерну підготовку небезпечних напрямків, мобілізацію резерва, комплектацію тероборони, евакуацію беззахисних, мінімальну інформаційну роботу з населенням?
Ні - нам крутили шоу з "посадкою Порошенка", достроково відкривали КПВВ, на пропагандиських програмах лаяли "смішний Запад" та закликали "нє паніковать".
Чому так відбувалось - не суєтне питання.
Відповідь на нього це ключ до недопущення подібного в майбутньому, і взагалі до належного рівня відповідальності як влади, так і всього суспільства - що життєво необхідно для самого існування держави якщо хочете.
.................
Методичка "а от ми б приготувались - а він би не напав!" - занадто ідіотська навіть для наших часів;
ну не напав би, уявіть, ужас-то какой, сиділи б як дураки в готовності, з неокупованими Маріуполем і Бердянськом.
Треба нарешті навчитись захищати самих себе від "про..балі" (які мають імена та прізвища), без цього ніяка західна підтримка не допоможе.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 01 вер, 2023 23:28
Стосовно мосту на Чонгарі ще можна посперечатися, чи був би толк від його підриву.
А от замінування і підрив Антонівського мосту і переправи на Каховській ГЕС не далоб кацапам взагалі зайняти правий берег і сунути аж до Вознесенська
А нашим військам далоб купу сил зосередити на запорізькому напрямку
Додано: П'ят 01 вер, 2023 23:32
Xenon в якості сумнівного втішання: під Вознесенськом та БТГр і лягла, відірвана від основних сил орків.
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