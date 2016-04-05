Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:46

thenewepic написав: А у випадку Порошенка пояснювати А у випадку Порошенка пояснювати

Повернемось до нинішніх подій.Поясніть "у випадку Зеленського", чому не готувався?!Валерій Прозапас:Крім очевидної для всіх (за виключенням позітівних громадян) констатації незрозумілої ситуації з непідірваними переходами Чонгара, генерал Буданов озвучив ще одну важливу деталь - українська розвідка "за 4 місяці знала про напад і маршрути, якими він буде відбуватись" (с)Якщо порівняти цю інформацію з тим, що говорилось і робилось відповідними посадовцями протягом цих місяців - то питання Чонгара стає лише невеличким елементом в картині дивного ігнору смертельної небезпеки, і як наслідок повного провалу підготовки до неї.На що були витрачені золоті тижні та місяці?На інженерну підготовку небезпечних напрямків, мобілізацію резерва, комплектацію тероборони, евакуацію беззахисних, мінімальну інформаційну роботу з населенням?Ні - нам крутили шоу з "посадкою Порошенка", достроково відкривали КПВВ, на пропагандиських програмах лаяли "смішний Запад" та закликали "нє паніковать".Чому так відбувалось - не суєтне питання.Відповідь на нього це ключ до недопущення подібного в майбутньому, і взагалі до належного рівня відповідальності як влади, так і всього суспільства - що життєво необхідно для самого існування держави якщо хочете..................Методичка "а от ми б приготувались - а він би не напав!" - занадто ідіотська навіть для наших часів;ну не напав би, уявіть, ужас-то какой, сиділи б як дураки в готовності, з неокупованими Маріуполем і Бердянськом.Треба нарешті навчитись захищати самих себе від "про..балі" (які мають імена та прізвища), без цього ніяка західна підтримка не допоможе.