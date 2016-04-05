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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4961496249634964>
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:30

  flyman написав:Ніхто не замітив, що перестали їздити лідери різних країн до України.
З чого б це?

Флай, а какова глубина вашего подвала? Вы сегодня не заметили более важной вещи.
Будивельник надеюсь готов, потренировался )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:36

  stm написав:
  flyman написав:Ніхто не замітив, що перестали їздити лідери різних країн до України.
З чого б це?

Флай, а какова глубина вашего подвала? Вы сегодня не заметили более важной вещи.
Будивельник надеюсь готов, потренировался )))

а що сталося?
Арахамія? Данілов?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:48

  flyman написав:а що сталося?
Арахамія? Данілов?

Там рояль в кустах разворачивает ебобо один. Я уже давно заметила что слова "мы воюем с НАТО" с которых мы смеемся это лейтмотив последних лет жизни. Посмотрим Эрдоган как поговорит...
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:53

  stm написав:
  flyman написав:а що сталося?
Арахамія? Данілов?

Там рояль в кустах разворачивает ебобо один. Я уже давно заметила что слова "мы воюем с НАТО" с которых мы смеемся это лейтмотив последних лет жизни. Посмотрим Эрдоган как поговорит...

Рояль розвертають в Африці проти Франції, а другий на півночі на Трибалтику ("дрони на 700 км." звідки вилетіли?).
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Где это я уже видел?Зображення
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:13

  beee написав:Где это я уже видел?Зображення

И шо тебя удивляет ?
Я об этом давно писал. Ещё, примерно, в 2020 году, что Зеленский просто так уже не уйдёт
У тебя позднее зажигание ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  thenewepic написав:А у випадку Порошенка пояснювати


Повернемось до нинішніх подій.
Поясніть "у випадку Зеленського", чому не готувався?!

Валерій Прозапас:
Крім очевидної для всіх (за виключенням позітівних громадян) констатації незрозумілої ситуації з непідірваними переходами Чонгара, генерал Буданов озвучив ще одну важливу деталь - українська розвідка "за 4 місяці знала про напад і маршрути, якими він буде відбуватись" (с)

Якщо порівняти цю інформацію з тим, що говорилось і робилось відповідними посадовцями протягом цих місяців - то питання Чонгара стає лише невеличким елементом в картині дивного ігнору смертельної небезпеки, і як наслідок повного провалу підготовки до неї.

На що були витрачені золоті тижні та місяці?

На інженерну підготовку небезпечних напрямків, мобілізацію резерва, комплектацію тероборони, евакуацію беззахисних, мінімальну інформаційну роботу з населенням?

Ні - нам крутили шоу з "посадкою Порошенка", достроково відкривали КПВВ, на пропагандиських програмах лаяли "смішний Запад" та закликали "нє паніковать".
Чому так відбувалось - не суєтне питання.
Відповідь на нього це ключ до недопущення подібного в майбутньому, і взагалі до належного рівня відповідальності як влади, так і всього суспільства - що життєво необхідно для самого існування держави якщо хочете.
.................
Методичка "а от ми б приготувались - а він би не напав!" - занадто ідіотська навіть для наших часів;
ну не напав би, уявіть, ужас-то какой, сиділи б як дураки в готовності, з неокупованими Маріуполем і Бердянськом.

Треба нарешті навчитись захищати самих себе від "про..балі" (які мають імена та прізвища), без цього ніяка західна підтримка не допоможе.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:("дрони на 700 км." звідки вилетіли?).

з того місця, з якого кошмарили літачок А-50 в лукашерії.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 23:28

Стосовно мосту на Чонгарі ще можна посперечатися, чи був би толк від його підриву.

А от замінування і підрив Антонівського мосту і переправи на Каховській ГЕС не далоб кацапам взагалі зайняти правий берег і сунути аж до Вознесенська

А нашим військам далоб купу сил зосередити на запорізькому напрямку
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 23:32

Xenon в якості сумнівного втішання: під Вознесенськом та БТГр і лягла, відірвана від основних сил орків.
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