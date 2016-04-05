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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 23:39
Hotab написав:Xenon
в якості сумнівного втішання: під Вознесенськом та БТГр і лягла, відірвана від основних сил орків.
Але скільки було витрачено сил засобів і часу щоб вибити орків з правого берега.
А потрібно було всього підірвати один проліт мосту
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 23:42
Hotab написав:Xenon
в якості сумнівного втішання: під Вознесенськом та БТГр і лягла, відірвана від основних сил орків.
те шо заблудились возле Баштанки? у них еще и топливо закончилось. премия Дарвина.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 07:31
Xenon написав:
Стосовно мосту на Чонгарі ще можна посперечатися, чи був би толк від його підриву.
А от замінування і підрив Антонівського мосту і переправи на Каховській ГЕС не далоб кацапам взагалі зайняти правий берег і сунути аж до Вознесенська
А нашим військам далоб купу сил зосередити на запорізькому напрямку
Тоді б вони закошмарили Київ. І була "цепная необратимая реакция".
Сталося те, що сталося. Знову політика втрутилася у військові справи.
Досвід 2 світової навчив , та не всіх.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 08:37
V2 написав:
Методичка "а от ми б приготувались - а він би не напав!" - занадто ідіотська навіть для наших часів;
ну не напав би, уявіть, ужас-то какой, сиділи б як дураки в готовності, з неокупованими Маріуполем і Бердянськом.
Все залежить від того, як мали б готуватись.
ИМХО найкраще було провести якісь військові навчання десь в Херсонській області, аналогічні до навчань москалів в білорусі. А по телемарафону і далі розповідати про шашлики.
А от якщо б почали готуватись закривши кордон і ввівши валютні обмеження, то "не напав" було б для нас катастрофою співставною з війною: влітку 2022 до влади б прийшли Регіонали, які самі б запросили "миротворців"
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