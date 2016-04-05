V2 написав:Методичка "а от ми б приготувались - а він би не напав!" - занадто ідіотська навіть для наших часів; ну не напав би, уявіть, ужас-то какой, сиділи б як дураки в готовності, з неокупованими Маріуполем і Бердянськом.
Все залежить від того, як мали б готуватись. ИМХО найкраще було провести якісь військові навчання десь в Херсонській області, аналогічні до навчань москалів в білорусі. А по телемарафону і далі розповідати про шашлики. А от якщо б почали готуватись закривши кордон і ввівши валютні обмеження, то "не напав" було б для нас катастрофою співставною з війною: влітку 2022 до влади б прийшли Регіонали, які самі б запросили "миротворців"
Так, в северо-восточном секторе села Новопрокоповка свою боеспособность потеряли подразделения 210 МСП, удерживавшие там господствующие высоты и бежали в село.
Ранее в районе с.Ильченково подразделения 291 МСП так же были отведены в село.
Разумеется, отведены они были в связи с утратой боеспособности и что самое интересное, в районе Ильченково находится последняя в локации господствующая высота. Далее спад в низину.
с русского тг
В течение последнего года поставки российской нефти в Индию выросли в 33 раза. Но так как Путин запретил расчеты в долларах и евро, то оплата проводится в индийских рупиях (в рублях Индия рассчитываться не хочет).
Тем временем индийское валютное регулирование ограничивает расчеты в рупиях за пределами Индии во избежание обесценивания валюты. Использовать рупии для покупки индийских товаров проблематично, поскольку экспорт из Индии в Россию составляет жалкие несколько миллионов долларов в месяц, а нефть закупается на несколько миллиардов.
«Дружественная страна» не просто требует скидки, присоединяется к санкциям , но и торгует на своих, невыгодных для России условиях.
Таким образом, скоро нефть будем менять на бусики, специи и дешевые индийские лекарства.