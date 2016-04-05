RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4961496249634964
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 23:39

  Hotab написав:Xenon в якості сумнівного втішання: під Вознесенськом та БТГр і лягла, відірвана від основних сил орків.

Але скільки було витрачено сил засобів і часу щоб вибити орків з правого берега.

А потрібно було всього підірвати один проліт мосту
Xenon
 
Повідомлень: 4080
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 23:42

  Hotab написав:Xenon в якості сумнівного втішання: під Вознесенськом та БТГр і лягла, відірвана від основних сил орків.

те шо заблудились возле Баштанки? у них еще и топливо закончилось. премия Дарвина.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18960
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2186 раз.
Подякували: 3135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 07:31

  Xenon написав:Стосовно мосту на Чонгарі ще можна посперечатися, чи був би толк від його підриву.

А от замінування і підрив Антонівського мосту і переправи на Каховській ГЕС не далоб кацапам взагалі зайняти правий берег і сунути аж до Вознесенська

А нашим військам далоб купу сил зосередити на запорізькому напрямку


Тоді б вони закошмарили Київ. І була "цепная необратимая реакция".
Сталося те, що сталося. Знову політика втрутилася у військові справи.
Досвід 2 світової навчив , та не всіх.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6069
З нами з: 23.11.14
Подякував: 744 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 08:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  V2 написав:Методичка "а от ми б приготувались - а він би не напав!" - занадто ідіотська навіть для наших часів;
ну не напав би, уявіть, ужас-то какой, сиділи б як дураки в готовності, з неокупованими Маріуполем і Бердянськом.

Все залежить від того, як мали б готуватись.
ИМХО найкраще було провести якісь військові навчання десь в Херсонській області, аналогічні до навчань москалів в білорусі. А по телемарафону і далі розповідати про шашлики.
А от якщо б почали готуватись закривши кордон і ввівши валютні обмеження, то "не напав" було б для нас катастрофою співставною з війною: влітку 2022 до влади б прийшли Регіонали, які самі б запросили "миротворців"
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1304
З нами з: 29.07.22
Подякував: 170 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 09:27

СБУ, БЕБ і Офіс Генпрокурора вручили  Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 та 209, а саме легалізація майна, отриманого шахрайським шляхом.

Злые языки поговаривают, что наши западные партнеры намекнули Украине, что про Беню забывать не нужно
Зображення

смотришь на его заношенную майку и не понимаешь зачем ему миллиарды. У меня есть такой приятель. одевается и живет как бомж даже стиралки нет, а денег ого-о-о.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18960
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2186 раз.
Подякували: 3135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 09:57


смотришь на его заношенную майку и не понимаешь зачем ему миллиарды. У меня есть такой приятель. одевается и живет как бомж даже стиралки нет, а денег ого-о-о.

Он еще и в одной и той же футболке -алкоголичке год ходит ))

Зображення
Xenon
 
Повідомлень: 4080
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 10:05

Чудные дела творятся южнее Работино.

Так, в северо-восточном секторе села Новопрокоповка свою боеспособность потеряли подразделения 210 МСП, удерживавшие там господствующие высоты и бежали в село.

Ранее в районе с.Ильченково подразделения 291 МСП так же были отведены в село.

Разумеется, отведены они были в связи с утратой боеспособности и что самое интересное, в районе Ильченково находится последняя в локации господствующая высота. Далее спад в низину.

с русского тг
В течение последнего года поставки российской нефти в Индию выросли в 33 раза. Но так как Путин запретил расчеты в долларах и евро, то оплата проводится в индийских рупиях (в рублях Индия рассчитываться не хочет).
 
Тем временем индийское валютное регулирование ограничивает расчеты в рупиях за пределами Индии во избежание обесценивания валюты. Использовать рупии для покупки индийских товаров проблематично, поскольку экспорт из Индии в Россию составляет жалкие несколько миллионов долларов в месяц, а нефть закупается на несколько миллиардов.

«Дружественная страна» не просто требует скидки, присоединяется к санкциям , но и торгует на своих, невыгодных для России условиях.
 
Таким образом, скоро нефть будем менять на бусики, специи и дешевые индийские лекарства.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18960
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2186 раз.
Подякували: 3135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 10:22

vitaliiangel ,


У меня есть такой приятель. одевается и живет как бомж даже стиралки нет, а денег ого-о-о.



ну не так у мухи и огого денег)) :lol:
Hotab
 
Повідомлень: 9769
З нами з: 15.02.09
Подякував: 602 раз.
Подякували: 2053 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 4961496249634964
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119268
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 496157
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6063
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2762)
02.09.2023 09:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.