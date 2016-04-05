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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4962496349644965>
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 23:39

  Hotab написав:Xenon в якості сумнівного втішання: під Вознесенськом та БТГр і лягла, відірвана від основних сил орків.

Але скільки було витрачено сил засобів і часу щоб вибити орків з правого берега.

А потрібно було всього підірвати один проліт мосту
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 23:42

  Hotab написав:Xenon в якості сумнівного втішання: під Вознесенськом та БТГр і лягла, відірвана від основних сил орків.

те шо заблудились возле Баштанки? у них еще и топливо закончилось. премия Дарвина.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 07:31

  Xenon написав:Стосовно мосту на Чонгарі ще можна посперечатися, чи був би толк від його підриву.

А от замінування і підрив Антонівського мосту і переправи на Каховській ГЕС не далоб кацапам взагалі зайняти правий берег і сунути аж до Вознесенська

А нашим військам далоб купу сил зосередити на запорізькому напрямку


Тоді б вони закошмарили Київ. І була "цепная необратимая реакция".
Сталося те, що сталося. Знову політика втрутилася у військові справи.
Досвід 2 світової навчив , та не всіх.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 08:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  V2 написав:Методичка "а от ми б приготувались - а він би не напав!" - занадто ідіотська навіть для наших часів;
ну не напав би, уявіть, ужас-то какой, сиділи б як дураки в готовності, з неокупованими Маріуполем і Бердянськом.

Все залежить від того, як мали б готуватись.
ИМХО найкраще було провести якісь військові навчання десь в Херсонській області, аналогічні до навчань москалів в білорусі. А по телемарафону і далі розповідати про шашлики.
А от якщо б почали готуватись закривши кордон і ввівши валютні обмеження, то "не напав" було б для нас катастрофою співставною з війною: влітку 2022 до влади б прийшли Регіонали, які самі б запросили "миротворців"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 09:27

СБУ, БЕБ і Офіс Генпрокурора вручили  Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 та 209, а саме легалізація майна, отриманого шахрайським шляхом.

Злые языки поговаривают, что наши западные партнеры намекнули Украине, что про Беню забывать не нужно
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смотришь на его заношенную майку и не понимаешь зачем ему миллиарды. У меня есть такой приятель. одевается и живет как бомж даже стиралки нет, а денег ого-о-о.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 09:57


смотришь на его заношенную майку и не понимаешь зачем ему миллиарды. У меня есть такой приятель. одевается и живет как бомж даже стиралки нет, а денег ого-о-о.

Он еще и в одной и той же футболке -алкоголичке год ходит ))

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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 10:05

Чудные дела творятся южнее Работино.

Так, в северо-восточном секторе села Новопрокоповка свою боеспособность потеряли подразделения 210 МСП, удерживавшие там господствующие высоты и бежали в село.

Ранее в районе с.Ильченково подразделения 291 МСП так же были отведены в село.

Разумеется, отведены они были в связи с утратой боеспособности и что самое интересное, в районе Ильченково находится последняя в локации господствующая высота. Далее спад в низину.

с русского тг
В течение последнего года поставки российской нефти в Индию выросли в 33 раза. Но так как Путин запретил расчеты в долларах и евро, то оплата проводится в индийских рупиях (в рублях Индия рассчитываться не хочет).
 
Тем временем индийское валютное регулирование ограничивает расчеты в рупиях за пределами Индии во избежание обесценивания валюты. Использовать рупии для покупки индийских товаров проблематично, поскольку экспорт из Индии в Россию составляет жалкие несколько миллионов долларов в месяц, а нефть закупается на несколько миллиардов.

«Дружественная страна» не просто требует скидки, присоединяется к санкциям , но и торгует на своих, невыгодных для России условиях.
 
Таким образом, скоро нефть будем менять на бусики, специи и дешевые индийские лекарства.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 10:22

vitaliiangel ,


У меня есть такой приятель. одевается и живет как бомж даже стиралки нет, а денег ого-о-о.



ну не так у мухи и огого денег)) :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 10:41

  vitaliiangel написав:
СБУ, БЕБ і Офіс Генпрокурора вручили  Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 та 209, а саме легалізація майна, отриманого шахрайським шляхом.

Злые языки поговаривают, что наши западные партнеры намекнули Украине, что про Беню забывать не нужно
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смотришь на его заношенную майку и не понимаешь зачем ему миллиарды. У меня есть такой приятель. одевается и живет как бомж даже стиралки нет, а денег ого-о-о.

як на форумі полюбляємо обговорювати майку та капці :D а як треба вдома одягатися - як х.йло - все найдорожче? :lol:

а для мене це чітка ознака, що епоха олігархів в Україні скінчилася чи закінчується.
як черговий крок розвитку країни - це необхідно. ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 10:41

Ого скільки тут понаписували про пяного водія. Що ж, вставлю і свої 5 копійок.
Як каже Лад, нє всьо так адназначно.
По-перше, на початку поліцейські поводили себе досить неграмотно. Дівчина поліцейський підвищувала голос і навіть хамила вбитому. Звісно, це була її реакція на його поведінку, але тим не менше.
По-друге, момент, коли вони спробували поїхати. На моою думку, вже тоді треба було діставати зброю і затримувати порушників, погрожуючи зброєю. При спробі виїхати - стріляти по колесах. Але це моя думка, я не знаю їхніх інструкцій.
По-третє, спроба затримання жінки. Це взагалі порнографія. Водій витягується з машини больовим прийомом на зап'ястя. Це я точно знаю, так як колись доводилось тренуватися разом поліцейськими. І при мінімально відпрацьованих навиках середньостатистична жінка спокійно викидає середньостатистичного чоловіка з машини і кладе мордою в асфальт. Чому цього не зробили - мабуть не вміють. Брак кваліфікації пояснюється браком кадрів - до війни некомплект у Львові був, наприклад 20-30%, в патрульній поліції навіть більше. Низькі зарплати, високе навантаження не сприяють високій кваліфікації. не думаю, що в Дніпрі ситуація краща.
По-четверте, знову ж таки, крутити в двох спортсмена, який почав опір - вони себе переоцінили.
Але на момент активного нападу поліцейський діяв, на мою думку, абсолютно правильно. Оцінити адекватно ризики в такій ситуації дуже важко. Нападник був фізично краще підготовлений, дистанція достатньо мала, на такій дистанції пістолет майже завжди програє ножу, з неозброєним, але фізично краще підготовленим противником теж є шанс програти. Тому треба було знешкоджувати нападника максимально швидко, що він і зробив. Наскільки це відповідає законодавству - хз.
sashaqbl
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