V2 написав:Методичка "а от ми б приготувались - а він би не напав!" - занадто ідіотська навіть для наших часів; ну не напав би, уявіть, ужас-то какой, сиділи б як дураки в готовності, з неокупованими Маріуполем і Бердянськом.
Все залежить від того, як мали б готуватись. ИМХО найкраще було провести якісь військові навчання десь в Херсонській області, аналогічні до навчань москалів в білорусі. А по телемарафону і далі розповідати про шашлики. А от якщо б почали готуватись закривши кордон і ввівши валютні обмеження, то "не напав" було б для нас катастрофою співставною з війною: влітку 2022 до влади б прийшли Регіонали, які самі б запросили "миротворців"
Так, в северо-восточном секторе села Новопрокоповка свою боеспособность потеряли подразделения 210 МСП, удерживавшие там господствующие высоты и бежали в село.
Ранее в районе с.Ильченково подразделения 291 МСП так же были отведены в село.
Разумеется, отведены они были в связи с утратой боеспособности и что самое интересное, в районе Ильченково находится последняя в локации господствующая высота. Далее спад в низину.
с русского тг
В течение последнего года поставки российской нефти в Индию выросли в 33 раза. Но так как Путин запретил расчеты в долларах и евро, то оплата проводится в индийских рупиях (в рублях Индия рассчитываться не хочет).
Тем временем индийское валютное регулирование ограничивает расчеты в рупиях за пределами Индии во избежание обесценивания валюты. Использовать рупии для покупки индийских товаров проблематично, поскольку экспорт из Индии в Россию составляет жалкие несколько миллионов долларов в месяц, а нефть закупается на несколько миллиардов.
«Дружественная страна» не просто требует скидки, присоединяется к санкциям , но и торгует на своих, невыгодных для России условиях.
Таким образом, скоро нефть будем менять на бусики, специи и дешевые индийские лекарства.
Ого скільки тут понаписували про пяного водія. Що ж, вставлю і свої 5 копійок. Як каже Лад, нє всьо так адназначно. По-перше, на початку поліцейські поводили себе досить неграмотно. Дівчина поліцейський підвищувала голос і навіть хамила вбитому. Звісно, це була її реакція на його поведінку, але тим не менше. По-друге, момент, коли вони спробували поїхати. На моою думку, вже тоді треба було діставати зброю і затримувати порушників, погрожуючи зброєю. При спробі виїхати - стріляти по колесах. Але це моя думка, я не знаю їхніх інструкцій. По-третє, спроба затримання жінки. Це взагалі порнографія. Водій витягується з машини больовим прийомом на зап'ястя. Це я точно знаю, так як колись доводилось тренуватися разом поліцейськими. І при мінімально відпрацьованих навиках середньостатистична жінка спокійно викидає середньостатистичного чоловіка з машини і кладе мордою в асфальт. Чому цього не зробили - мабуть не вміють. Брак кваліфікації пояснюється браком кадрів - до війни некомплект у Львові був, наприклад 20-30%, в патрульній поліції навіть більше. Низькі зарплати, високе навантаження не сприяють високій кваліфікації. не думаю, що в Дніпрі ситуація краща. По-четверте, знову ж таки, крутити в двох спортсмена, який почав опір - вони себе переоцінили. Але на момент активного нападу поліцейський діяв, на мою думку, абсолютно правильно. Оцінити адекватно ризики в такій ситуації дуже важко. Нападник був фізично краще підготовлений, дистанція достатньо мала, на такій дистанції пістолет майже завжди програє ножу, з неозброєним, але фізично краще підготовленим противником теж є шанс програти. Тому треба було знешкоджувати нападника максимально швидко, що він і зробив. Наскільки це відповідає законодавству - хз.