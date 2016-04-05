Новина, яку мало хто помітив, але важлива. Кілька днів тому РФ підняла МіГ-29, коли до її кордонів наближався Р-8А "Посейдон" ВПС Норвегії. Типова історія, чи не так?



Не так, бо МіГ-29 за останні роки ніколи не підіймався на перехоплення літаків НАТО над морем. МіГ-29 у РФ має бути винищувачем завоювання панування в повітрі над ближнім приводом. У нього дуже малий реальний бойовий радіус дії. На перехоплення РФ завжди підіймала Су-27, Су-30, Су-35, без винятків. У війні проти України вони також не беруть участь з боку РФ. Ми використовуємо його, бо нема більше чого. Та й HARM працюють.



Це поки що поодинокий випадок, але можна за ним припустити, що ВКС РФ мають певний дефіцит літаків. Усе кидається на війну. Літає багато чого, окрім збиття є бойові пошкодження, є знос ресурсу. У підсумку РФ втратила понад 100 літаків збитими, невідома кількість літаків дотягнули, але були пошкоджені, частина вибула за ресурсом. Щось, звісно, залишається в інших регіонах, але важких Су-27 та їхньої сім'ї стає все менше. І на перехоплення над морем полетіли вже МіГ-29. А потім ці МіГ-29 полетять на війну.



Звісно, це не означає, що літаки в РФ обнуляться взагалі. Важкі Су в РФ будуть до останніх днів війни. Але їхня кількість буде зменшуватися, а кількість бойових вильотів буде все менше та менше.

