Hotab, цікавить ваша думка про цю історію, наскільки висновки автора адекватні:
Новина, яку мало хто помітив, але важлива. Кілька днів тому РФ підняла МіГ-29, коли до її кордонів наближався Р-8А "Посейдон" ВПС Норвегії. Типова історія, чи не так?
Не так, бо МіГ-29 за останні роки ніколи не підіймався на перехоплення літаків НАТО над морем. МіГ-29 у РФ має бути винищувачем завоювання панування в повітрі над ближнім приводом. У нього дуже малий реальний бойовий радіус дії. На перехоплення РФ завжди підіймала Су-27, Су-30, Су-35, без винятків. У війні проти України вони також не беруть участь з боку РФ. Ми використовуємо його, бо нема більше чого. Та й HARM працюють.
Це поки що поодинокий випадок, але можна за ним припустити, що ВКС РФ мають певний дефіцит літаків. Усе кидається на війну. Літає багато чого, окрім збиття є бойові пошкодження, є знос ресурсу. У підсумку РФ втратила понад 100 літаків збитими, невідома кількість літаків дотягнули, але були пошкоджені, частина вибула за ресурсом. Щось, звісно, залишається в інших регіонах, але важких Су-27 та їхньої сім'ї стає все менше. І на перехоплення над морем полетіли вже МіГ-29. А потім ці МіГ-29 полетять на війну.
Звісно, це не означає, що літаки в РФ обнуляться взагалі. Важкі Су в РФ будуть до останніх днів війни. Але їхня кількість буде зменшуватися, а кількість бойових вильотів буде все менше та менше.
sashaqbl , думаю десь так і є. Все краще - в Україні. Чи поряд. Можливості по виробництву у кацапів таки обмежені. Це не 2СВ , коли тисячі штук за рік випускались. В тому числі завдяки ленд-лізному алюмінію і не лише алюмінію. Проте старого добра, на якому воюємо ми, у них ще дуже багато. Інша справа, що з ним нема чого робити в сучасній війні. Хіба загинути. Після появи F16 у війні.
Shaman написав:як на форумі полюбляємо обговорювати майку та капці
тут не столько вопрос какая майка, меня больше интересует зачем ему столько денег, на себя он яно их не тратит, я читал интервью как о живёт в Израиле, он жаловался что авто там стоят дорого поэтому он ездит на дешевом кроссовере.
Shaman написав:а для мене це чітка ознака, що епоха олігархів в Україні скінчилася чи закінчується.
279-й отдельный корабельный истребительный авиационный Смоленский Краснознамённый полк имени дважды Героя Советского Союза Б. Ф. Сафонова, в/ч 98613 (п. Североморск, аэродром Северомоск-3, Мурманская обл.): Су-33, Су-30СМ, Су-25УТГ
Xenon написав:Стосовно мосту на Чонгарі ще можна посперечатися, чи був би толк від його підриву.
А от замінування і підрив Антонівського мосту і переправи на Каховській ГЕС не далоб кацапам взагалі зайняти правий берег і сунути аж до Вознесенська
А нашим військам далоб купу сил зосередити на запорізькому напрямку
Тоді б вони закошмарили Київ. І була "цепная необратимая реакция". Сталося те, що сталося. Знову політика втрутилася у військові справи. Досвід 2 світової навчив , та не всіх.
Десь вже чув, що отріцітєльно готуватись до війни, запустити москалів у передмістя столиці і на весь Південь щоб потім їх розбити - то був чийсь "геніальний" план. Ага, здати без бою величезні території, десятки і сотні населених пунктів Півдня і найбільшу в Європі АЕС, тисячі жертв серед цивільного населення, а ще дати москалям рік, щоб гарно закопались - нє, ну геніально ж. "Si vis pacem, para bellum" - якийсь дурень напевно ляпнув?