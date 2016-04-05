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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4963496449654966>
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 10:43

Hotab, цікавить ваша думка про цю історію, наскільки висновки автора адекватні:
Новина, яку мало хто помітив, але важлива. Кілька днів тому РФ підняла МіГ-29, коли до її кордонів наближався Р-8А "Посейдон" ВПС Норвегії. Типова історія, чи не так?

Не так, бо МіГ-29 за останні роки ніколи не підіймався на перехоплення літаків НАТО над морем. МіГ-29 у РФ має бути винищувачем завоювання панування в повітрі над ближнім приводом. У нього дуже малий реальний бойовий радіус дії. На перехоплення РФ завжди підіймала Су-27, Су-30, Су-35, без винятків. У війні проти України вони також не беруть участь з боку РФ. Ми використовуємо його, бо нема більше чого. Та й HARM працюють.

Це поки що поодинокий випадок, але можна за ним припустити, що ВКС РФ мають певний дефіцит літаків. Усе кидається на війну. Літає багато чого, окрім збиття є бойові пошкодження, є знос ресурсу. У підсумку РФ втратила понад 100 літаків збитими, невідома кількість літаків дотягнули, але були пошкоджені, частина вибула за ресурсом. Щось, звісно, залишається в інших регіонах, але важких Су-27 та їхньої сім'ї стає все менше. І на перехоплення над морем полетіли вже МіГ-29. А потім ці МіГ-29 полетять на війну.

Звісно, це не означає, що літаки в РФ обнуляться взагалі. Важкі Су в РФ будуть до останніх днів війни. Але їхня кількість буде зменшуватися, а кількість бойових вильотів буде все менше та менше.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 10:48

sashaqbl , думаю десь так і є. Все краще - в Україні. Чи поряд.
Можливості по виробництву у кацапів таки обмежені. Це не 2СВ , коли тисячі штук за рік випускались. В тому числі завдяки ленд-лізному алюмінію і не лише алюмінію.
Проте старого добра, на якому воюємо ми, у них ще дуже багато. Інша справа, що з ним нема чого робити в сучасній війні. Хіба загинути. Після появи F16 у війні.

Про водія вже сюди Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 11:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Це все тимчасові труднощі. Поки в москалів є гроші - вони будуть і Су ремонтувати і ракети робити. Звісно Китайські запчастини не такі якісні, але літати з ними будуть.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 11:57

сосальдо и К в оккупированной части Херсонской области хочет иметь 146% от числа получивших там паспорта с дохлой курицей:

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Т.ч. для голосования подойдет даже профсоюзный билет 1980-го года!
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 11:59

  Shaman написав:як на форумі полюбляємо обговорювати майку та капці
тут не столько вопрос какая майка, меня больше интересует зачем ему столько денег, на себя он яно их не тратит, я читал интервью как о живёт в Израиле, он жаловался что авто там стоят дорого поэтому он ездит на дешевом кроссовере.
  Shaman написав:а для мене це чітка ознака, що епоха олігархів в Україні скінчилася чи закінчується.
может и дтэк перестал быть многополистом?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 12:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Shaman написав:
  vitaliiangel написав:
СБУ, БЕБ і Офіс Генпрокурора вручили  Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 та 209, а саме легалізація майна, отриманого шахрайським шляхом.

Злые языки поговаривают, что наши западные партнеры намекнули Украине, что про Беню забывать не нужно
Зображення

смотришь на его заношенную майку и не понимаешь зачем ему миллиарды. У меня есть такой приятель. одевается и живет как бомж даже стиралки нет, а денег ого-о-о.

як на форумі полюбляємо обговорювати майку та капці :D а як треба вдома одягатися - як х.йло - все найдорожче?

а для мене це чітка ознака, що епоха олігархів в Україні скінчилася чи закінчується.
як черговий крок розвитку країни - це необхідно. ;)
Епоха українських олігархів. Прийшла пора міжнародних. Україну мають право грабувати українці.
beee
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 12:12

  sashaqbl написав:Hotab, цікавить ваша думка про цю історію,

можно я за Хатаба?

у Северного флота нет тех Су которые автор перечисляет
https://ru.wikipedia.org/wiki/45-%D1%8F ... 0%92%D0%9E

а МиГ-31 очевидно последние месяцы задействованы на другой работе, раньше - в июле есть новости - их поднимали
Востаннє редагувалось cohan в Суб 02 вер, 2023 12:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 12:15

  yanyura написав:сосальдо и К в оккупированной части Херсонской области хочет иметь 146% от числа получивших там паспорта с дохлой курицей:

Зображення

Т.ч. для голосования подойдет даже профсоюзный билет 1980-го года!


после "референдумов за россию" по интернету говорить о каких-то "голосованиях" на оккупированных территориях - себя не уважать, об этом даже думать не нужно, не то что на "регламенты" смотреть
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 12:24

cohan , по вашей ссылке


279-й отдельный корабельный истребительный авиационный Смоленский Краснознамённый полк имени дважды Героя Советского Союза Б. Ф. Сафонова,
в/ч 98613 (п. Североморск, аэродром Северомоск-3, Мурманская обл.): Су-33, Су-30СМ, Су-25УТГ
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 12:42

  Goodman написав:
  Xenon написав:Стосовно мосту на Чонгарі ще можна посперечатися, чи був би толк від його підриву.

А от замінування і підрив Антонівського мосту і переправи на Каховській ГЕС не далоб кацапам взагалі зайняти правий берег і сунути аж до Вознесенська

А нашим військам далоб купу сил зосередити на запорізькому напрямку


Тоді б вони закошмарили Київ. І була "цепная необратимая реакция".
Сталося те, що сталося. Знову політика втрутилася у військові справи.
Досвід 2 світової навчив , та не всіх.


Десь вже чув, що отріцітєльно готуватись до війни, запустити москалів у передмістя столиці і на весь Південь щоб потім їх розбити - то був чийсь "геніальний" план.
Ага, здати без бою величезні території, десятки і сотні населених пунктів Півдня і найбільшу в Європі АЕС, тисячі жертв серед цивільного населення, а ще дати москалям рік, щоб гарно закопались - нє, ну геніально ж.
"Si vis pacem, para bellum" - якийсь дурень напевно ляпнув?
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