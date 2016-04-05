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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 02 вер, 2023 13:35
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vitaliiangel
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Додано: Суб 02 вер, 2023 13:37
vitaliiangel написав: Shaman написав:
як на форумі полюбляємо обговорювати майку та капці
тут не столько вопрос какая майка, меня больше интересует зачем ему столько денег
, на себя он яно их не тратит, я читал интервью как о живёт в Израиле, он жаловался что авто там стоят дорого поэтому он ездит на дешевом кроссовере.
Shaman написав:
а для мене це чітка ознака, що епоха олігархів в Україні скінчилася чи закінчується.
может и дтэк перестал быть многополистом?
це філософське питання - навіщо стільки грошей? особливо коли мова йде про сотні млн дол. тут вже інше - людина звикає до влади, яку дають такі гроші, особливо в нашому випадку, де ще державні інститути тільки закріплюються. а відчуття влади - це дещо інше.
а по ДТЕК - по-перше, може його ще націоналізують. по-друге, а в чому він монополист - генерує десь 25% еенергії - багато, але це не природна монополія. ось Енергоатом - це справжній монополіст. де під гаслом дешевої еенергії для населення крадуться такі гроші, що ДТЕК відпочиває. й неодноразово наводив приклад - в ДТЕК є молодший державний брат - Центренерго. так там роблять такі речі, що на їх фоні ДТЕК взірцева компанія. до речі, набагато більше монополії в металургії та видобутку залізної руди.
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Shaman
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Додано: Суб 02 вер, 2023 14:30
cohan написав:
а МиГ-31 очевидно последние месяцы задействованы на другой работе, раньше - в июле есть новости - их поднимали
Возможно.31е прекрасно справляются на дальних рубежах.Один авиаполк может выполнять задачу в разных географиях.31й был поднят для боя с SR71, когда тот нарушил наше пространство.Давно знал полковника лётчика-снайпера, кот сам заставил SR отказаться от задачи тогда, он часто был в моём авиаполку.Наградили как обычно в таких случаях в воздухе.
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Кучинелли
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