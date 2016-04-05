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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 02 вер, 2023 13:37
vitaliiangel написав: Shaman написав:
як на форумі полюбляємо обговорювати майку та капці
тут не столько вопрос какая майка, меня больше интересует зачем ему столько денег
, на себя он яно их не тратит, я читал интервью как о живёт в Израиле, он жаловался что авто там стоят дорого поэтому он ездит на дешевом кроссовере.
Shaman написав:
а для мене це чітка ознака, що епоха олігархів в Україні скінчилася чи закінчується.
может и дтэк перестал быть многополистом?
це філософське питання - навіщо стільки грошей? особливо коли мова йде про сотні млн дол. тут вже інше - людина звикає до влади, яку дають такі гроші, особливо в нашому випадку, де ще державні інститути тільки закріплюються. а відчуття влади - це дещо інше.
а по ДТЕК - по-перше, може його ще націоналізують. по-друге, а в чому він монополист - генерує десь 25% еенергії - багато, але це не природна монополія. ось Енергоатом - це справжній монополіст. де під гаслом дешевої еенергії для населення крадуться такі гроші, що ДТЕК відпочиває. й неодноразово наводив приклад - в ДТЕК є молодший державний брат - Центренерго. так там роблять такі речі, що на їх фоні ДТЕК взірцева компанія. до речі, набагато більше монополії в металургії та видобутку залізної руди.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 14:30
cohan написав:
а МиГ-31 очевидно последние месяцы задействованы на другой работе, раньше - в июле есть новости - их поднимали
Возможно.31е прекрасно справляются на дальних рубежах.Один авиаполк может выполнять задачу в разных географиях.31й был поднят для боя с SR71, когда тот нарушил наше пространство.Давно знал полковника лётчика-снайпера, кот сам заставил SR отказаться от задачи тогда, он часто был в моём авиаполку.Наградили как обычно в таких случаях в воздухе.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 15:26
vitaliiangel
я когда-то пришел к выводу, что мне хватит 100 тысяч баксов в месяц на всё, о чем только можно мечтать.
это край, реально же хватит может 20 тысяч на очень хорошую жизнь.
этот доход позволит не нуждаться ни в чем вообще.
зарабатывать миллионы, чтобы прожигать их на яхте с телками и не иметь возможности без охраны пройтись по городу? нафиг надо золотая клетка.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 15:29
smdtranz написав:vitaliiangel
я когда-то пришел к выводу, что мне хватит 100 тысяч баксов в месяц на всё, о чем только можно мечтать.
это край, реально же хватит может 20 тысяч на очень хорошую жизнь.
этот доход позволит не нуждаться ни в чем вообще.
зарабатывать миллионы, чтобы прожигать их на яхте с телками и не иметь возможности без охраны пройтись по городу? нафиг надо золотая клетка.
чем больше у вас денег, тем сильнее мечтают наследники о вашей смерти.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 02 вер, 2023 15:30
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vitaliiangel
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Додано: Суб 02 вер, 2023 15:47
vitaliiangel написав:
СБУ, БЕБ і Офіс Генпрокурора вручили Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 та 209, а саме легалізація майна, отриманого шахрайським шляхом.
смотришь на его заношенную майку и не понимаешь зачем ему миллиарды. У меня есть такой приятель. одевается и живет как бомж даже стиралки нет, а денег ого-о-о.
Напевно як буде у Вас хоча б мільйонів декілька десятків-сотень... доларів, тоді напевно почнете трохи розуміти, чому ж так відбувається і яка психологія у дійсно заможних людей.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 16:03
_Mykola_
приятель жмот или шо то с головой...
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чик
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Додано: Суб 02 вер, 2023 16:09
чик
Мій допис стосувався більше тих хто обговорював Беню, його майку і вигляд.
У приятеля Віталіана, явно немає мільйонних статків.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 16:34
_Mykola_ написав:
Напевно як буде у Вас хоча б мільйонів декілька десятків-сотень... доларів, тоді напевно почнете трохи розуміти, чому ж так відбувається і яка психологія у дійсно заможних людей
жаль, я думал вы мне откроете Истину.
_Mykola_ написав:
Мій допис стосувався більше тих хто обговорював Беню, його майку і вигляд.
У приятеля Віталіана, явно немає мільйонних статків.
карманы приятелям не принято выворачивать, недвижимости в хороших жк у него много. Но ляма наверное нет. это ничего не меняет
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