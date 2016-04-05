RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4964496549664967>
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 13:37

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:як на форумі полюбляємо обговорювати майку та капці
тут не столько вопрос какая майка, меня больше интересует зачем ему столько денег, на себя он яно их не тратит, я читал интервью как о живёт в Израиле, он жаловался что авто там стоят дорого поэтому он ездит на дешевом кроссовере.
  Shaman написав:а для мене це чітка ознака, що епоха олігархів в Україні скінчилася чи закінчується.
может и дтэк перестал быть многополистом?

це філософське питання - навіщо стільки грошей? особливо коли мова йде про сотні млн дол. тут вже інше - людина звикає до влади, яку дають такі гроші, особливо в нашому випадку, де ще державні інститути тільки закріплюються. а відчуття влади - це дещо інше.

а по ДТЕК - по-перше, може його ще націоналізують. по-друге, а в чому він монополист - генерує десь 25% еенергії - багато, але це не природна монополія. ось Енергоатом - це справжній монополіст. де під гаслом дешевої еенергії для населення крадуться такі гроші, що ДТЕК відпочиває. й неодноразово наводив приклад - в ДТЕК є молодший державний брат - Центренерго. так там роблять такі речі, що на їх фоні ДТЕК взірцева компанія. до речі, набагато більше монополії в металургії та видобутку залізної руди.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4158
З нами з: 29.09.19
Подякував: 489 раз.
Подякували: 1143 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 14:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  cohan написав:а МиГ-31 очевидно последние месяцы задействованы на другой работе, раньше - в июле есть новости - их поднимали


Возможно.31е прекрасно справляются на дальних рубежах.Один авиаполк может выполнять задачу в разных географиях.31й был поднят для боя с SR71, когда тот нарушил наше пространство.Давно знал полковника лётчика-снайпера, кот сам заставил SR отказаться от задачи тогда, он часто был в моём авиаполку.Наградили как обычно в таких случаях в воздухе.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1696
З нами з: 30.11.17
Подякував: 200 раз.
Подякували: 685 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 15:26

vitaliiangel

я когда-то пришел к выводу, что мне хватит 100 тысяч баксов в месяц на всё, о чем только можно мечтать.
это край, реально же хватит может 20 тысяч на очень хорошую жизнь.
этот доход позволит не нуждаться ни в чем вообще.
зарабатывать миллионы, чтобы прожигать их на яхте с телками и не иметь возможности без охраны пройтись по городу? нафиг надо золотая клетка.
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 249
З нами з: 05.08.13
Подякував: 7 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 15:29

  smdtranz написав:vitaliiangel

я когда-то пришел к выводу, что мне хватит 100 тысяч баксов в месяц на всё, о чем только можно мечтать.
это край, реально же хватит может 20 тысяч на очень хорошую жизнь.
этот доход позволит не нуждаться ни в чем вообще.
зарабатывать миллионы, чтобы прожигать их на яхте с телками и не иметь возможности без охраны пройтись по городу? нафиг надо золотая клетка.

чем больше у вас денег, тем сильнее мечтают наследники о вашей смерти.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18972
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2186 раз.
Подякували: 3136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 15:30

Залужный поймал Труханова

Зображення
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18972
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2186 раз.
Подякували: 3136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 15:47

  vitaliiangel написав:
СБУ, БЕБ і Офіс Генпрокурора вручили  Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 та 209, а саме легалізація майна, отриманого шахрайським шляхом.

смотришь на его заношенную майку и не понимаешь зачем ему миллиарды. У меня есть такой приятель. одевается и живет как бомж даже стиралки нет, а денег ого-о-о.

Напевно як буде у Вас хоча б мільйонів декілька десятків-сотень... доларів, тоді напевно почнете трохи розуміти, чому ж так відбувається і яка психологія у дійсно заможних людей. :lol:
_Mykola_
 
Повідомлень: 4618
З нами з: 09.02.09
Подякував: 650 раз.
Подякували: 670 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 16:03

_Mykola_
приятель жмот или шо то с головой...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7258
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6247 раз.
Подякували: 991 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 16:09

чик
Мій допис стосувався більше тих хто обговорював Беню, його майку і вигляд.
У приятеля Віталіана, явно немає мільйонних статків. ;)
_Mykola_
 
Повідомлень: 4618
З нами з: 09.02.09
Подякував: 650 раз.
Подякували: 670 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 16:34

  _Mykola_ написав:Напевно як буде у Вас хоча б мільйонів декілька десятків-сотень... доларів, тоді напевно почнете трохи розуміти, чому ж так відбувається і яка психологія у дійсно заможних людей
жаль, я думал вы мне откроете Истину.
  _Mykola_ написав:Мій допис стосувався більше тих хто обговорював Беню, його майку і вигляд.
У приятеля Віталіана, явно немає мільйонних статків. ;)

карманы приятелям не принято выворачивать, недвижимости в хороших жк у него много. ляма наверное нет если вам легче . это ничего не меняет
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18972
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2186 раз.
Подякували: 3136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 16:50

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18972
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2186 раз.
Подякували: 3136 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4964496549664967>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119317
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 496223
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6067
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (9330)
02.09.2023 18:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.