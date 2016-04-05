RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4964496549664967
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 17:14

  Hotab написав:cohan , по вашей ссылке


279-й отдельный корабельный истребительный авиационный Смоленский Краснознамённый полк имени дважды Героя Советского Союза Б. Ф. Сафонова,
в/ч 98613 (п. Североморск, аэродром Северомоск-3, Мурманская обл.): Су-33, Су-30СМ, Су-25УТГ


завжди підіймала Су-27, Су-30, Су-35, б


сошлись на 30ке :mrgreen: :mrgreen:
штурмовик и палубный отнес на Ваше желание потроллить
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6032
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 17:17

  _Mykola_ написав:чик
Мій допис стосувався більше тих хто обговорював Беню, його майку і вигляд.
У приятеля Віталіана, явно немає мільйонних статків. ;)


у Бени их тоже нет
у кого есть - сидят в Вене и Лондоне

конечно, еще есть версия освобождения от контроля, но не с теми связались
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6032
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 17:31

  чик написав:_Mykola_
приятель жмот или шо то с головой...


Все проще, он просто выбрасывает вещи вместо стирки. Поэтому зачем ему стиралка.... А брендовые вещи вручную стирает несколько гувернанток. :)
Евгений Н.
 
Повідомлень: 611
З нами з: 19.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 17:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  V2 написав:Методичка "а от ми б приготувались - а він би не напав!" - занадто ідіотська навіть для наших часів;
ну не напав би, уявіть, ужас-то какой, сиділи б як дураки в готовності, з неокупованими Маріуполем і Бердянськом.

Треба нарешті навчитись захищати самих себе від "про..балі" (які мають імена та прізвища), без цього ніяка західна підтримка не допоможе.

нагадало анекдот про школу.

Вчителька каже:
- Діти, завтра буде перевірка в школі, ви хоч шиї помийте.
Голос і гальорки:
- А якщо не буде, то ми як дурні будем сидіти із помитими шиями?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32209
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1530 раз.
Подякували: 2681 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 17:41

  flyman написав:А якщо не буде, то ми як дурні будем сидіти із помитими шиями?
если уснуть в джакузи утром шею можно не мыть.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18972
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2186 раз.
Подякували: 3136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 17:46

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:А якщо не буде, то ми як дурні будем сидіти із помитими шиями?
если уснуть в джакузи утром шею можно не мыть.

анекдот з життя, часів після ВВВ

не знаю, як ти, але я ще пам"ятаю, що в школу ходили із "білим воротнічком" на піджачку
Востаннє редагувалось flyman в Суб 02 вер, 2023 17:50, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32209
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1530 раз.
Подякували: 2681 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 17:49

  flyman написав:анекдот з життя, часів після ВВВ
время вносит коррективы. там же в джакузи и одежду стирают, не снимая с тела. Очень полезная вещь.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18972
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2186 раз.
Подякували: 3136 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4964496549664967
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119317
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 496223
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6067
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (9330)
02.09.2023 18:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.