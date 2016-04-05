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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 02 вер, 2023 17:14
Hotab написав:cohan
, по вашей ссылке
279-й отдельный корабельный истребительный авиационный Смоленский Краснознамённый полк имени дважды Героя Советского Союза Б. Ф. Сафонова,
в/ч 98613 (п. Североморск, аэродром Северомоск-3, Мурманская обл.): Су-33, Су-30СМ, Су-25УТГ
завжди підіймала Су-27, Су-30, Су-35, б
сошлись на 30ке
штурмовик и палубный отнес на Ваше желание потроллить
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cohan
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Додано: Суб 02 вер, 2023 17:17
_Mykola_ написав:чик
Мій допис стосувався більше тих хто обговорював Беню, його майку і вигляд.
У приятеля Віталіана, явно немає мільйонних статків.
у Бени их тоже нет
у кого есть - сидят в Вене и Лондоне
конечно, еще есть версия освобождения от контроля, но не с теми связались
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cohan
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Додано: Суб 02 вер, 2023 17:31
чик написав:_Mykola_
приятель жмот или шо то с головой...
Все проще, он просто выбрасывает вещи вместо стирки. Поэтому зачем ему стиралка.... А брендовые вещи вручную стирает несколько гувернанток.
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Евгений Н.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 17:34
V2 написав:
Методичка "а от ми б приготувались - а він би не напав!" - занадто ідіотська навіть для наших часів;
ну не напав би, уявіть, ужас-то какой, сиділи б як дураки в готовності, з неокупованими Маріуполем і Бердянськом.
Треба нарешті навчитись захищати самих себе від "про..балі" (які мають імена та прізвища), без цього ніяка західна підтримка не допоможе.
нагадало анекдот про школу.
Вчителька каже:
- Діти, завтра буде перевірка в школі, ви хоч шиї помийте.
Голос і гальорки:
- А якщо не буде, то ми як дурні будем сидіти із помитими шиями?
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flyman
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3
Додано: Суб 02 вер, 2023 17:41
flyman написав:
А якщо не буде, то ми як дурні будем сидіти із помитими шиями?
если уснуть в джакузи утром шею можно не мыть.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 02 вер, 2023 17:46
vitaliiangel написав: flyman написав:
А якщо не буде, то ми як дурні будем сидіти із помитими шиями?
если уснуть в джакузи утром шею можно не мыть.
анекдот з життя, часів після ВВВ
не знаю, як ти, але я ще пам"ятаю, що в школу ходили із "білим воротнічком" на піджачку
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 02 вер, 2023 17:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 17:49
flyman написав:
анекдот з життя, часів після ВВВ
время вносит коррективы. там же в джакузи и одежду стирают, не снимая с тела. Очень полезная вещь.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 20:20
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Schmit
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Додано: Суб 02 вер, 2023 20:37
Первые F-16 уже летали над Украиной
Разведка докладывает, что Украина в конце августа задействовала для своей противоракетной обороны истребители F-16. При этом известно о как минимум двух полетах, когда самолеты взлетали с аэродромов стран НАТО и входили в воздушное пространство Украины во время ракетных атак. Управляли ими украинские пилоты.
В принципе, все как мы и прогнозировали - Украина получает оружие и технику быстрее, чем об этом объявляют.
Очевидно, что пока применение F-16 не будет массовым, но само по себе их появление расширит возможности украинской стороны. И сразу напомним, что еще в мае мы писали - самолеты будут намного раньше, чем об этом говорят. Тогда же мы анонсировали, что Украина получит не только F-16, но и ряд других современных моделей. Так и получилось.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 20:40
ученик предал своего наставника. греческая драма. даже жалко валерьевича
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beee
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