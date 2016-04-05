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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4965496649674968
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 20:43

  fler написав:Первые F-16 уже летали над Украиной

Разведка докладывает, что Украина в конце августа задействовала для своей противоракетной обороны истребители F-16. При этом известно о как минимум двух полетах, когда самолеты взлетали с аэродромов стран НАТО и входили в воздушное пространство Украины во время ракетных атак. Управляли ими украинские пилоты.
В принципе, все как мы и прогнозировали - Украина получает оружие и технику быстрее, чем об этом объявляют.
Очевидно, что пока применение F-16 не будет массовым, но само по себе их появление расширит возможности украинской стороны. И сразу напомним, что еще в мае мы писали - самолеты будут намного раньше, чем об этом говорят. Тогда же мы анонсировали, что Украина получит не только F-16, но и ряд других современных моделей. Так и получилось.

а авіаносці заходили у чорне море.
а ще над Києвом пролітали Osprey. правда на параді, але це обовязково щось значить
beee
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