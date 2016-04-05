Разведка докладывает, что Украина в конце августа задействовала для своей противоракетной обороны истребители F-16. При этом известно о как минимум двух полетах, когда самолеты взлетали с аэродромов стран НАТО и входили в воздушное пространство Украины во время ракетных атак. Управляли ими украинские пилоты. В принципе, все как мы и прогнозировали - Украина получает оружие и технику быстрее, чем об этом объявляют. Очевидно, что пока применение F-16 не будет массовым, но само по себе их появление расширит возможности украинской стороны. И сразу напомним, что еще в мае мы писали - самолеты будут намного раньше, чем об этом говорят. Тогда же мы анонсировали, что Украина получит не только F-16, но и ряд других современных моделей. Так и получилось.
а авіаносці заходили у чорне море. а ще над Києвом пролітали Osprey. правда на параді, але це обовязково щось значить
beee написав:ученик предал своего наставника. греческая драма. даже жалко валерьевича
Суд із обрання запобіжного заходу Коломойському закінчився, його везуть у СІЗО, повідомляє «Радіо Свобода». За рішенням суду, олігарх має провести під арештом два місяці, або ж може вийти під заставу у розмірі 509 млн гривень.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 02 вер, 2023 22:46, всього редагувалось 1 раз.