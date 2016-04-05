Разведка докладывает, что Украина в конце августа задействовала для своей противоракетной обороны истребители F-16. При этом известно о как минимум двух полетах, когда самолеты взлетали с аэродромов стран НАТО и входили в воздушное пространство Украины во время ракетных атак. Управляли ими украинские пилоты. В принципе, все как мы и прогнозировали - Украина получает оружие и технику быстрее, чем об этом объявляют. Очевидно, что пока применение F-16 не будет массовым, но само по себе их появление расширит возможности украинской стороны. И сразу напомним, что еще в мае мы писали - самолеты будут намного раньше, чем об этом говорят. Тогда же мы анонсировали, что Украина получит не только F-16, но и ряд других современных моделей. Так и получилось.
а авіаносці заходили у чорне море. а ще над Києвом пролітали Osprey. правда на параді, але це обовязково щось значить
beee написав:ученик предал своего наставника. греческая драма. даже жалко валерьевича
Суд із обрання запобіжного заходу Коломойському закінчився, його везуть у СІЗО, повідомляє «Радіо Свобода». За рішенням суду, олігарх має провести під арештом два місяці, або ж може вийти під заставу у розмірі 509 млн гривень.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 02 вер, 2023 22:46, всього редагувалось 1 раз.
"Нептун" для ударів по наземних цілях має дальність у 400 км, але поки питання у тому, що таких ракет небагато
В принципі про те, що я писав раніше, що на Нептуні легко наростити дальність та бойову частину. Пишуть про 400 кг та 400 км. Власне слід зазначити, що Х-55 з 1980 року вироблялася на ХАЗ і вся документація на ракету є. Принципово Х-55 від Нептуна відрізняється тільки запуском з літака. Тобто для запуску із землі треба розрахувати міцність бо там зовсім інші навантаження.
Ну і зовсім лютий треш для орків почеться дійсно при визоді ЗСУ до Азовсьокого моря. Там прикривати доведеться все узбережжя Чорного моря з абхазії до Керчинської протоки, Крим з усіх боків, лінію зіткнення. А це сумарно десь 2700 км. Плюс кордон з білоруссю. Згадаємо про ППО АЕС, райони РСЗВ, міста-мільйонники, ППО москви, пітера, калінінграда, мурманська-архангельська (де атомні човни) та Далекого Сходу. І в цій ситуації Крим наскрізь прострілюється ракетами HARM. Тобто при продовженні росією війни ракетами західного виробництва буде розбиватися техніка та озброєння рф в Криму, а ракетами/дронами українського виробництва будуть розбиватися військові об'єкти росії у всій Європейській частині. У 2021 році без особливих проблем було вироблено 72 ракети Нептуна. На 2022 були плани на 72 для себе + 72 (дивізіон) на експорт. У воєнний час не проблема збільшити це виробництво кратно.
thenewepic написав:а яка ваша думка, коли ЗСУ вийдуть до Азовського моря? В цьому році, в наступному, в 2025 чи пізніше?
В наступному. Бо при виході до Азовського моря + успішна атака на кримський міст - для орків стратегічно програна ситуація, бо з Криму доведеться мільйон лояльного населення евакуювовати. В 2025 році буде ще одна інтересна подія - ліквідація придністров'я. Газовий контракт не буде продовжений. пмр лишиться без грошей. Лише від "податків".