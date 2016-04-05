Разведка докладывает, что Украина в конце августа задействовала для своей противоракетной обороны истребители F-16. При этом известно о как минимум двух полетах, когда самолеты взлетали с аэродромов стран НАТО и входили в воздушное пространство Украины во время ракетных атак. Управляли ими украинские пилоты. В принципе, все как мы и прогнозировали - Украина получает оружие и технику быстрее, чем об этом объявляют. Очевидно, что пока применение F-16 не будет массовым, но само по себе их появление расширит возможности украинской стороны. И сразу напомним, что еще в мае мы писали - самолеты будут намного раньше, чем об этом говорят. Тогда же мы анонсировали, что Украина получит не только F-16, но и ряд других современных моделей. Так и получилось.
а авіаносці заходили у чорне море. а ще над Києвом пролітали Osprey. правда на параді, але це обовязково щось значить
beee написав:ученик предал своего наставника. греческая драма. даже жалко валерьевича
Суд із обрання запобіжного заходу Коломойському закінчився, його везуть у СІЗО, повідомляє «Радіо Свобода». За рішенням суду, олігарх має провести під арештом два місяці, або ж може вийти під заставу у розмірі 509 млн гривень.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 02 вер, 2023 22:46, всього редагувалось 1 раз.
"Нептун" для ударів по наземних цілях має дальність у 400 км, але поки питання у тому, що таких ракет небагато
В принципі про те, що я писав раніше, що на Нептуні легко наростити дальність та бойову частину. Пишуть про 400 кг та 400 км. Власне слід зазначити, що Х-55 з 1980 року вироблялася на ХАЗ і вся документація на ракету є. Принципово Х-55 від Нептуна відрізняється тільки запуском з літака. Тобто для запуску із землі треба розрахувати міцність бо там зовсім інші навантаження.
Ну і зовсім лютий треш для орків почеться дійсно при визоді ЗСУ до Азовсьокого моря. Там прикривати доведеться все узбережжя Чорного моря з абхазії до Керчинської протоки, Крим з усіх боків, лінію зіткнення. А це сумарно десь 2700 км. Плюс кордон з білоруссю. Згадаємо про ППО АЕС, райони РСЗВ, міста-мільйонники, ППО москви, пітера, калінінграда, мурманська-архангельська (де атомні човни) та Далекого Сходу. І в цій ситуації Крим наскрізь прострілюється ракетами HARM. Тобто при продовженні росією війни ракетами західного виробництва буде розбиватися техніка та озброєння рф в Криму, а ракетами/дронами українського виробництва будуть розбиватися військові об'єкти росії у всій Європейській частині. У 2021 році без особливих проблем було вироблено 72 ракети Нептуна. На 2022 були плани на 72 для себе + 72 (дивізіон) на експорт. У воєнний час не проблема збільшити це виробництво кратно.
thenewepic написав:а яка ваша думка, коли ЗСУ вийдуть до Азовського моря? В цьому році, в наступному, в 2025 чи пізніше?
В наступному. Бо при виході до Азовського моря + успішна атака на кримський міст - для орків стратегічно програна ситуація, бо з Криму доведеться мільйон лояльного населення евакуювовати. В 2025 році буде ще одна інтересна подія - ліквідація придністров'я. Газовий контракт не буде продовжений. пмр лишиться без грошей. Лише від "податків".
тобто в наступному році очікується ще один великий контрнаступ з нашої сторони? А чим ЗСУ будуть воювати? Технікою, що залишиться після цьогорічного наступу, чи західні партнери нададуть додаткове озброєння? Якщо перший варіант, то чи вистачить цього? Якщо другий варіант, то, по ідеї, вже зараз повинні формуватися бюджети. Може проскакувала інформація, може ви чули, що нам пообіцяли на наступний рік? Крім F16, звісно.