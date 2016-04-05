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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 03 вер, 2023 03:54
Denik написав:
"Нептун" для ударів по наземних цілях має дальність у 400 км, але поки питання у тому, що таких ракет небагато
Добре що хтось злив цю інформацію тепер орки будуть полювати за виробництвом. Сподіваюсь воно десь глибоко під землею.
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Додано: Нед 03 вер, 2023 03:55
Denik написав:
Ну і зовсім лютий треш для орків почеться дійсно при визоді ЗСУ до Азовсьокого моря. Там прикривати доведеться все узбережжя Чорного моря з абхазії до Керчинської протоки, Крим з усіх боків, лінію зіткнення. А це сумарно десь 2700 км. Плюс кордон з білоруссю.
Згадаємо про ППО АЕС, райони РСЗВ, міста-мільйонники, ППО москви, пітера, калінінграда, мурманська-архангельська (де атомні човни) та Далекого Сходу.
Звучить як цікава фантастика якщо чесно
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