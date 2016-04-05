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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 03 вер, 2023 03:54
Denik написав:
"Нептун" для ударів по наземних цілях має дальність у 400 км, але поки питання у тому, що таких ракет небагато
Добре що хтось злив цю інформацію тепер орки будуть полювати за виробництвом. Сподіваюсь воно десь глибоко під землею.
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Додано: Нед 03 вер, 2023 03:55
Denik написав:
Ну і зовсім лютий треш для орків почеться дійсно при визоді ЗСУ до Азовсьокого моря. Там прикривати доведеться все узбережжя Чорного моря з абхазії до Керчинської протоки, Крим з усіх боків, лінію зіткнення. А це сумарно десь 2700 км. Плюс кордон з білоруссю.
Згадаємо про ППО АЕС, райони РСЗВ, міста-мільйонники, ППО москви, пітера, калінінграда, мурманська-архангельська (де атомні човни) та Далекого Сходу.
Звучить як цікава фантастика якщо чесно
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Додано: Нед 03 вер, 2023 09:51
Denik написав:
Ну і зовсім лютий треш для орків почеться дійсно при визоді ЗСУ до Азовсьокого моря. Там прикривати доведеться все узбережжя Чорного моря з абхазії до Керчинської протоки, Крим з усіх боків, лінію зіткнення. А це сумарно десь 2700 км. Плюс кордон з білоруссю.
А чому цей "лютий треш для орків" не почався 24.02.2022, коли на узбережжя Азовського моря не потрібно було виходити, а потрібно було лише обороняти?
Кому "сказать спасібо", що у нас нічого не було або було по мінімуму на період початку вторгнення?
Востаннє редагувалось Schmit
в Нед 03 вер, 2023 10:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 вер, 2023 10:11
thenewepic написав: Denik написав:
В наступному
тобто в наступному році очікується ще один великий контрнаступ з нашої сторони? А чим ЗСУ будуть воювати? Технікою, що залишиться після цьогорічного наступу, чи західні партнери нададуть додаткове озброєння? Якщо перший варіант, то чи вистачить цього? Якщо другий варіант, то, по ідеї, вже зараз повинні формуватися бюджети. Може проскакувала інформація, може ви чули, що нам пообіцяли на наступний рік? Крім F16, звісно.
Задумка у орков легко читается, измотать наши резервы, которые так непросто собирались в первом полугодии, затем осенью сделать дополнительную мобилизацию и попытаться зимой нас атаковать.
Давайте об этом думать, как этому противостоять уже сейчас, а не мечтать о том, что возможно будет или не будет через несколько лет.
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Додано: Нед 03 вер, 2023 11:41
это те же сами картонные беспилотники которыми аттаковали псков
(с территории рф если шо)
100 таких аттак в день могут малой кровью
переломить ход войны.
э.станции, ж/д узлы, склады, казармы, нефтехранилища, аэродромы, газопроводы) и т.д.
когда этого добра на рф не останется, они сами закончат войну и уйдут на границы 2022 (за Крым будут политическое договорённости, только после смерти пу, скорее всего по кипрскому сценарию возможно участием турции)
прикрыть ПВО всю территорию рф не хватит никаких ресурсов
территория это их ахиллесова пята перед беспилотниками
от пскова до спб цивилизации нет вообще, лично там ездил за рулём, трасса в лесу. Спрятаться дрг есть где. густонаселенные только 200км вокруг МСК и краснодарский край
freeze написав:
Задумка у орков легко читается,
задумка втянуть Китай в поставки оружия. Си рисует Западу границы выход на которые означает поставки оружия рф. Взамен пу с удовольствием уступит немного дальнего востока.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 03 вер, 2023 12:54, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Нед 03 вер, 2023 12:33
Ukrainian написав: Denik написав:
Ну і зовсім лютий треш для орків почеться дійсно при визоді ЗСУ до Азовсьокого моря. Там прикривати доведеться все узбережжя Чорного моря з абхазії до Керчинської протоки, Крим з усіх боків, лінію зіткнення. А це сумарно десь 2700 км. Плюс кордон з білоруссю.
Згадаємо про ППО АЕС, райони РСЗВ, міста-мільйонники, ППО москви, пітера, калінінграда, мурманська-архангельська (де атомні човни) та Далекого Сходу.
Звучить як цікава фантастика якщо чесно
а вы в Канаде англоязычную или франкоязычную прессу читаете?
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Додано: Нед 03 вер, 2023 12:53
Schmit написав:
А чому цей "лютий треш для орків" не почався 24.02.2022, коли на узбережжя Азовського моря не потрібно було виходити, а потрібно було лише обороняти?
Кому "сказать спасібо", що у нас нічого не було або було по мінімуму на період початку вторгнення?
Тому що 3 2016 року по 2021 треба було додатково збирати з мільйона міліонерів по 100 тис. грн податків і половину витрачати на оборону. Це вже обговорювали.
І лютий треш можливий після масового впливу ракетами HARM на ППО орків. В нас з протирадіолокаційних ракет можливо були якісь сльози від СРСР. А ракет HARM в США зробили 23 тисячі.
Востаннє редагувалось Denik
в Нед 03 вер, 2023 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 вер, 2023 12:54
vitaliiangel написав:
прикрыть ПВО всю территорию рф не хватит никаких ресурсов
территория это их ахиллесова пята перед беспилотниками
Перед крилатими ракетами також.
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