Добре що хтось злив цю інформацію тепер орки будуть полювати за виробництвом. Сподіваюсь воно десь глибоко під землею.
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Додано: Нед 03 вер, 2023 03:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 03 вер, 2023 03:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Звучить як цікава фантастика якщо чесно
Додано: Нед 03 вер, 2023 09:51
А чому цей "лютий треш для орків" не почався 24.02.2022, коли на узбережжя Азовського моря не потрібно було виходити, а потрібно було лише обороняти?
Кому "сказать спасібо", що у нас нічого не було або було по мінімуму на період початку вторгнення?
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 03 вер, 2023 10:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 03 вер, 2023 10:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Задумка у орков легко читается, измотать наши резервы, которые так непросто собирались в первом полугодии, затем осенью сделать дополнительную мобилизацию и попытаться зимой нас атаковать.
Давайте об этом думать, как этому противостоять уже сейчас, а не мечтать о том, что возможно будет или не будет через несколько лет.
Додано: Нед 03 вер, 2023 11:41
это те же сами картонные беспилотники которыми аттаковали псков
(с территории рф если шо)
100 таких аттак в день могут малой кровью переломить ход войны.
э.станции, ж/д узлы, склады, казармы, нефтехранилища, аэродромы, газопроводы) и т.д.
когда этого добра на рф не останется, они сами закончат войну и уйдут на границы 2022 (за Крым будут политическое договорённости, только после смерти пу, скорее всего по кипрскому сценарию возможно участием турции)
прикрыть ПВО всю территорию рф не хватит никаких ресурсов
территория это их ахиллесова пята перед беспилотниками
от пскова до спб цивилизации нет вообще, лично там ездил за рулём, трасса в лесу. Спрятаться дрг есть где. густонаселенные только 200км вокруг МСК и краснодарский край
задумка втянуть Китай в поставки оружия. Си рисует Западу границы выход на которые означает поставки оружия рф. Взамен пу с удовольствием уступит немного дальнего востока.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 03 вер, 2023 12:54, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Нед 03 вер, 2023 12:33
а вы в Канаде англоязычную или франкоязычную прессу читаете?
Додано: Нед 03 вер, 2023 12:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тому що 3 2016 року по 2021 треба було додатково збирати з мільйона міліонерів по 100 тис. грн податків і половину витрачати на оборону. Це вже обговорювали.
І лютий треш можливий після масового впливу ракетами HARM на ППО орків. В нас з протирадіолокаційних ракет можливо були якісь сльози від СРСР. А ракет HARM в США зробили 23 тисячі.
Востаннє редагувалось Denik в Нед 03 вер, 2023 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 03 вер, 2023 12:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 03 вер, 2023 14:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
навіщо задавати дурні запитання? У нас були хаймарси 24.02? У нас були storm shadow, м777, цезарі та інше? Щоб побудувати оборону, а тим більше в голому степу, недостатньо просто вирити окопів і розкидати мін. Треба мати дуже багато артилерії, цілеуказальних засобів (дронів) і авіації. Якщо хтось думає, що наш наступ йде дуже туго лише через зуби дракона і міни, то цей хтось дуже тупий. Самі мінні поля можна пройти максимум за пару днів, якщо при їх проходженні ніхто не буде обстрілювати зверху. Але у орків є дуже багато артилерії, дронів, авіації, РЕБу. Саме в цьому основна проблема для наших військ.
А тепер питання - чи було у нас станом на 24.02 достатньо артилерії, авіації та інших засобів, щоб надійно прикрити:
1. лінію зіткнення з ОРДЛО
2. адмінмежу з Кримом
3. всю лінію кордону з Росією та Білоруссю?
звісно, орки ще будуть намагатися наступати, але чому ви так цього боїтеся? Останній населений пункт, який орки взяли, це був Бахмут. І його брали 9 місяців.
З чого ви взяли, що у них цієї зими збільшиться наступальний потенціал і вони зможуть ще щось захопити? Але намагатися будуть, факт, тому розслаблятися не треба.
Щодо резервів ЗСУ - я більше хвилююсь, що при їх вичерпанні (а, як говорять деякі експерти, всі наступальні резерви вже введено, більше нема бригад для підсилення) у нас наступальний потенціал вичерпається, а західні партнери вже не дадуть такої ж кількості техніки, боєприпасів і підготовки бійців, як в цьому році. І тоді варіант заморозки по існуючій лінії буде виглядати дуже реальним.
Додано: Нед 03 вер, 2023 14:22
у нас никогда не будет 10 тыс крылатых ракет, никто нам их не даст, да и дорого. А картонных дронов в теории можно столько наклеить за пару лет. даже по 20куе/шт для бюджета вполне подъемно. ф16 не будут бомбить русские аэропорты, склады и нефтебазы. Без этого мы будем с ними воевать 30 лет пока последний двойник путена не умрёт.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 03 вер, 2023 14:33, всього редагувалось 1 раз.
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