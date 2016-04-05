Додано: Нед 03 вер, 2023 14:11

Schmit написав: А чому цей "лютий треш для орків" не почався 24.02.2022, коли на узбережжя Азовського моря не потрібно було виходити, а потрібно було лише обороняти?

Кому "сказать спасібо", що у нас нічого не було або було по мінімуму на період початку вторгнення? А чому цей "лютий треш для орків" не почався 24.02.2022, коли на узбережжя Азовського моря не потрібно було виходити, а потрібно було лише обороняти?Кому "сказать спасібо", що у нас нічого не було або було по мінімуму на період початку вторгнення?

freeze написав: Задумка у орков легко читается, измотать наши резервы, которые так непросто собирались в первом полугодии, затем осенью сделать дополнительную мобилизацию и попытаться зимой нас атаковать.

Давайте об этом думать, как этому противостоять уже сейчас, а не мечтать о том, что возможно будет или не будет через несколько лет. Задумка у орков легко читается, измотать наши резервы, которые так непросто собирались в первом полугодии, затем осенью сделать дополнительную мобилизацию и попытаться зимой нас атаковать.Давайте об этом думать, как этому противостоять уже сейчас, а не мечтать о том, что возможно будет или не будет через несколько лет.

навіщо задавати дурні запитання? У нас були хаймарси 24.02? У нас були storm shadow, м777, цезарі та інше? Щоб побудувати оборону, а тим більше в голому степу, недостатньо просто вирити окопів і розкидати мін. Треба мати дуже багато артилерії, цілеуказальних засобів (дронів) і авіації. Якщо хтось думає, що наш наступ йде дуже туго лише через зуби дракона і міни, то цей хтось дуже тупий. Самі мінні поля можна пройти максимум за пару днів, якщо при їх проходженні ніхто не буде обстрілювати зверху. Але у орків є дуже багато артилерії, дронів, авіації, РЕБу. Саме в цьому основна проблема для наших військ.А тепер питання - чи було у нас станом на 24.02 достатньо артилерії, авіації та інших засобів, щоб надійно прикрити:1. лінію зіткнення з ОРДЛО2. адмінмежу з Кримом3. всю лінію кордону з Росією та Білоруссю?звісно, орки ще будуть намагатися наступати, але чому ви так цього боїтеся? Останній населений пункт, який орки взяли, це був Бахмут. І його брали 9 місяців.З чого ви взяли, що у них цієї зими збільшиться наступальний потенціал і вони зможуть ще щось захопити? Але намагатися будуть, факт, тому розслаблятися не треба.Щодо резервів ЗСУ - я більше хвилююсь, що при їх вичерпанні (а, як говорять деякі експерти, всі наступальні резерви вже введено, більше нема бригад для підсилення) у нас наступальний потенціал вичерпається, а західні партнери вже не дадуть такої ж кількості техніки, боєприпасів і підготовки бійців, як в цьому році. І тоді варіант заморозки по існуючій лінії буде виглядати дуже реальним.