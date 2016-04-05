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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4967496849694970
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 14:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:у нас никогда не будет 10 тыс крылатых ракет, никто нам их не даст, да и дорого. А картонных дронов в теории можно столько наклеить. даже по 20куе каждый

В першому дівізіоні Нептуна ракети коштували орієнтовно 200-250 тис. доларів за одиницю. Ракета поверхня-поверхня не вимагає наявності активної головки самонаведення.
Тому там діапазон цін може бути 150-200 тис. дол. за одиницю.
10 тис. штук - це всього 1,5 - 2 мільярди доларів.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 14:37

  Denik написав:Тому там діапазон цін може бути 150-200 тис. дол. за одиницю.
10 тис. штук - це всього 1,5 - 2 мільярди доларів.

1. радары их видят?
2. с территории рф есть возможность нептуны запускать?

в этом и прикол что глубокий тыл там не защищён, но к нему надо еще долететь. А картонный дрон можно запустить в 20км от спб, ни одна ПВО его не успеет сбить за полчаса полёта до цели. хорошо если увидят
3. лететь 2 тыс км по территории рф - дорога в никуда, собьют 10 раз. и цена вопроса другая. сколько из 10тыс Нептунов долетит, 100-200?

пусть хотаб поправит если ошибаюсь.
vitaliiangel
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