Denik написав:
Тому там діапазон цін може бути 150-200 тис. дол. за одиницю.
10 тис. штук - це всього 1,5 - 2 мільярди доларів.
1. радары их видят?
2. с территории рф есть возможность нептуны запускать?
в этом и прикол что глубокий тыл там не защищён, но к нему надо еще долететь. А картонный дрон можно запустить в 20км от спб, ни одна ПВО его не успеет сбить за полчаса полёта до цели. хорошо если увидят
3. лететь 2 тыс км по территории рф - дорога в никуда, собьют 10 раз. и цена вопроса другая. сколько из 10тыс Нептунов долетит, 100-200?
пусть хотаб поправит если ошибаюсь.