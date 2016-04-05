Додано: Нед 03 вер, 2023 15:11

thenewepic написав: Schmit написав: А чому цей "лютий треш для орків" не почався 24.02.2022, коли на узбережжя Азовського моря не потрібно було виходити, а потрібно було лише обороняти?

Кому "сказать спасібо", що у нас нічого не було або було по мінімуму на період початку вторгнення? А чому цей "лютий треш для орків" не почався 24.02.2022, коли на узбережжя Азовського моря не потрібно було виходити, а потрібно було лише обороняти?Кому "сказать спасібо", що у нас нічого не було або було по мінімуму на період початку вторгнення?

навіщо задавати дурні запитання? У нас були хаймарси 24.02? У нас були storm shadow, м777, цезарі та інше? навіщо задавати дурні запитання? У нас були хаймарси 24.02? У нас були storm shadow, м777, цезарі та інше?

thenewepic написав: Щоб побудувати оборону, а тим більше в голому степу, недостатньо просто вирити окопів і розкидати мін. Треба мати дуже багато артилерії, цілеуказальних засобів (дронів) і авіації. Щоб побудувати оборону, а тим більше в голому степу, недостатньо просто вирити окопів і розкидати мін. Треба мати дуже багато артилерії, цілеуказальних засобів (дронів) і авіації.

thenewepic написав: Якщо хтось думає, що наш наступ йде дуже туго лише через зуби дракона і міни, то цей хтось дуже тупий. Самі мінні поля можна пройти максимум за пару днів, якщо при їх проходженні ніхто не буде обстрілювати зверху. Але у орків є дуже багато артилерії, дронів, авіації, РЕБу. Саме в цьому основна проблема для наших військ. Якщо хтось думає, що наш наступ йде дуже туго лише через зуби дракона і міни, то цей хтось дуже тупий. Самі мінні поля можна пройти максимум за пару днів, якщо при їх проходженні ніхто не буде обстрілювати зверху. Але у орків є дуже багато артилерії, дронів, авіації, РЕБу. Саме в цьому основна проблема для наших військ.

thenewepic написав: freeze написав: Задумка у орков легко читается, измотать наши резервы, которые так непросто собирались в первом полугодии, затем осенью сделать дополнительную мобилизацию и попытаться зимой нас атаковать.

Давайте об этом думать, как этому противостоять уже сейчас, а не мечтать о том, что возможно будет или не будет через несколько лет. Задумка у орков легко читается, измотать наши резервы, которые так непросто собирались в первом полугодии, затем осенью сделать дополнительную мобилизацию и попытаться зимой нас атаковать.Давайте об этом думать, как этому противостоять уже сейчас, а не мечтать о том, что возможно будет или не будет через несколько лет.

звісно, орки ще будуть намагатися наступати, але чому ви так цього боїтеся? Останній населений пункт, який орки взяли, це був Бахмут. І його брали 9 місяців.

З чого ви взяли, що у них цієї зими збільшиться наступальний потенціал і вони зможуть ще щось захопити? Але намагатися будуть, факт, тому розслаблятися не треба.

Щодо резервів ЗСУ - я більше хвилююсь, що при їх вичерпанні (а, як говорять деякі експерти, всі наступальні резерви вже введено, більше нема бригад для підсилення) у нас наступальний потенціал вичерпається, а західні партнери вже не дадуть такої ж кількості техніки, боєприпасів і підготовки бійців, як в цьому році. І тоді варіант заморозки по існуючій лінії буде виглядати дуже реальним. звісно, орки ще будуть намагатися наступати, але чому ви так цього боїтеся? Останній населений пункт, який орки взяли, це був Бахмут. І його брали 9 місяців.З чого ви взяли, що у них цієї зими збільшиться наступальний потенціал і вони зможуть ще щось захопити? Але намагатися будуть, факт, тому розслаблятися не треба.Щодо резервів ЗСУ - я більше хвилююсь, що при їх вичерпанні (а, як говорять деякі експерти, всі наступальні резерви вже введено, більше нема бригад для підсилення) у нас наступальний потенціал вичерпається, а західні партнери вже не дадуть такої ж кількості техніки, боєприпасів і підготовки бійців, як в цьому році. І тоді варіант заморозки по існуючій лінії буде виглядати дуже реальним.

У нас "були" (могли бути в достатній кількості) Стугни, Вільхи, Нептуни і Сапсани, які на першому етапі цілком все заміняли. А мати це у перші дні війни і зараз - дві великі різниці, бо "ложка хороша к обеду".Та й взагалі, якби орки бачили, що це все у нас є напоготові, нехай навіть не так багато, як зараз різних зарубіжних аналогів, вони б і не починали.На вузькому перешийку "дуже багато" і не потрібно. Та й з півночі москалі рухались не полями і болотами (які були непрохідними навіть для танків), а асфальтованими дорогами. У нас не було сил і розуму навіть це перекрити завчасно. Ганьба.Наступ йде туго, бо він йде туди, де рік анонсували і очікували.А зараз орки що роблять на куп'янському та усіх інших напрямках, крім запорізького?