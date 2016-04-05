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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 03 вер, 2023 14:33
vitaliiangel написав:
у нас никогда не будет 10 тыс крылатых ракет, никто нам их не даст, да и дорого. А картонных дронов в теории можно столько наклеить. даже по 20куе каждый
В першому дівізіоні Нептуна ракети коштували орієнтовно 200-250 тис. доларів за одиницю. Ракета поверхня-поверхня не вимагає наявності активної головки самонаведення.
Тому там діапазон цін може бути 150-200 тис. дол. за одиницю.
10 тис. штук - це всього 1,5 - 2 мільярди доларів.
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Додано: Нед 03 вер, 2023 14:37
Denik написав:
Тому там діапазон цін може бути 150-200 тис. дол. за одиницю.
10 тис. штук - це всього 1,5 - 2 мільярди доларів.
1. радары их видят?
2. с территории рф есть возможность нептуны запускать?
в этом и прикол что глубокий тыл там не защищён, но к нему надо еще долететь. А картонный дрон можно запустить в 20км от спб, ни одна ПВО его не успеет сбить за полчаса полёта до цели. хорошо если увидят
3. лететь 2 тыс км по территории рф - дорога в никуда, собьют 10 раз. и цена вопроса другая. сколько из 10тыс Нептунов долетит, 100-200?
пусть хотаб поправит если ошибаюсь.
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Додано: Нед 03 вер, 2023 15:11
thenewepic написав: Schmit написав:
А чому цей "лютий треш для орків" не почався 24.02.2022, коли на узбережжя Азовського моря не потрібно було виходити, а потрібно було лише обороняти?
Кому "сказать спасібо", що у нас нічого не було або було по мінімуму на період початку вторгнення?
навіщо задавати дурні запитання? У нас були хаймарси 24.02? У нас були storm shadow, м777, цезарі та інше?
У нас "були" (могли бути в достатній кількості) Стугни, Вільхи, Нептуни і Сапсани, які на першому етапі цілком все заміняли. А мати це у перші дні війни і зараз - дві великі різниці, бо "ложка хороша к обеду".
Та й взагалі, якби орки бачили, що це все у нас є напоготові, нехай навіть не так багато, як зараз різних зарубіжних аналогів, вони б і не починали.
thenewepic написав:
Щоб побудувати оборону, а тим більше в голому степу, недостатньо просто вирити окопів і розкидати мін. Треба мати дуже багато артилерії, цілеуказальних засобів (дронів) і авіації.
На вузькому перешийку "дуже багато" і не потрібно. Та й з півночі москалі рухались не полями і болотами (які були непрохідними навіть для танків), а асфальтованими дорогами. У нас не було сил і розуму навіть це перекрити завчасно. Ганьба.
thenewepic написав:
Якщо хтось думає, що наш наступ йде дуже туго лише через зуби дракона і міни, то цей хтось дуже тупий. Самі мінні поля можна пройти максимум за пару днів, якщо при їх проходженні ніхто не буде обстрілювати зверху. Але у орків є дуже багато артилерії, дронів, авіації, РЕБу. Саме в цьому основна проблема для наших військ.
Наступ йде туго, бо він йде туди, де рік анонсували і очікували.
thenewepic написав: freeze написав:
Задумка у орков легко читается, измотать наши резервы, которые так непросто собирались в первом полугодии, затем осенью сделать дополнительную мобилизацию и попытаться зимой нас атаковать.
Давайте об этом думать, как этому противостоять уже сейчас, а не мечтать о том, что возможно будет или не будет через несколько лет.
звісно, орки ще будуть намагатися наступати, але чому ви так цього боїтеся? Останній населений пункт, який орки взяли, це був Бахмут. І його брали 9 місяців.
З чого ви взяли, що у них цієї зими збільшиться наступальний потенціал і вони зможуть ще щось захопити? Але намагатися будуть, факт, тому розслаблятися не треба.
Щодо резервів ЗСУ - я більше хвилююсь, що при їх вичерпанні (а, як говорять деякі експерти, всі наступальні резерви вже введено, більше нема бригад для підсилення) у нас наступальний потенціал вичерпається, а західні партнери вже не дадуть такої ж кількості техніки, боєприпасів і підготовки бійців, як в цьому році. І тоді варіант заморозки по існуючій лінії буде виглядати дуже реальним.
А зараз орки що роблять на куп'янському та усіх інших напрямках, крім запорізького?
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Schmit
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Додано: Нед 03 вер, 2023 15:21
Schmit , намагаються скувати резерви наші. Нічого там нема особливого.
По картонним.., Я так розумію основна проблема доставити в кацапію ці дрони і операторів.
Бо долати тисячі км вони навряд чи можуть. Не через ППО (ті якраз нічого не побачать, а як і побачать, то швидко розбачать … бо чутливого ппо малого радіусу у них мало і поле не те що не суцільне , а просто острівками) , а якраз через запас палива (енергії), невисоку швидкість і критичну залежність від погодних умов (вітер , турбулентність, болтанка). Воно легке , десь потрапить по дорозі в шторм, його перекине і все.
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Додано: Нед 03 вер, 2023 15:29
Hotab написав:
, Я так розумію основна проблема доставити в кацапію ці дрони і операторів.
кто больше всех на свете любит деньги? конечно таможня, даже ночью им снятся доллары и евро.
Hotab написав:
Воно легке , десь потрапить по дорозі в шторм, його перекине і все.
получается погодозависимое оружие
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Додано: Нед 03 вер, 2023 15:38
vitaliiangel
,
получается погодозависимое оружие
Видимо очень тщательно надо анализировать прогноз по всему маршруту , чтобы не попало в очаги мощно-кучевой, кучево-дождевой облачности. На длинных расстояниях это очень непросто.
Я все же думаю там не будет длинных расстояний. И не надо, при наличии ДРГ хотя бы в радиусе 100км от объекта
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Додано: Нед 03 вер, 2023 15:47
Hotab написав:
чтобы не попало в очаги мощно-кучевой, кучево-дождевой облачности.
помню тушку анапа-спб упавшую под донецком из-за грозы, не хватило тяги её перепрыгнуть. странно когда большому самолёту не хватает тяги. Читал что схема расположения двигателей у тушек неудачная, хвост получается тяжёлым.
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Додано: Нед 03 вер, 2023 16:35
vitaliiangel , грозовое облако в форме наковальни может достигать высот в 11 км .
Просто не надо лезть туда , если оно такое (а по идее метеолокатор на борту обязан быть, сегодня это норма даже для вертолета, а тогда обязано было быть на самолетах) . Обходить.
А если еще поздно принял решение, и набирать высоту надо стремительно , чтобы не войти в наковальню, то может и не хватить тяги.
Если посмотреть канал Air Crash Investigation (он есть и на русском), то порой такие нелепые катастрофы! Такой непрофессионализм! Людей учат не летать (анализируя весь спектр информации на борту), а просто наблюдать за работой автоматических систем. Которые летают сами. Крутить крутелочки, нажимать кнопочки, чтобы самолет летел. И когда эта система вдруг отказывает (вместе с резервной ) , то пилот не понимает вообще ни где он, ни какая высота, ни в наборе ли он, или на снижении. Начинает дергать за органы управления, не осознавая что делает. Второй пилот при этом еще менее опытный, просто парализован от страха. Ну и убивают людей.
Вот почему я оптимистичен в том, что наши истребители быстро освоят F16. Там машина сама летает. А пока она летит, пилот выбирает и наводит вооружение.
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Додано: Нед 03 вер, 2023 16:37
Denik написав: vitaliiangel написав:
прикрыть ПВО всю территорию рф не хватит никаких ресурсов
территория это их ахиллесова пята перед беспилотниками
Перед крилатими ракетами також.
Угу. Україна досі продає Росії титанову сировину, погуглить комусь цікаво, що, для чого і через кого.
До речі головком прикупив на ім'я тещі вілу на червоній калюжі поряд з Джолі. Потрібно і про себе грішною справою не забувати, не все ж таки на безпілотники відстібати. Кожен має свої можливості, життя йде. Зомбикам можна казку на ніч прочитати вони і гризтимуть свій кактус забираючи його один в одного. Це навіть якось комічно виглядає, за театральним, прямо режисура.
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