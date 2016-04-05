Додано: Нед 03 вер, 2023 17:12

Президентські придбання під час війни: ДУС купує дорогі швидкі, легкові авто та мікроавтобуси



Нові закупівлі Державного Управління Справами із загального тренду не вибиваються. Щойно ДУС купило легковий автомобіль Toyota Camry Comfort вартістю 1 180 000 грн.



У грудні для президентського обслуговування придбали 2 карети швидкої зі спецобладнанням за 9 650 000 грн у компанії, яка продає найсучасніше обладнані швидкі.



Тоді ж придбали три мікроавтобуси за 5,5 млн грн.

Також купили автобус за 10,5 мільйонів. Цікаво, що контракти на швидкі і мікроавтобуси в системі Прозорро немає. Тобто, прозорість закупівель транспорту для офісу президента під питанням.



Так само незрозуміло, навіщо президенту вантажний самоскид вартістю у 3,7 млн грн, придбаний наприкінці 2022? Кого скидати зібрались?



Та самоскида виявилося мало! У липні ДУС провело особливо закупівлю для президента гужові та вантажні вози на 1 мільйон гривень! Можна, звісно, довго фантазувати, чим вони там на Банковій займаються, але за цією назвою заховали закупівлю дзеркал, ручок, захистів, колес та інших запчастин для авто. Загалом, за час після вторгнення тільки на обслуговування і запчастини автопарку ДУС український народ витратив майже 40 мільйонів гривень.



Навіщо ДУС замовили після вторгнення нові авто, при тому, що за ними уже закріплено 232 машини - хороше питання. Як і щодо повністю обладнаних швидких, призначених виключно для обслуговування потреб ВР, ОП та Кабміну. Особливо, якщо врахувати нестачу і недостатню обладнаність швидких на фронті.



Подібні закупівлі та їхня кількість вказують на те, що за півтора роки повномасштабної війни, яка дала необмежені повноваження, влада почала забуватися. Знову пріоритетне місце зайняли політичні амбіції, жадоба та власний комфорт. Адже ті ж люди, які люблять звинуватити усіх навколо в недостатній залученості до боротьби та допомозі фронту, надають перевагу витратити мільйон гривень з бюджету на новеньку машину, або майже 10 мільйонів — на власні швидкі допомоги з усім сучасним обладнанням. На фоні недавніх скандалів з низькоякісними турнікетами, ситуація виглядає сумно, адже показує прірву між двома реальностями в Україні, і ця прірва тільки росте.



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